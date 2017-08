NØKKELSPILLER: Adam Larsen Kwarasey overbeviste mot Strømsgodset på mandag. Kveldens kamp mot Elverum er ventet å bli rolig for den 29 år gamle keeperen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Vålerenga-Elverum: - Vinneren møter Rosenborg i kvarten

Gårsdagens cupbombe kom i Buskerud der Mjøndalen slo Brann 1-0. I kveld kan Elverum sørge for at enda et Eliteserie-lag snytes for kvartfinalen.