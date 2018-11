- Unnskyld, kan du si summen en gang til?

To norske kvinner vant 142 millioner kroner hver, et hundre og førtito millioner kroner, onsdag kveld. Den nøyaktige summen er: 142.833.000 kroner.



Dene ene kvinnen er fra Akershus, den andre fra Finnmark. Som om ikke nevnte premie var nok, kvinnen fra Akershus håvet også inn andrepremien på 5,4 millioner kroner.

Latter, tårer og sjokk ble gjengangere da to kvinner fikk beskjeden om at de var 142,8 millioner kroner rikere, skriver Norsk Tipping.

Vant ikke bare førstepremien - sikret seg andre premien også!

Kvinnen fra Akershus sier at hun er helt skjelven i kroppen. Og mer skjelven blir hun når Norsk Tipping sier:

- Men du, ikke nok med at du vant førstepremien. Du hadde levert en nesten identisk rekke, og vant dermed andrepremien på 5,4 millioner kroner også!

- Nei, nå står ikke verden til påske! Men nå har du vel ikke flere premier på lur, vel? spør kvinnen og ler.

- Er det på skøy?

Kvinnen fra Finnmark, som også vant 142 833 350 kroner, var litt tvilende i starten av samtalen med Norsk Tipping, og visste ikke helt hva hun skulle tro, men hun skjønte raskt at det ikke var "på skøy" som hun sa. Allikevel måtte hun høre premiesummen flere ganger.

- Jeg har drømt om å slette gjeld, men den gjelda er bare småtterier sammenlignet med denne premiesummen. Jeg må sette meg. Det går bra med meg, men jeg er skjelven. Jeg har egentlig aldri tenkt at dette skulle skje meg. Selv om jeg så trekningen og så tallene komme inn, forsto jeg ikke at jeg hadde vunnet. Jeg forstår det nesten ikke fortsatt, sier Finnmark-kvinnen lattermildt.

Her er seansen der Pernille Storholm Skaret og Sverre Houmb i Norsk Tippings vinnerteam ringer de to heldige:

Her lytter du til Åge Aleksandersens «Min dag» (ekstern lenke)