- Leicester er sjanseløse

Midtukens tippekupong er full av europacup-kamper og de siste ti kampene spilles torsdag. Innleveringsfrist er klokken 20.40 onsdag.

Bonuspotten, som utbetales til en eventuell alenevinner, er nå oppe i deilige 2,3 millioner kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. FC Porto — Juventus

Åttedelsfinale i Champions League, første kamp av to. Portugiserne kommer med best tenkelig form, for seks av syv kamper er vunnet i 2017. I helgen roterte de ut et par-tre spillere, men vant likevel lett 4-0. Nå er de helt oppe i ryggen på Benfica i hjemlig liga.

Spesielt på hjemmebane har de vært solide denne sesongen og 11-1-0 er knallsterke hjemmetall i ligaen. Syv poeng av ni mulige ble fangsten i høstens gruppespill, der poengtapet kom for FC København.

Vertene stiller uten fravær.

Juventus tapte for Fiorentina i midten av januar og tok umiddelbart grep. En ny formasjon som gir mer balanse og frihet til de offensive stjernene har resultert i syv strake seirer, fem av dem uten baklengsmål. På bortebane tar de generelt lavere risiko og står uten baklengsmål i de tre kampene etter tapet for Fiorentina.

Det er hjemme på Juventus Stadium de er best, men 8-0-4 er en stødig bortestatistikk i ligaen. I høstens gruppespill vant de alle tre bortekamper, over solide lag som Lyon og Sevilla.

Stopperne Andrea Barzagli og Giorgio Chiellini er begge tvilsomme. Om de skulle miste kampen, er Benatia - Bonucci fortsatt et helt OK stopperpar.

Juventus er en av utfordrerne til Champions League-tittelen og det er vanskelig å se for seg at de taper denne. Vi har ikke behov for helgarderingen senere, dog, og bruker den her. Spiller U på langoddsen. HUB.

2. Sevilla — Leicester City

Åttedelsfinale i Champions League, første kamp av to. Hjemmelaget har kommet seg over en liten formdupp og står med to strake seirer i ligaen, begge uten baklengsmål. Dermed holder de fortsatt en solid tredjeplass i La Liga og få bestrider at Jorge Sampaolis første sesong i Europa har vært en suksess.

Hjemmestatistikken er solie 9-1-1 og poengtapene har kommet for solide lag som Villarreal og Barcelona. I høstens gruppespill tok de seks poeng av ni mulige, etter tap for Juventus.

Forsvarerne Mercado og Pareja mister kampen for hjemmelaget.

Leicester er uten form, uten selvtillit og uten evner på bortebane denne sesongen. De vant det som i realiteten burde vært en Europa League-gruppe lett, Sevilla er mange hakk opp fra motstanden de møtte i høst. 0-3-9 er bortetallene i ligaen og de tok fire poeng av ni mulige i høst, selv om ett av tapene kom etter gruppeseieren alt var sikret.

Spissene Ulloa og toppscorer Slimani er ikke tilgjengelige til dagens kamp.

Vi kommer aldri til å backe et lag som har fem strake tape i ligaen uten å scoret mål. H.

3. Ajax — Legia Warszawa

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Kampen i Polen endte 0-0 og turneringsrutinerte nederlendere har en stor fordel. Formen er det heller ikke mye å utsette på, de står uten baklengsmål på sine seks siste, hvorav fem er vunnet.

Hjemmestatistikken i ligaen er gode 8-2-1 og samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill ble vunnet. Ajax prioriterer Europa League, ingen tvil om det.

De polske gjestene sparte en bråte spillere i helgen og fikk svi for det, med 1-3-tap hjemme for Ruch. Dermed er det en liten luke opp til tet-duoen i Ekstraklasa. Bortestatistikken er dog et lyspunkt for gjestene, som har knallsterke 7-1-3 på reisefot. I høst deltok de i Champions League og tapte samtlige tre bortekamper med en samlet målforskjell på 15-5.

Hjemmelaget har vært i denne situasjonen før, det har knapt Legia. H.

4. Roma — Villarreal

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Kampen i Spania endte med kalas-seier til Roma og de har med seg 4-0 til dagens hjemmekamp, kampen om avansement er i realiteten avgjort. Hjemmelaget er generelt i knallform og har fem seirer på rappen med målforskjellen 16-2.

Roma har vunnet samtlige tolv kamper på hjemmebane i ligaen og har vist at Europa League blir prioritert, gruppespillet vant de lett. Men til helgen venter en viktig bortekamp mot Inter i Serie A og det er nok grunn til å vente en viss rotasjon i mannskapet som møter Villarreal.

