Vant 24 mill. for to uker siden – Norsk Tipping får ikke tak i vinneren

Fredag 23. august vant en finsk mann ufattelige 896 millioner kroner i Eurojackpot.

En mann fra Hadsel kommune i Nordland kom også svært heldig ut av trekningen. Vedkommende vant annenpremien i det internasjonale lotterispillet og kunne innkassere solide 24 millioner kroner.

Har mange titalls ubesvarte anrop fra Norsk Tipping

Men har han fått med seg at han har 24 millioner grunner til å juble? Mye tyder nemlig på at nordlendingen er lykkelig uvitende om bankkontoen hans ble fylt til randen for to uker siden.

- Vi har gjort mange titalls forsøk på å få tak i vinneren på telefon. Det kan være mange forskjellige årsaker til at han ikke besvarer anropene våre, men vi ønsker ikke å spekulere i disse, sier digitaldirektør Ola Andreas Thorset i Norsk Tipping.

-Er det vanlig at dere ikke får tak i storvinnere?

- Av og til tar det noen dager før vi får tak i vinnere, men det er sjelden det tar såpass lang tid som i dette tilfellet. De fleste ringer oss så snart de oppdager at de har fått et millionbeløp fra Norsk Tipping på konto, fortsetter Thorset.

Digitaldirektør Ola Andreas Thorset i Norsk Tipping har ikke gitt opp å få kontakt med den heldige Eurojackpot-vinnerne.

Oppfordrer folk til å sjekke om de har vunnet

Norsk Tipping har ikke gitt opp å komme i kontakt den heldige spilleren fra Hadsel kommune. Målet med samtalen er å gratulere vinneren med premien og å tilby økonomisk veiledning.

- Vi fortsetter å prøve å få tak i vinneren på telefon. Skulle det gå ytterligere tid uten svar, vil vi vurdere andre metoder – som e-post og sms, sier Thorset, som har følgende oppfordring til personer bosatt i Hadsel kommune som leverte spill til Eurojackpot-trekningen 23. august:

- Sjekk kupongen – og kanskje også nettbanken. Har du 24 millioner kroner du ikke hadde for to uker siden, ønsker vi å høre fra deg.

