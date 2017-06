Zidane har overbevist Ronaldo: - Han aksepterer det nå

CARDIFF (Nettavisen): Da Rafael Benitez ble ansatt som hovedtrener i Real Madrid sommeren 2015, var det mange som rynket på nesen.

Til tross for at den tidligere Liverpool-sjefen har en lang historie i Real Madrid var mange skeptiske til om spanjolen kunne håndtere fotballens aller største profiler, folk som Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luca Modric, Toni Kroos og Sergio Ramos. Kritikerne skulle vise seg å få rett.

Rundt et halvt år etter at Benitez ble ansatt i klubben, fikk han sparken og ble erstattet av klubblegenden Zinedine Zidane.

- Ronaldo har akseptert det



Mange var kanskje litt overrasket over at den da uerfarne treneren fikk ansvaret for stjernemannskapet til Real Madrid, men Zidane har så absolutt vist seg tilliten verdig. I sin første sesong vant han Champions League og lørdag kan han vinne turneringen for andre år på rad.

I tillegg har han ledet Real Madrid til klubbens første La Liga-tittel siden 2012 denne sesongen og danket Barcelona ned igjen fra tronen i Spania.

Viasat-ekspert Petter Veland mener at Zidane, til tross for suksessen, fortsatt har en del mangler som trener, men trekker fram én egenskap han har, som på mange måter har vært nøkkelen til suksess så langt.

- Den viktigste egenskapen Zidane har for å være trener i Real Madrid, er den erfaringen og den statusen han har. Han vet hvordan han skal behandle stjernene, i langt større grad enn for eksempel Benitez. Han vet hva slags press de har på seg i Real Madrid, sier Veland til Nettavisen.

Han trekker fram Cristiano Ronaldo som et eksempel. Portugiseren har under tidligere trenere nærmest krevd å spille samtlige minutter i alle kamper, og ikke vært spesielt fornøyd med å bli tatt av banen.

- Ronaldo har nå forstått og akseptert at han ikke kan spille 90 minutter i alle kamper, om han skal være i form hele sesongen. Det tror jeg en type som Zidane har det enklere med å få ham til å forstå, enn Benitez. Han har ikke den samme spillerkarrieren og han har ikke vært spiller i garderoben på Santiago Bernabeu, mener Viasats La Liga-ekspert.

- Har mye å gå på



Med en så stjernespekket tropp som det Real Madrid har, tror Veland denne egenskapen er vel så viktig som taktikk og spillestil.

- Hadde vi hatt en måte å måle trenere ut ifra hvor mye de kan om fotball, det taktiske, formasjoner og endringer underveis i kampene, så har nok Zidane mye å gå på, men det han er ekstremt god på, er å håndtere egoene i garderoben og det har vist seg, over lang tid nå, at det er én av de viktigste egenskapene du trenger som trener i Real Madrid.

Zinedine Zidane la støvlene på hyllen tilbake i 2006, men det skulle altså gå ti år før han dukket opp som hovedtrener på et høyt nivå.

Etter endt karriere har franskmannen hatt flere roller i Real Madrid. Han har vært rådgiver for president Perez og han har vært sportsdirektør.

I 2010 utalte den tidligere playmakeren at han ikke hadde det travelt med å gå inn i en trenerrolle, og Veland tror Zidane har hatt et ønske om å lære seg mest mulig om driften av en klubb, før han ble trener.

- Han sa selv at han ikke ville gå rett fra å være spiller til å bli trener, fordi han hadde mye å lære. Han hadde veldig mye å lære om mekanismene i og rundt fotballen. Det å bli trener var kanskje en lyst som kom mer etter hvert, etter at han hadde vært involvert i klubbdriften på ulike nivåer.

Presidentens plan



Zidanes første trenerjobb var som assistenttrener for Santiago Sanchez på Real Madrids B-lag Castilla, der han blant annet jobbet med Martin Ødegaard, men det ble fort klart at Zidane var mer sjef enn assistent, noe som fikk den spanske trenerforeningen til å reagere, fordi franskmannen på det tidspunktet ikke hadde de rette trenerkursene.

Veland mener det å sette Zidane til å lede B-laget var en del av president Perez' store plan for klubblegenden.

