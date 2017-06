Uventet toppoppgjør når Brann gjester Sarpsborg

Før sesongen hadde få tippet at Sarpsborg-Brann skulle bli et toppoppgjør i årets Eliteserie, men med tretten runder ferdigspilt er det nettopp det scenarioet vi har fått.

Brann i dytten

Som følge av Branns overbevisende 5-0-seier mot Stabæk forrige mandag, står bergenserne nå med fjorten poeng på de siste seks kampene. Det har ført Brann til toppen av tabellen.

Likevel understrekte Daniel Braaten, som har overbevist i Brann-trøya denne sesongen, viktigheten av å ikke si seg fornøyd med den midlertidige førsteplassen.

På spørsmål fra Brann.no om hvordan de burde forholde seg til situasjonen, svarer 35-åringen følgende:

- Vi må være sultne, som om vi er nummer to eller tre.

Kommer fra en svak bortekamp



Sarpsborg 08 på et skuffende bortetap mot nyopprykkede Sandefjord sist søndag. Takket være en gedigen keepertabbe av østfoldingenes Anders Kristiansen maktet Sandefjord å kontrollere inn en nokså fortjent 1-0-ledelse.

Før det hadde riktignok blåtrøyene gått seks kamper uten tap, og skal de ta tre nye poeng søndag, er de avhengig av storspill fra deres danske toppscorer, Patrick Mortensen.

27-åringen som ankom Østfold før fjorårets sesong, har nemlig scoret seks mål denne sesongen. Dermed har han bare tretten runder ut i årets Eliteserie tangert rekorden som den mestscorende spilleren for S08 i en eliteseriesesong.

Derfor var det nok mange 08-tilhengere som smilte da blåtrøyene fredag offentliggjorde en toårig kontraktsforlengelse med den tidligere Brøndby-spilleren. Ikke minst var det gode nyheter for Sarpsborg-trener Geir Bakke som ifølge Thomas Berntsen, 08s sportssjef, lenge har ønsket å forlenge avtalen.

- Bakke har vært klokkeklar på at det er en helt avgjørende signering for oss å få på plass, sier Berntsen til klubbens hjemmeside.

Ikke vunnet på seks år

På tross av storformen og tabelltoppen, er det ikke alt som tyder på Brann-seier i søndagens oppgjør. Laget som i all ydmykhet omtaler seg selv som "Bergens stolthet" har faktisk ikke vunnet borte mot Sarpsborg siden 2011.

Da ble resultatet 3-5 etter scoringer av blant annet Kim Ojo og Rodolph Austin, som begge befinner seg i den danske Superligaen for henholdsvis Lyngby BK og Brøndby IF.

Siden den gang har Brann gjestet Sarpsborg Stadion tre ganger og alle gangene har bergenserne gått poengløse av banen.

Først i 2013 da to scoringer fra Mohamed Elyounoussi og et mål av Steffen Erneman sørget for 3-1-seier til hjemmelaget. Deretter i 2014 da det ble 3-0 etter to mål av Aaron Samuel og ett av Bojan Zajic, begge med fortid i Vålerenga, en av Branns argeste rivaler.

Sist de to lagene møttes i Sarpsborg var i 2016. Da endte det 1-0 etter scoring av nåværende Hobro-spiller Pål Aleksander Kirkevold.

Usikkerhet blant bookmakerne

Også bookmakerne virker å være usikre på utfallet av søndagens kamp, selv om 08 har et lite favorittstempel. Oddsen er 2,20 for 08-seier (H) og 2,80 for Brann-seier (B), mens oddsen for uavgjort er 3,25.