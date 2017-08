Steve Cook var nær ved å gi opp fotballen - så ble han skadet

TABELLTIPSET: 9. PLASS - BOURNEMOUTH

Hadde du i 2010 fortalt Steve Cook at han skulle spille hvert minutt av Premier League-sesongen seks år senere, hadde han trolig ledd av deg.

På et tidspunkt da han hadde sju pund på bankkontoen og en kvart tank på sin gamle Fiat, syntes drømmen om å kunne leve av fotballen veldig fjern.

Det startet lovende da han debuterte for Brighton som 17-åring i en ligacupseier mot Manchester City. Han tenkte at dette var starten på noe stort.

- Hva i helvete foregikk?

Tre måneder senere ble han imidlertid lånt ut til Havant & Waterlooville utenfor det profesjonelle engelske ligasystemet. Utlån til en rekke småklubber fulgte de neste årene - lite spilletid ble det også.

- Det var steder jeg virkelig ikke ville være. Jeg kjørte opp til Mansfield klokka fem hver torsdag morgen, trente med de fredag og spilte kamp lørdag. Mansfield trodde jeg reiste hjem for å trene med Brighton i starten av uka, men jeg var hjemme i Hastings og gjorde ingenting. Det var noe som aldri kunne funke, forteller Cook til The South End.

GUTTA KRUTT: Simon Francis og Steve Cook har vært med Bournemouth fra League One og opp i Premier League.

Hele opplegget var useriøst og enkelte ganger ble forsvarsspilleren plassert i mål på trening - simpelthen fordi han var yngst.

- Jeg ble utrent og for lat til å løpe uansett. Mansfield ble sparket ut av stadion sin, så vi trente på en five-a-side-bane. Jeg trente i Brighton-drakt, sto noen ganger i mål og lurte på hva i helvete som foregikk.

Første nyttårsdag 2011 spilte Cook og Mansfield bortekamp mot Grimsby Town. Det ble 7-2-tap, og 19-åringen spilte en forferdelig kamp.

- Jeg hadde lysende gule adidas predator-sko og spilte helt forferdelig. Dagen etter så vi kampen på nytt på DVD, og jeg fikk lyst til å reise meg opp og bare gå, minnes Cook.

Sju pund og kvart tank i bilen

Han følte seg alene og hadde ikke engang nok penger til å fortsette kjøringen mellom hjembyen og Mansfield.

- Jeg skulle kjøre hjem igjen en helg og hadde ingenting. Jeg hadde sju pund på bankkontoen, en kvart tank på min Fiat Punto. Jeg ringte søsteren min. «Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å komme hjem», sa jeg. Jeg kunne ikke spørre mamma og pappa om penger. Jeg hadde allerede lånt hundrevis av pund fra dem.

Han fortalte kameratene at han vurderte å gi seg med fotballen. Kontrakten med Brighton gikk ut og amatørklubben Eastbourne Borough tilbød mer penger enn han hadde som proff i Brighton.

- Jeg var på kanten av stupet og var klar for å gi meg. Profesjonell fotball var milevis unna, spille regelmessig var milevis unna og drømmen om Premier League var milevis unna.

En skade ble vendepunktet

Så kom vendepunktet. I det som ble hans siste kamp for Mansfield, tråkket han over og skadet seg. Lånet ble avsluttet, og Cook ble sendt tilbake til Brighton.

- Gus Poyet hadde tatt over som manager etter Russel Slade. Jeg kom i form, hadde noen gode treninger, og så tilbød de meg ny kontrakt. Jeg sluttet meg til U21-laget. Jeg måtte ta et steg tilbake og lære spillet på nytt. Det var det som reddet karrieren min, sier Cook.

Han slo aldri gjennom i Brighton, men endte opp i League One-klubben Bournemouth og resten er historie.

Sammen med klubben har Steve Cook vokst fra ingenting til å bli noe i nærheten av en kulthelt. Forrige sesong spilte han samtlige minutter i ligaen, men han er ikke mett ennå.

- Det er fint å ha vært med på denne reisen klubben har vært på de siste årene. Jeg vil spille langt flere kamper på dette nivået og slå gjennom på det engelske landslaget.

