Uvanlige Lotto resultater

Selv om hver Lotto-trekning med en million-vinner er merkverdig, så er det noen trekninger som skiller seg ut. Dette gjerne på grunn av ekstra mange vinnere eller usedvanlige vinnertall. Her er et utvalg av noen særdeles uvanlige Lotto trekninger.

113 førstepremie vinnere

I Storbritannia 14. januar i 1996 delte hele 133 vinnere en førstepremiepott på £16.2 millioner. Dette etter at alle sammen hadde prikket inn 7, 17, 23, 32, 38 og 42 som sine tall.

Det ble senere oppdaget at disse tallene hadde vært midtstripa på tippekupongen for den trekningen. Altså hadde alle som i latskapens ånd kun tippet midten av kupongen vunnet første premien. Ettersom det var utrolig mange vinnere, måtte alle nøye seg med en utbetaling på £122,510, noe som man egentlig ikke kan klage på.

Lykketallet 7

Onsdag 23. mars i 2016 var det riktignok ingen som prikket inn alle de riktige tallene i den britiske Lotto trekningen, men det var likevel 4082 spillere som hadde alle de 5 første riktige.

For å putte dette i kontekst, så var det kun 30 spillere som matchet tallene samme onsdag i mars året etter. Da var tallene 7, 14, 21, 35, 41 og 42. Altså var 5 av 6 tall i 7 gangen. Ettersom utbetalingen for å ha 5 riktige er avhengig av hvor mange som vinner og størrelsen på summen i potten endte dette med at de kun fikk £15 hver.

Hadde tallet 41 i stedet vist 28, er det mulig å tenke seg at hele 4082 spillere kunne ha delt én pott, gitt at de alle hadde valgt å spille på gangetabellen til lykketallet 7.

Historien gjentar seg selv

Den bulgarske lotteri-trekningen i fra 10 .september 2009 vakte oppsikt med disse vinnertallene: 4, 15, 23, 24, 35 og 42. Ved første øyekast virker kanskje ikke disse tallene særlig uvanlige, men tatt i betraktning til Lotto-trekningen fra uka før er dette et helt spesielt scenario.

Fire dager før hadde nemlig nøyaktig de samme tallene blitt trukket ut til førstepremien, uten noen vinnere. Så da tallrekken kom opp for andre gang 10. september, var det hele 18 spillere som hadde prikket inn vinnertallene fra både den og den forrige trekningen. Å simpelt velge de samme tallene som vant uka før viste seg å være en vanlig spilletaktikk. I Bulgaria er sjansen for at et slikt scenario skal utspille seg en til fire millioner.

Så hvordan kan dette hjelpe oss å vinne?

På grunn av mengden av Lotto-trekninger og deres tilfeldige natur, vil det fra tid til annen oppstå merkverdige resultater. Spillere som bruker mønstre, symbolske tall eller tidligere vinner-rekker kan dermed stikke av med seieren en sjelden gang. Likevel viser eksemplene over til at dette ikke er helt uvanlige strategier.

Det vil dermed være mer optimalt å avverge slike mønstre og heller velge noe litt mer tilfeldig eller personlig. Dette for å unngå at når du først vinner store summer blir nødt til å dele den med alle som tenker likt som deg selv.