Gjestene slo tilbake etter ydmykelsen med en sterk 1-0-seier borte over Real Sociedad, men dagens kamp har de nok gitt opp på forhånd. Den gule ubåten har sin klare styrke på hjemmebane, samtidig som at bortestatistikken 3-6-2 vitner om et lag som er vanskelig å slå. De har bare seks baklengsmål på ni bortekamper i ligaen, og spilte uavgjort i alle tre bortekamper i høstens gruppespill.

Blir nok neppe en veldig intensiv kamp, dette, Roma skal bare avansere uten for mye om og men. HU(B).

5. Zenit St. Petersburg — RSC Anderlecht

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Kampen i Belgia endte 2-0 og dette oppgjøret lever virkelig. Hjemmelaget er enda ikke i gang med sin sesong etter vinterpausen og det gir bortelaget en fordel. Men Zenit er rutinerte i Europa og vant samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill, 8-2-0 er deres knallsterke hjemmestatistikk i ligaen. Her er premissene satt og russerne kommer til å være på offensiven fra start.

Hvis du har mulighet til å søke opp Youri Tielemans' to scoringer borte mot Oostende i helgen, gjør det. De sikret den ellevte kamp på rad uten tap, hvorav åtte er vunnet, og denne formen har ført dem á poeng med serieleder Brügge i ligaen.

Gjestenes bortestatistikk er godkjent med 8-3-3 i ligaen, i høstens gruppespill kapret de fem poeng av ni mulige på reisefot.

Hjemmelaget må frem og vinne kampen, HU.

6. FC København — PFC Ludogorets Razgrad

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Vi backet Ludogorets i den første kampen og det var en tabbe, FC København sikret et fantastisk utgangspunkt med 2-1. Og det er hjemme i Parken de gjør det best, selv om det bare ble 0-0 hjemme mot byrival Brøndby i helgens Superliga-retur.

Ståle Solbakkens menn har nemlig knallsterke 9-2-0 på eget gress i ligaen denne sesongen, i høstens Champions League ble det fem poeng av ni mulige på eget gress.

Gjestene skuffet oss forrige torsdag, men slo tilbake med en 2-0-seier borte mot Slavia Sofia i helgens seriekamp. Der leder de naturligvis overlegent og har også sterke 8-1-1 på reisefot, i høstens Champions League-gruppe tok de poeng borte mot både PSG og Basel.

Lukter en jevn og åpen kamp, men vi holder en knapp på Ståle og gjengen. HU.

7. Fiorentina — Borussia Mönchengladbach

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Federico Bernardeschis utsøkte frispark sørget for 1-0-seier til dagens hjemmelag, et glitrende utgangspunkt. De fulgte opp med å tape 2-1 borte for Milan i helgen som gikk og har nå et godt stykke opp til Europa League-plassene i Serie A. Det gir desto større grunn til å prioritere dagens kamp.

De siste fire hjemmekamper i ligaen har gitt åtte poeng og totalt har de godkjente 6-6-0 på eget gress i ligaen. I høstens gruppespill vant de to og tapte én på hjemmegress.

Gjestene fulgte opp med nytt tap i helgen, da RB Leipzig vant 2-1. Dermed virker bryllupsreisen å være over for Dieter Hecking, som opplevde et massivt oppsving i begynnelsen av sin BMG-karriere.

Bortelaget er klart best på eget gress og 2-2-6 er svake tall på reisefot i ligaen. De tapte to og slo Celtic i høstens Champions League-gruppespill.

Viola er gode på hjemmebane og vi tror ikke de taper denne. Spesielt ikke når bortelaget må jakte scoring og kontringsmulighetene vil florere. HU(B).

8. KRC Genk — AFC Astra Giurgiu

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Vi backet Astra, som slo tilbake to ganger i en kamp som til slutt endte 2-2. Dermed er det fordel Sander Berge og co. De fulgte opp med 1-1 hjemme mot Sporting Charleroi i helgen og har en ganske solid form i sine siste kamper.

Det er først og fremst på hjemmebane de leverer, 9-3-2 er knallsterke tall på eget gress så langt. De vant også samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill.

Astra slo også tilbake i helgen, med en grei 1-0-seier hjemme. Det var deres femte strake seier i ligaen, men bortestatistikken er ikke bedre enn 4-3-4 i Romania. Likevel vant de faktisk to av tre bortekamper i høstens Europa League gruppespill.

