Vant 1 mill. i 7 på rad onsdag: - Si det en gang til!

Denne uken kan du bli Lotto-millionær 7 dager på rad. Fra mandag 29. oktober til søndag 4. november trekkes det ut en tilfeldig Lotto-spiller som vinner 1 million kroner. Alt du må gjøre for å være med i «7 på rad» er å ha en gyldig Lotto-kupong i perioden.

Rett på telefonsvarer

Gyldig Lotto-kupong hadde en kvinne fra Lørenskog. Men hun skulle vise seg å bli litt vanskelig å få tak i. Programleder Lars Hulleberg i Norsk Tippings 7 på rad-sending ringte flere ganger - uten å få svar.

Rett før han skulle på sending på Norsk Tipping sine Facebook-sider, gjorde han et nytt forsøk. Og da - på det fjerde forsøket - møtte han en svært overrasket millionvinner i den andre enden.

- Kjære Gud!

- Kjære Gud! Si det en gang til, så mannen og vennen min kan høre deg, jublet kvinnen fra Lørenskog da hun fikk million-beskjeden.

Den gode stemningen fortsatte nok garantert utover kvelden - og det ble en aldri så liten feiring også.

- Vi har satt oss ned med kaffe og hjemmelagde wienerbrød, så dette passet bra!, sa en sprudlende vinner.

Vinneren fra Lørenskog hadde for øvrig levert en femukerskupong på mobil for et par uker siden.

10.000 kroner ekstra i lommeboka

Med millionvinneren annonsert fortsatte premiefesten i studio på Hamar. Blant tusenvis av påmeldte var det én som fikk muligheten delta på direkten i studiokonkurransen på Facebook. Sveinung Johan Størkersen fra Karmøy hadde registrert seg, og ble trukket ut til å velge mellom de sju kulene i studio - som inneholder premier fra 10.000 til 100.000 kroner.

VANT PÅ DIREKTEN: Sveinung Johan Størkersen (Foto: Privat)

Vestlendingen valgte kule nummer 7 under vår direktesending på Facebook. En takknemlig og glad innringer kunne dermed nyte onsdagskvelden med 10.000 kroner ekstra.

- Det blir nok ingen voldsom feiring i kveld. Det er jo jobb i morgen, kommenterte den heldige vinneren av live-trekningen.

(Vinnersannsynlighet for den daglige milliontrekningen: ca. 1:16 mill per rekke. Vinnersannsynlighet for konkurransen i direktesendingen på Facebook: 1:antall deltakere)