VIASAT-EKSPERT: Petter Veland.

- Han fikk den trenerjobben i Castilla fordi Florentino Perez ønsket at han skulle bli vant til å være fotballtrener. Planen til Perez har hele tiden vært at Zidane skal bli det samme for Real Madrid, som det Josep Guardiola var for Barcelona. Det er ganske mange likheter der, mener eksperten.

- Men kan Guardiola og Zidane sammenlignes som typer?

- Nei, i hvert fall ikke enda. Det er ikke tvil om at Pep og Barcelona fikk et mer tydelig preg tidligere, med tiki-taka-fotballen, raskt pasningsspill, høyt press og 4-3-3. Det var et ganske soleklart Pep-preg på Barcelona, mer enn det er et Zidane-preg på Real Madrid, forteller Veland.

- Men dette kan være styrken til Zidane. Han har ikke låst seg til én måte å spille fotball på. Den største styrken til Guardiola er at han er den beste treneren til å finne nye konsepter og bruke spillere i nye posisjoner, men det kan også være en svakhet. Han nekter å innse at det går an å spille fotball på en litt annen måte. Der er Zidane mer pragmatisk og tar hensyn til motstander. Under ham er ikke Real Madrid fastlåst til én spesiell spillestil eller én spesiell måte å spille fotball på.

- Mange gode hjelpere



Til tross for at det å håndtere stjernene trekkes fram som Zidanes beste kvalitet, er det ikke slik at han holder seg unna på treningsfeltet. Franskmannen er kanskje ikke like aktiv med spillerne som det Guardiola eller Liverpools Jürgen Klopp er, men han står heller ikke bare og glor.

-Det er en god blanding. Han gjør det han føler er best til enhver tid. Real Madrid har et såpass sterkt trenerteam når det kommer til å analysere motstandere, sette opp øvelser på trening og slike ting, at Zidane har mange gode hjelpere. Selv tar han ut laget, leder laget under kamp og tar praten med spillerne når det trengs, forteller Viasat-Veland.

- På treningsfeltet er de et team og de gjør hverandre gode. Noen ganger står Zidane og ser på, han ser ikke poenget med å blande seg inn. Andre ganger, når han har en preferanse på hva som skal gjøres på trening, eller om det er noe spesielt de øver på, så kan han være mer aktiv på feltet.

NYTER SUKSESS: Zinedine Zidane har så langt gjort sine saker meget bra som trener for Real Madrid - her med Gareth Bale.

Så langt har altså Zidanes metoder gitt stor suksess og med seier over gamleklubben Juventus i Champions League-finalen i Cardiff lørdag, vil treneren bli den første til å vinne turneringen to sesonger på rad.

I hvert fall siden Champions League-konseptet startet i 1993.

- Blir ikke så lenge



Men selv om Zidane nå nyter stor tillit i klubbledelsen og har gjort en meget god jobb, ser ikke Veland for seg at franskmannen blir værende som trener for hovedstadsklubben i så alt for mange år.

- Jeg tror ikke han kommer til å være der veldig lenge. Det er ikke alltid de største trenerne forlater klubbene fordi det går dårlig, men fordi de føler seg utslitt. Ofte trenger de nye impulser og går på mange måter litt lei.

Som spiller spilte Zidane for fire klubber. Caen, Bordeaux, Juventus og Real Madrid. Veland tror dette sier noe om han som type.

- Han var aktiv i fire klubber og var i hver klubb en fire-fem år. Etter spillerkarrieren har han vært i Real Madrid lenge, men det er ikke tvil om at trenerne for de aller største toppklubbene, spesielt i Spania med Real Madrid og Barcelona, som regel ikke holder ut lenger enn i tre, maks fire år. Se på hvor mange ganger Madrid har byttet trener de siste årene, så ligger det litt latent at Zidane ikke kommer til å være der veldig lenge.

- Det er så mye press, du er trener 24 timer, sju dager i uken og det finnes ikke pusterom i det hele tatt. Det er grenser for kapasiteten til én person, så jeg tror ikke Zidane blir mer enn to-tre sesonger til. Det er lit avhengig av hvordan det går, litt avhengig av hva slags tilbud han har og litt avhengig av hva Florentino Perez tenker, tror La Liga-eksperten.

