Viking-profil: - Drømmen er å spille i Premier League

TABELLTIPSET: 9.-PLASS: VIKING

(I fjor: 8.-plass)

Mest sannsynlig selges minst én, og kanskje flere av stavangerlagets nøkkelspillere i løpet av året. Klubbens økonomi er fortsatt ikke der den bør være. Det er trange kår i Jåttåvågen.

Viking går løs på en ny sesong som en av klubbene i Eliteserien med minst handlingsrom på spillermarkedet. Rogalands Avis meldte nylig om et underskudd på 18,7 millioner kroner i Viking i fjor.

Også ved spillersalg kan den nye hovedtreneren, Ian Burchnall, ende opp med like lite penger som han har fått til spillerinnkjøp før sesongstarten. Null kroner.

Blant de mest åpenbare salgsobjektene i klubben finner vi midtbanespiller Abdisalam Ibrahim (25).

Allerede da han skrev under på en treårskontrakt med Viking i januar 2016, uttalte han at han håpet å komme seg videre til en utenlandsk klubb igjen.

- Jeg kunne tenkt meg å dra tilbake til England. Drømmen er Premier League. Det hadde vært stort å få sjansen der. Skal man være ærlig med både seg selv og leserne deres, så tror jeg alle fotballspillere drømmer om å spille i den ligaen, sier «Abdi» til Nettavisen.

Som 18-åring i februar 2010 fikk han spille 15 minutter, som innbytter for Stephen Ireland, da Manchester City møtte Liverpool til Premier League-dyst på Etihad Stadium.

Av andre spillere som hadde innbytterstatus i akkurat den kampen, kan vi nevne Fernando Torres, Alberto Aquilani og Craig Bellamy. Oppgjøret endte for øvrig målløst.

Var i Tyskland



Det ble også stående som den eneste gangen han fikk prøve seg i den øverste ligaen med City. I etterkant har han bred erfaring fra engelsk, nederlandsk og gresk fotball, i tillegg til å ha blitt seriemester i Norge som lånespiller for Strømsgodset i 2013.

NY ROLLE: Abdi Ibrahim brukes i en mer offensiv midtbaneposisjon i Viking i år. Her er han og lagkompis Michael Haukås fotografert etter bortekampen mot Sarpsborg 08 forrige sesong.

Ibrahim var sterkt koblet til en overgang til tysk 2. Bundesliga og Greuther Fürth i januar. Lokalmedier i Stavanger meldte at Viking ønsket å selge ham, men den tidligere Manchester City, Olympiakos og Strømsgodset-spilleren ble værende.

Om han skal finne seg ny klubb i utlandet, er Ibrahim veldig bevisst på at veien dit går via gode prestasjoner for Viking.

- Jeg vil gjøre en solid jobb på stedet jeg er på, og ikke fokusere for mye på det som skrives i mediene. Hvis en storklubb kommer med det rette tilbudet, så kan det skje at jeg blir solgt. Det rette tilbudet kom ikke fra Greuther Fürth i vinter. Vi ble ikke enige om en avtale, påpeker han.

Tilbake i januar 2014 fikk 25-åringen spille de to A-landskampene han har på cv-en hittil. Det skjedde da Per-Mathias Høgmo tok med Norges landslagstropp til Abu Dhabi for treningsmatcher mot Moldova og Polen.

- Jeg vil gjerne komme med på landslaget igjen. Da er det opp til meg å prestere og vise meg verdig. Hvis jeg får til en bra sesong i Viking med å gi alt jeg har, og får vist hva jeg er god for, så kan jeg love at jeg vil gi det samme til landslaget, sier Ibrahim til Nettavisen.

Storspillende lagkompis



I 2007 tok han et stort steg ut i fotballverdenen allerede før han fylte 16 år. Noen måneder etter å ha debutert for Fjellhamar i norsk 3. divisjon, ble han Manchester Citys eiendom og fikk innpass på et av Englands mest kjente ungdomsakademier.

Ti år seinere er «Abdi» neppe den Viking-spilleren som får aller mest oppmerksomhet utenlands. Han er litt inne på det selv når vi spør hvem som kommer til å utmerke seg mest i klubben denne sesongen. Laget har nemlig en noe yngre angriper som har imponert stort i vinter.

- Jeg tror Samuel Adegbenro kommer til å gjøre det bra. Han har vært god i treningskampene. Akkurat nå sliter han med en liten skade, men jeg håper han blir klar til seriestarten, bemerker Ibrahim.

