Viasat-ekspert betenkt over mulig Zekhnini-overgang

Onsdag kom det meldinger om at Fiorentina skal ha lagt inn en bud på cirka 15 millioner kroner for Odd-juvelen. Zekhnini selv bekrefter interessen fra Fiorentina.

- Jeg vet at de vil ha meg, men jeg konsentrerer meg om kampen i morgen fordi jeg forsatt er Odd-spiller, sa Zekhnini Varden onsdag kveld.

Viasat-kommentator og Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen er betenkt med tanke på den mulige overgangen. Det er spesielt én ting han mener kan være grunn til bekymring.

- Fiorentina er i en uavklart situasjon hvor eierne vil selge klubben, så klubben er egentlig til salgs, forteller Eriksen til Nettavisen.

Han påpeker at flere av de sentrale spillerne har forlatt klubben: Borja Valero har blitt solgt til Inter Milan, Josip Ilicic har gått til Atalanta og kapteinen Gonzalo Rodriguez gikk gratis til San Lorenzo. Samt at Nikola Kalinic er ryktet til AC Milan og Ferderico Bernardeschi er ryktet til Juventus.

BETENKT: Eriksen er betenkt over den mulige Zekhnini-overgangen.

Eriksen mener at klubben er i et slags vakuum, men at det nødvendigvis ikke har noe å si for unggutten.

- De har ingen etablert ellever og starter med blanke ark. Da kan det være en fordel å være ny.

Eriksen er likevel bestemt på at Serie A er en stor utfordring. Og kommer med et konkret eksempel: Haitam Aleesami, som gikk til Serie A og Palermo før forrige sesong, fortalte at hvis Palermo ikke hadde en taktisk treningsøkt før kamp, så kunne de bare glemme å få med seg poeng.

- Serie A er en liga som krever tilvenning, det taktiske vektlegges mye mer enn det gjør i andre ligaer. Til og med Jose Mourinho fortalte at han måtte forberede seg mye bedre før kamp enn det han hadde gjort andre steder, sier Eriksen.

- I tillegg har du språket som er helt annerledes, og fotballkulturen som er annerledes. Det er ikke bare å spille seg inn på laget.

- Må prestere

Eriksen mener at Serie A kanskje ikke er på sitt kvasseste for øyeblikket, men at serien er på vei opp igjen.

- Hvordan kan Serie A og Fiorentina være med på å utvikle Zekhnini?

- Det er bare å se på Aleesami, en spiller som tok store steg, syns jeg, og var inne på laget omtrent hele sesongen. I Italia vil han eventuelt møte hundre prosent profesjonelle fotballspillere, det er en liga hvor det er tøft og veldig jevnt mellom lagene. Selv de lagene i bunnen henger veldig godt sammen.

- Der det kanskje var litt «slack» i Odd, så er det ikke det i Italia. I tillegg er det en helt annen vinnerkultur, litt mer sånn på liv og død. Her må man prestere, sier Eriksen.

Ny trener

Stefano Pioli er mannen som skal trene Fiorentina, og da muligens Zekhnini denne sesongen. Han spilte over 150 kamper for klubben på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. Pioli tok i fjor over Inter Milan etter at Frank de Boer fikk sparken, og før det har han trent blant annet Lazio og Palermo.

- Hva tenker du om Stefano Pioli?

- Han er i hvert fall en trener som ikke har noe i mot å bruke de unge. En faglig dyktig trener som på en måte har kommet hjem igjen, sier Eriksen.

Torsdag kveld spiller Odd borte mot Vaduz i kvalifiseringen til Europa League. Kampstart er 19.00 og kampen kan følges direkte i Nettavisens livestudio.