West Ham har fått bud akseptert for Javier Hernandez

Javier Hernandez ser ut til å være på vei tilbake til Premier League.

Den tidligere Manchester United-spilleren har spilt for Bayer Leverkusen de siste sesongene, men torsdag kveld bekrefter West Ham at de har fått akseptert et bud for meksikaneren.

Dermed gjenstår det at West Ham og spilleren kommer til enighet om en kontrakt, samt at Hernandez består legesjekken.

– West Ham United og Leverkusen har kommet til enighet om Javier Hernández. Spissen kommer i løpet av de neste dagene til å gjennomgå en medisinsk test i London. Personlige betingelser må også ferdigforhandles, skriver «The Hammers» på whufc.com.

Den mexicanske måltyven forlot United i 2015, men vender nå tilbake til engelsk toppfotball.