NØKKELSPILLER: Samuel Adegbenro, her i kamp mot Sogndals Eirik Birkelund og Taijo Teniste, blir en viktig brikke på laget for Iven Austbø (gul drakt), Abdisalam Ibrahim (bak til høyre) og de andre i Viking.

Spådommen støttes av Ian Burchnall. Viking-treneren legger ikke skjul på at Adegbenro er en viktig mann for laget. Samtidig sier engelskmannen at han blir overrasket om angriperen fortsatt spiller hjemmekamper i Stavanger mot slutten av sesongen.

- Samuel kan spille i alle de fire fremste posisjonene. Han kan spille på begge vingene, spiss og som en nummer 10. At han er en av våre viktigste spillere er hundre prosent sikkert. Det har vi sett i treningskampene. Vi ser det på trening hver dag at potensialet hans er enormt, påpeker Burchnall i samtale med Nettavisen.

Adegbenro har allerede scoret flere ganger i treningskampene til Viking i år enn i hele seriespillet forrige sesong. 21-åringen kan bli så betydningsfull at han utgjør en vital forskjell, en forskjell på en trygg tabellplassering og et lag som må krige for å holde plassen i Eliteserien.

Likevel er den nye hovedtreneren er til Viking pliktoppfyllende som få overfor arbeidsgiveren. Han serverer like godt et verbalt salgsprospekt til både speidere fra andre klubber, hjemmefansen i Stavanger og andre skuelystne fotballelskere:

- Hvis man drar for å se fotballkamper, og man er der for å titte på enkeltspillere, så er Samuel den spillertypen du vil se. Han kan bli en spiller helt i toppklasse, mener Burchnall.

- Det ville overrasket meg veldig hvis han ikke forsvinner i løpet av sesongen. Det sier jeg både med tanke på at den økonomiske situasjonen er som den er, og på grunn av prestasjonene hans i forsesongen.

Ler av økonomien

Den tidligere assistenten til Kjell Jonevret snakker nærmest som om spillersalg midt i sesongen er uungåelig. Det gir ikke de enkleste arbeidsvilkårene i det første året hans med sportslig hovedansvar i Viking.

- Men jeg mener vi har en plan for det. Nå må vi være realistiske. Vi må akseptere at de beste spillerne mest sannsynlig blir solgt. Så vi må bare planlegge og gjøre spillere vi har i stallen klare til å overta. Enten det, eller se etter røverkjøp og gjøre smarte investeringer.

LITE HANDLINGSROM: Ian Burchnall må ta det rolig på kjøpefronten. Her fra tida som assistent i Sarpsborg.

Treneren må le litt når samtalen dreier inn på økonomien i klubben. Hvis vi sier at den er langt ifra solid, er det i alle fall ikke å overdrive. 2016-sesongen var bare noen uker gammel da det kom fram at Viking var nær konkurs.

Svikt i inntekter fra sponsormarkedet, samt færre tilskuere på hjemmekampene, har sendt Viking ned i en negativ spiral. Trenden må snus. I fjor hadde ishockeylaget Stavanger Oilers for første gang større omsetning enn klubben til de mørkeblå fotballgutta i byen.

Ian Burchnall er den første hovedtreneren på mange år som ikke har fått penger til å kjøpe inn nye spillere. 34-åringen må isteden holde seg til lånemarkedet eller dem som er gratis for å finne folk som kan forsterke Viking. Mye tyder på det samme kan bli løsningen også om Adegbenro, Ibrahim eller andre blir solgt.

- Det er vanskelig å forutse. Man vet ikke hvor mange publikummere som kommer på kampene, eller hva som skjer den første halvdelen av sesongen før en spiller kanskje blir solgt. Og man vet heller ikke hva man spilleren selges for. Alt det spiller en rolle i dette, understreker Burchnall.

Forsterkninger som er - og etter alt å dømme blir - hentet inn kommer fra trenerens hjemland. Midtstopper Michael Ledger (19) er ankommet fra Sunderland, og gir bedre dekning på en plass det så nesten prekært tynt ut på for noen uker siden. Også for Crystal Palace-spissen Kwesi Appiah (26) virker låneavtale å være like rundt hjørnet.