Analyse av Bournemouth:



Overgangsaktivitet

Inn:

Asmir Begovic (Chelsea, ukjent overgangssum)

Nathan Aké (Chelsea)

Jermain Defoe (Sunderland)

Connor Mahoney (Blackburn)

Ut:

Marl Travers (Weymouth, lån)

Ryan Allsop (Blackpool, lån)

Jordan Lee (Torquay, lån)

Lewis Grabban (Sunderland, lån)

Keeper:

Til tross for 67 baklengsmål i fjor, gjorde ikke Artur Boruc noen dårlig sesong mellom stengene. Likevel må kjøpet av Asmir Begovic fra Chelsea regnes som en oppgradering å være. Etter to år i skyggen av Thibaout Courtois, får bosnieren muligheten til å vise nøyaktig hvorfor han ble hentet fra Stoke til Chelsea for to år siden. Han vil imidlertid bli presset av en Boruc, som ikke har for vane å slite benken i klubbene han har representert. Adam Federici og Aaron Ramsdale sørger for bredde i troppen.

Forsvar:

Nathan Ake er tilbake i klubben, denne gangen på permanent basis, etter at han ble hentet tilbake til Chelsea før vårsesongen i fjor. Nederlenderen kan dermed igjen danne stopperpar med Steve Cook - et samarbeid som til tider fungerte godt forrige sesong. Det er ventet at Adam Smith og Charlie Daniels tar plass på hver sin back. Hvilken rolle kaptein Simon Francis får denne sesongen, virker mer usikkert. Det som er sikkert er at Eddie Howe håper å stramme opp det defensive denne sesongen, da det forrige sesong ble sluppet inn for mange mål.

Midtbane:

Jack Wilshere er tilbake i Arsenal, noe som trolig åpner for flere sjanser for Englands U20-kaptein Lewis Cook denne sesongen. Dan Gosling, Harry Arter og Andrew Surman har alle fått en sesong med nyttig Premier League-erfaring på baken og stiller sultne på startstreken. Den hurtige duoen Jordan Ibe og Ryan Fraser tar trolig plass på hver sin kant, mens Max Gradel vil nok også ta en større rolle denne sesongen. Ivorianeren slet med skadeproblemer forrige sesong, men har vist seg fram i sommer.

Angrep:



På papiret, og basert på forrige sesong, ser Bournemouth meget farlige ut fremover på banen. Joshua King banket inn 16 mål, mens nyervervelsen Jermain Defoe scoret 15 for svake Sunderland. Får duoen samarbeidet til å fungere, kan det bli svært fornøyelig å være Bournemouth-supporter denne sesongen. Defoe har ambisjoner om å bli med England til VM i Russland etter sesongen og stiller nok motivert og kanskje til og med litt egoistisk på startstreken. I tillegg til den målfarlige norsk-britiske duoen, har klubben Lys Mousset, Benif Afobe og Callum Wilson i bakhånd.

Manager:

Ekspertene var samstemte da vesle Bournemouth rykket opp til Premier League for to år siden: Eddie Howe var nødt til å legge den romantiske fotballen til side. To år senere er det Bournemouth-manageren som har all grunn til å glise. Bournemouth har beholdt sin possession-orienterte stil og har på den måten slått flere av Premier Leagues beste lag. Nå omtales Howe som et av de fremste trenertalentene i England og med niendeplassen forrige sesong var det mange eksperter som ble nødt til å spise ordene sine. Howe vet hva han vil og er flink til å få det fram i sine elever.

GOD OPPKJØRING: Max Gradel har hatt en god oppkjøring til årets sesong.

Se opp for: Max Gradel (29)

Har vært plaget med skader helt siden han kom til Bournemouth for to år siden, men nå ser 29-åringen endelig ut til å ha fått fart på karrieren igjen. Har levert bra i treningskampene i sommer og kan endelig få muligheten til å vise seg som den spilleren Bournemouth håpet han skulle bli da han ble hentet. Scoret 17 mål for Saint-Etienne året før han ble solgt.

Plusser:

+ Meget målfarlig duo i Joshua King og Jermain Defoe

+ Lojale mot manager Howes ambisiøse spillestil

+ Begovic må regnes som en oppgradering på keeperplass

Minuser:

- Slipper inn for mange mål

- Går ikke «under radaren» lenger og vil bli tatt på største alvor av alle motstandere

- Har hatt problemer med å snu dårlige perioder (uten seier i januar og februar i fjor)

Konklusjon:



Bournemouth har beholdt stammen i laget som gjorde en meget sterk fjorårssesong. I tillegg har laget hentet forsterkninger i form av stjernespissen Jermain Defoe, keeper Asmir Begovic, samt Nathan Ake, som spilte første halvdel av sesongen for klubben i fjor. Det lover godt foran en sesong, hvor klubben håper å stabilisere seg på øvre halvdel i Premier League. Det er liten tvil om at det kommer til å bli et rotterace, og det er få poeng som skiller en åttendeplass og en 13.plass. I fjor var det to poeng. Vi tror Bournemouth vil få en ny god sesong og at Eddie Howe styrer laget til en ny niendeplass i Premier League.