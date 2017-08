Zlatan Ibrahimovic signerte for United igjen

Zlatan Ibrahimovic har signert for Manchester United igjen.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Dermed returnerer 35-åringen til klubben han spilte for sist sesong.

Klubben skriver at Ibrahimovic har signert en ny ettårskontrakt med klubben, og blir værende i første omgangen til sommeren 2018.

- Jeg er tilbake for å fullføre det jeg startet. Det har alltid vært min og klubbens intensjon at jeg skulle bli. Jeg kan ikke vente med å komme tilbake til Old Trafford, men jeg vet også at jeg må ta meg tid og sørge for at jeg er klar. Jeg har jobbet hardt og vil fortsette med det for å sørge for at jeg er i så bra form som mulig når jeg er tilbake, sier Ibrahimovic til klubbens nettside.

Manager José Mourinho gleder seg også over at svensken er tilbake på Old Trafford.

- Vi er kjempefornøyde med at Zlatan er på bedrinens vei, og vi er like fornøyde med å ha hans ambisjoner og erfaring tilbake hos oss. Etter hans bidrag forrige sesong, fortjener han vår tillit, og vi skal være tålmodige med ham når han kommer tilbake. Jeg er ikke i tvil om at han blir viktig i andre del av sesongen, sier Mourinho.

Ibrahimovic ikler seg draktnummer ti for Manchester United. Han hadde nummer ni foregående sesong, men det er nå tatt av sommerens storsignering: Romelu Lukaku.

Svensken har vært sterkt koblet med en overgang til amerikanske MLS, så vel som flere italienske klubber. Blant annet spanske Marca har hevdet at Zlatan hadde en enighet med Los Angeles Galaxy om et opphold i USA.

Nettavisen møtte Ibrahimovic i Oslo der han var på besøk i forbindelse med et foretningsmøte. Den gangen spøkte supersvensken med at han kunne være aktuell for en overgang til Norge.

Ibrahimovic pådro seg en alvorlig kneskade i Europa League-kvartfinalen mot Club Brügge, og driver fortsatt med opptrening. Han skal likevel være foran skjema hva angår en retur.

Uniteds supersvenske leverte hele 28 scoringer for United sist sesong, og scoret blant annet vinnermålet i ligacup-finalen mot Southampton. Han bidro også med flere viktige scoringer på veien mot Europa League-triumf.

Han har fortid i klubber som Juventus, Inter, Barcelona og PSG, men denne sesongen blir Ibrahimovic å se i den røde United-drakta på ny.