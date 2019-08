Tøff bortekamp for Fredrikstad

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Sverige: Enorm V75-jackpot med over 2,6 millioner ekstra

V65 Momarken: Internasjonal V65-omgang fra Momarken

V64 Göteborg: V64-galopp med norsk banker

V5 Århus: Spennende V5-galopp fra Århus

Tippetips: Søndagskupongen har et heftig potensial

Oddstips Premier League: I dag kommer oppturen for Lampard

Oddstips Eliteserien: Tar Branns Mjøndalen-mareritt slutt?

Lotto: Alenevinner vant 29 millioner: - Nå må jeg lete etter kupongen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Søndagens langoddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen. Det er også ni kamper fra 2. divisjon. For de anglofile er det to kamper fra Premier League, der Chelsea møter Leicester hjemme på Stamford Bridge og nyopprykkede Sheffield United tar imot Crystal Palace på Bramall Lane. Ellers er det kamper fra 1. Bundesliga, La Liga og Ligue 1.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 30 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

Bryne FK – Fredrikstad 2,90 – 3,60 – 1,90 U (spillestopp kl. 1755)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Det var stilt store forventninger til Bryne og mange eksperter mente før seriestarten at laget var kapable til å kunne kjempe om opprykket. De planene kunne etter vårsesongen skrinlegges.

Etter tapet for Vidar sist helg ligger Jærklubben kun et poeng over nedrykksplassen.

Bryne borte og hjemme er to vidt forskjellige lag.

Fire poeng borte. 14 poeng hjemme. Jan Halvor Halvorsens menn er et av de svakeste lagene i 2. divisjon på andres baner, men hjemme på Jæren er de fortsatt ubeseiret.

Bryne svinger som en jojo. Sist hjemmekamp var ren fest. Jærklubben klarte da 1–1 mot serieleder Stjørdals-Blink. Nedturen kom som vanlig borte. De tapte 0–1 mot Vidar.

Søndag spiller Bryne hjemme igjen. Mot serietoer Fredrikstad.

Da lagene møttes i Østfold i juni tapte Bryne 1-3, men jeg tror opprykksjagende Fredrikstad kan få større problemer med å ta tre poeng på søndag.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Fredrikstad skuffet stort i forrige serierunde, hvor de bare klarte 0–0 hjemme mot bunnlaget Byåsen. Henrik Kjelsrud Johansen, som kom fra Brann i sommer, debuterte for østfoldingene uten at det hjalp.

Fredrikstad har vunnet de fire siste bortekampene sine, men tre av de fire seirene har kommet mot lag fra nedre halvdel av tabellen

Bjørn «Bummen» Johansen & Co. står bokført med fem seirer og to tap på bortebane innledningsvis.

Fredrikstad mangler Mattila og Mæland. Joona Veteli trente alternativt fredag, men er friskmeldt til søndagens match.

Fredrikstad opplever ofte at lagene som kommer til plankebyen igger seg bakpå, men den dynamikken er annerledes på bortebane. På hjemmelagets benk sitter den tidligere FFK-treneren Jan Halvor Halvorsen, og han vet at jærbuene trenger poeng.

Jeg forventer at Bryne vil ligge kompakt og satse på kontringer. Jærbuene har vist at de kan hamle opp med de beste lagene i avdelingen foran egne fans. De er ubeseiret på hjemmebane så langt, og jeg tror heller ikke at Fredrikstad vinner her. Jeg tror på en jevn kamp på Jæren søndag. 3,60 i odds på uavgjort er spennende.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!