- Vi har sett oss rundt og har fått inn to lånespillere fra England nå. Jeg tror begge kan bli en suksess. Det er nok sannsynlig at vi må se etter flere på lånemarkedet med tanke på situasjonen vi er i økonomisk, sier Vikings trener til Nettavisen.

Analyse av Viking:



Har en stall som teller 21 spillere noen dager før seriestarten, og ikke ser veldig forsterket ut siden i fjor. Og dersom de varselede salgene av nøkkelspillere blir gjort tidlig, kan siddisene havne i trøbbel. I en tid der Viking må støvsuge hele Stavanger-regionen i jakten på frisk kapital, har man valgt å låne spillere framfor å kjøpe. Klokt nok.

Rutinerte Steffen Ernemann (34) er dog kommet inn på en toårskontrakt som bosmanspiller. Dansken med fortid i Sarpsborg 08 tar tak og styrer mye av spillet fra en av to defensive posisjoner i midtbaneleddet. Han får trolig kaptein André Danielsen (32) ved siden av seg. Den ferske U21-landslagsspilleren Julian Ryerson (19) er også høyaktuell i en dyp rolle sentralt på midten.

Ian Burchnall går for 4-2-3-1 og tre offensive midtbanespillere bak spissleddet. Trolig får Abdi Ibrahim en mer framskutt rolle en tidligere i midten av treeren. Samuel Adegbenro er sikker som banken i førsteelleveren. Sannsynligvis spiller han venstrekant, hvis ikke Burchnall bestemmer seg for å skyve nigerianeren opp som spiss. Landsmannen Usman Sale (21) kan bli plassert på venstresida om Adegbenro legges helt i front. Mer åpent om den andre kanten. Zymer Bytyqi (20) er kanskje moden for et skikkelig gjennombrudd i Eliteserien, men han får hard kamp. Blant annet av en fremadstormende Stian Michalsen (19) og rutinerte Michael Haukås (30). Særdeles anvendelige Ryerson kan også spille her, i tillegg til flere av posisjonene i forsvarsrekka.

I fireren bak kommer trolig tre av fire posisjoner til å være så godt som faste. Claes Kronberg til høyre, Karol Mets i midtforsvaret og Kristoffer Haugen på venstrebacken. Spørsmålet mange har stilt seg er hvem som skal danne stopperpar med Mets. 20-åringen Rasmus Martinsen er et lokalt alternativ som har ikke gjort seg bort mye i treningskampene. En skade har imidlertid gjort ham uaktuell for spill i det siste. Michael Ledger er inne som leiesoldat fra andre siden av Nordsjøen og gir klubben flere alternativer som midtstopper. Han får trolig tillit når serien starter borte mot Vålerenga 3. april.

Keeper Iven Austbø (32) har endelig fått etablert seg som førstevalget i hjembyen. 30 kamper både i fjor og året før viser det klart og tydelig. I 2015 var det bare seriemester Rosenborg og Molde som slapp inn færre mål enn Viking og Austbø. Året etter snørte man igjen sekken bakover med enda litt til, men siddisene ble overgått av både RBK og Brann. Med 35 mål imot var Viking tredje best på statistikken igjen, denne gangen delt med bronseplasserte Odd.

Austbø er en målvakt på det jevne på toppnivået i Norge. Stram defensiv organisering under eks-trener Jonevret bidro til god statstikk for ham og de øvrige i de bakerste rekkene. Angrepsmessig var ikke Viking like imponerende, noe Ian Burchnall har bestemt seg for å gjøre noe med. Mest sannsynlig blir det blir mer å gjøre for Austbø i år. Mannen i målet til stavangerklubben må nok forberede seg på å få flere målsjanser imot, ettersom Burchnall ønsker å flytte flere folk framover og stå høyere i banen. Amund Wichne (19) er tilbake fra utlån i Åsane og er nytt andrevalg.

Angrepet er allerede nevnt. Patrick Pedersen (25) har fått mest tillit som enslig spiss i vinter. Dansken har fortsatt litt i samme gate som i fjor da han var på banen i 28 seriekamper. Uten å imponere. Mathias Bringaker (20) viste tidvis at han kan bidra med mål i 2016. Han spilte 24 kamper i Tippeligaen forrige sesong, men fikk betydelig færre minutter enn Pedersen totalt sett. Ingen av de to var i nærheten av å dekke over savnet etter Suleiman Abdullahi. Han forsvant til Eintracht Braunschweig da ligaen tok EM-pause etter 13 serierunder. Alle de tre nevnte tre scoret fem ganger i serien i 2016.

