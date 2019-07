Slik reagerte bergenseren som vant 69 millioner

Norsk Tipping hadde gjentatte ganger forsøkt å nå mannen fra Bergen som hadde 6+1 rette i Vikinglotto. Den heldige bergenseren hadde vunnet svimlende 69.054.825 norske kroner.

Tallene som gjorde nordmannen til mangemillionær er:

36 – 26 – 14 – 19 – 40 – 32

Vikingtall: 6

– Det er helt vilt

Den heldige vinneren hadde ikke peiling på at han hadde vunnet, da Lars Hulleberg fra Norsk Tipping tok kontakt med ham. Bergenseren visste heller ikke at det var Norsk Tipping som ringte torsdag formiddag.

Mannen som er bortreist på ferie kviet seg for å ta telefonen da 625 60 000 ringte, men svarte heldigvis.

– Av og til må vi bruke lang tid på å overbevise vinnerne om at vi virkelig ringer fra Norsk Tipping, og at det ikke er en tulletelefon. Det trengte vi ikke denne gangen. Mannen trodde på det fra første sekund. Det er ikke hverdagskost, forteller Hulleberg.

Beskjeden kom likevel som et sjokk.

– Gud så deilig. 69 millioner? Det er helt vilt, sa bergenseren til Norsk Tipping.

Vinnerkupongen kjøpte han på Extra Gågaten. Når han sjekker kontoen sin fredag vil han antakeligvis allerede ha fått inn gigantbeløpet.

– Akkurat nå er jeg alene. Jeg må ta noen telefonsamtaler etter hvert her.

Budskapet om 69 millioner var mye å ta innover seg.

– Dette kom som lyn fra klar himmel. Jeg må sette meg ned jeg nå.

Spill Vikinglotto her

Vikinglotto-rekord i Hordaland

Vikinglotto-millionæren vet allerede hva han skal bruke noe av pengene på.

– Det blir å betale ned all gjeld og bruke litt penger på familien, fortalte vinneren til Norsk Tipping.

Bergenseren har SK Brann som grasrotmottaker, men han har ikke planer om å investere noe av gevinsten på Stadion.

– He-he, det får bli på sikt, ler mannen.

Onsdagens førstepremie på over 69 millioner kroner er den 18. største premien som har gått til en nordmann i Vikinglottos historie.

Det er også den største Vikinglotto-premien som har endt opp på konto til en hordalending. Den forrige rekorden hadde en mann fra Austrheim. Han leverte ved en feil inn to identiske kuponger i januar 2012 som gikk inn med til sammen 63.243.500 kroner.

Den nest største gevinsten havnet hos en mann i Fjell kommune. Han vant 48,4 millioner kroner i juli 2015.

Det er menn som dominerer listen over de største premieutbetalingene i Vikinglotto i Hordaland. Syv av de ti største gevinstene har havnet på konto hos menn.

Spill Vikinglotto her

To nordmenn deler annenpremiepotten

Under onsdagens Vikinglotto-trekning var det nordmennene som trakk det lengste strået. I tillegg til norsk førstepremie, var det to nordmenn som sikret seg annenpremien. Disse vant over 1,1 millioner kroner hver:

Mann i 30-årene fra Toten

– Herregud, er det sant? Sier en tydelig satt ut totning. Videre forteller han at nå kan husdrømmen realiseres.

Han hadde kjøpte sitt spill via Norsk Tippings app.

Mann fra Stokke

Mannen fra Stokke rakk akkurat ikke å svare da Norsk Tipping ringte. Men på forsøk to var han klar.

– Kødder du? Var vinnerens første reaksjon.

Han hadde kjøpt sitt spill via Norsk Tippings app tirsdag kveld fra sengekanten.

– Det hadde vært tungt å gå glipp av en gevinst var tanken min. Det viste seg å stemme, sier vinneren som vil være anonym.

Premien skal han bruke på en ny leilighet.