Vertene kommer nok ikke til å spille på resultat og vi backer hjemmesterke Genk. H.



9. Lyon — AZ Alkmaar

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. 1-4 ble resultatet i Nederland og kveldens kamp blir lite annet enn en formalitet for å bekrefte Lyons avansement.

Vertene fulgte opp med en god 4-2-seier over Dijon hjemme i helgen, men formen er mildt sagt ustabilt. 9-0-4 er solide hjemmetall for OL, men bortetallene har gjort at de er i et lite ingensmannsland i Ligue 1. Desto større grunn til å prioritere Europa League.

AZ er i svak form og har tre tap på de siste fem kampene sine, i helgen ble det et greit 1-1-resultat borte mot Willem II. Og det er på bortebane de har levert denne sesongen, 6-4-3 er en godkjent statistikk. De tok fire av ni mulige poeng i høstens gruppespill.

H.

10. Shakhtar Donetsk — Celta Vigo

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Hjemmelaget kom fra Spania med en knallsterk 1-0-seier og hadde også spillefri i helgen, ukrainsk seriestart er ikke før kommende helg. 8-1-0 er knallsterke hjemmetall i ligaen og de vant samtlige seks kamper i høstens gruppespill - hjemme med en samlet målforskjell på 11-0.

Gjestene hadde tre tap på rad før de slo tilbake mot jumboen Osasuna forrige runde, 3-0 var en viktig opptur. De kommer til å satse hardt på kveldens kamp, men utgangspunktet er svært vanskelig mot et godt Shakhtar-lag.

I høstens gruppespill tok de fire poeng av ni mulige på reisefot, 2-3-6 er deres svake tall på bortebane i ligaen.

H igjen, gitt.

11. Sparta Praha — FK Rostov

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Rostov vant hele 4-0 i første kamp, så her må vertene virkelig opp i ringa. De slo tilbake med 1-0-seier i helgen og roterte ut tre førstelagsspillere da, et tegn på at de ikke har gitt opp avansement i torsdagens kamp.

Sparta vant samtlige tre hjemmekamper i høstens tøffe gruppespill, over lag som Southampton og Inter. Hjemmestatistikken i ligaen er sterke 7-1-1.

Russiske Rostov er utenfor sesong, uten at de viste tegn til å være rustne forrige torsdag. Kommer uthvilte til dagens kamp. Vi husker hvordan de slo Bayern München hjemme i høst, men de fikk bare ett poeng fra tre bortekamper i en tøff gruppe. Det er en trend som viser seg også i ligaen, 0-2-6 er skrekkelige bortetall.

Gjestene trenger ikke stresse før de ligger under stort og vi tror Sparta kommer til å vinne torsdagens kamp. Men om de vinner den nok, er en helt annen sak. H(U).



12. Tottenham — KAA Gent

Sekstendelsfinale i Europa League, kamp to av to. Gent vant 1-0 i Belgia og Spurs har presset på seg. Tottenham stilte nær toppet forrige torsdag og det er sannsynlig at de gjør det samme igjen i kveld.

Vertene fulgte opp med en overbevisende 3-0-seier borte mot Fulham i søndagens cupkamp og brøt dermed tapsrekken på to kamper. Men så er det Wembley-komplekset, da, de tok bare tre poeng av ni mulige på landslagsarenaen i høstens Champions League-gruppespill (dog mot langt bedre lag enn Gent).

Danny Rose, Jan Vertonghen og Erik Lamela er stadig ute.

Gent var avhengige av å vinne hjemme, for på reisefot er de ikke mye tess: 1-7-6 i ligaen og fire poeng på tre bortekamper i høstens gruppespill er ikke all verden å skryte av. 1-1 borte mot Standard Liege i helgen.

Gjestene må forsvare seg heftig her og Tottenham sliter på Wembley. Siden hele 78 % av folkerekka er på H, drister vi oss til en halvgardering. HU.

Det gir oss følgende 96-rekker:

1. FC Porto — Juventus HUB

2. Sevilla — Leicester City H

3. Ajax — Legia Warszawa H

4. Roma — Villarreal HU

5. Zenit St. Petersburg — RSC Anderlecht HU

6. FC København — PFC Ludogorets Razgrad HU

7. Fiorentina — Borussia Mönchengladbach HU

8. KRC Genk — AFC Astra Giurgiu H

9. Lyon — AZ Alkmaar H

10. Shakhtar Donetsk — Celta Vigo H

11. Sparta Praha — FK Rostov H

12. Tottenham — KAA Gent HU