Løsningen kan altså bli Adegbenro fram som midtspiss. Fem mål på fire treningskamper, mot gode lag i norsk målestokk, vitner om målteft. Alternativt kan Kwesi Appiah (26) gjøre jobben om Crystal Palace endelig lar ham få flytte til oljebyen. Den londonfødte spissen spilte seks landskamper for Ghana i 2015, før skadeproblemer har holdt ham borte fra fotballbaner siden sommeren samme år. Appiah scoret nylig mot Sandnes Ulf etter å ha prøvd seg som innbytter, men trenger tid på å komme seg i form.

Plusser:

+ Førsteelleveren virker mer enn god nok for nivået. Har også et par gode spillere i bakhånd.

+ Vil spille mer offensivt. Gjenvinningsfasen blir uhyre viktig når store deler av mannskapet sendes fram. Satsingen kan slå begge veier, men gir trolig flere mål i Vikings kamper.

+ Flere lokale unggutter nærmer seg eliteserienivå.

Minuser:

- Økonomiske problemer vi ikke kommer utenom. Flere spillere blir trolig solgt. Usikkert om eventuelle salgssummer blir investert på nytt i eliteserietroppen.

- Tynn spillerstall som utgangspunkt. Verre kan det bli hvis/når profiler selges. For å holde nivået oppe over tid må skader unngås i førsteelleveren og blant de to-tre innbytterne som er nærmest startplass.

- Lokalt engasjement. Tilskuersnittet på 8813 i fjor er det klart svakeste etter Viking stadions åpning i 2004. I 2007 og 2008 luktet man på nesten 16.000 i snitt og fulle tribuner sesongen gjennom. Vel er det dårlige tider for mange i Stavanger, men fansen må også trå til for å hjelpe.

Se opp for:

Stian Michalsen (19) var utlånt til Sola i fjor, men har kommet tilbake til Viking som en mer moden spiller. Et spennende vingtalent med gode ferdigheter én mot én. Trener Burchnall ser et potensial hos 19-åringen som han håper slår ut for fullt allerede i år.

- Han er veldig talentfull med ballen, er kreativ og god med begge beina. Stian er litt som Samuel med tanke på at han kan spille på begge vingene. Han er en god spiller som kan skape ganske mye. Når vi snakker om Samuel, og at han kanskje forsvinner, så håper man jo på at man har en spiller som Stian i egen klubb. Hvis vi jobber med ham i tre-fire måneder, håper vi at han kan fungere som en erstatter.

Abdi Ibrahim om Nettavisens tips (9-.plass):

- Klubben har hatt utfordringer med økonomien, men ikke like mye som i fjor. Vi har en liten tropp med dyktige spillere som kan spille i flere posisjoner. Og en god fanskare som fungerer som en tolvte mann på hjemmebane. Vi vil og skal høyere opp. Hvis vi unngår skader kan vi slå hvem som helst. Klarer vi å holde oss skadefrie, så håper jeg vi kan være med å kjempe om medalje. Men det blir mange kamper og vanskelig å forutse.

- Vi skal selvfølgelig gi 100 prosent, og ingen fotballspiller med driv og sult utelukker noen gang gullet. De økonomiske utfordringene setter begrensninger, men vi spillere har en desto større jobb å gjøre.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Steffen Ernemann (Sarpsborg 08)

Kristian Novak (Ålgård)

Michael Ledger (Sunderland, lån)



UT:

Pål Vestly Heigre (Aalesund)

Joackim Jørgensen (kontrakt utløpt, Sarpsborg 08)

Steinthor Thorsteinsson (KA Akureyri)

Ferdinand Solberg (kontrakt utløpt)

Chris Dawson (kontrakt utløpt, Rotherham)

Martin Hummervoll (kontrakt utløpt)



Vikings treningskamper:

Viking - Brodd 2-0 (Michalsen, Udoh)

Viking - Start 1-1 (Adegbenro)

Viking - Jerv 2-0 (Adegbenro, Ibrahim)

Haugesund - Viking 2-2 (Adegbenro, Haukås)

Odd - Viking 4-1 (Ibrahim)

Brann- Viking 1-2 (Adegbenro 2)

Viking - Ull/Kisa 1-0 (Haugen)

Viking - Sandnes Ulf 3-3 (Danielsen, Appiah, Haukås)

Djurgården-Viking, 25. mars