3. divisjonsdobbel til over fire ganger pengene

Fredagens langoddsprogram er magert. Det inneholder tre kamper fra Norsk Tipping-ligaen, i tillegg spilles det to viktige kamper i U21-EM i Italia, hvor England møter Romania og Kroatia spiller mot Frankrike. Ellers starter Afrikamesterskapet, hvor Liverpool-stjernen Mo Salah og Egypt spiller åpningskampen mot Zimbabwe. Natt til lørdag fortsetter Copa America og Gold Cup.

Steinkjer – Tiller handikap fulltid 1-0 - B 2,60 (spillestopp kl. 1825)

3. divisjon, avdeling 5. Steinkjer har kun ett tap på de seks siste kampene, men fire av dem har endt uavgjort. Det eneste tapet i denne perioden kom borte mot Gjøvik-Lyn (0-2).

Steinkjer har ennå ikke vunnet hjemme på Guldbergaunet Stadion denne sesongen. Statistikken viser 0-3-2 og 4–7 i målforskjell.

Tiller har i likhet med Steinkjer kun ett tap på de siste seks kampene, og tapet til Trondheim-klubben kom også mot Gjøvik-Lyn (0-1). Tiller har imidlertid vist at de kan hamle opp med de beste lagene. Det er ikke mer enn tre uker siden Tiller slo Rosenborg 2 3–1.

Disse lagene har ikke møttes siden 2011. Den gangen spilte lagene 1–1 i Steinkjer, mens Tiller vant 4–2 på hjemmebane.

Tiller har vunnet de tre siste kampene med to måls margin, og jeg tror oppturen fortsetter for Tiller fredag. 2,60 i odds på at Tiller med to mål eller mer mot Steinkjer er ok. Den brukes i en dobbel.

Fjøra – Os B 1,80 (spillestopp kl 18.55)

3. divisjon, avdeling 4. Fjøra tapte 0–4 i lokalderbyet mot Sogndal 2 mandag. Det var sogndølene sitt andre tap på rad. I forrige hjemmekamp ble det 1-5-tap mot Fyllingsdalen. Dermed har de sluppet inn ni mål på de to siste kampene.

Defensivt har Fjøra store problemer. Laget har sluppet inn vanvittige 38 mål på ti kamper. Kun Valdres har flere baklengsmål. De har sluppet inn 56 mål så langt.

Før fredagens kamp mot Os ligger sogningene på plassen over nedrykksstreken. De har tatt syv poeng, ett poeng mer enn Vestfossen som er på nedrykksplass.

Os har skuffet i starten av sesongen. Det er særlig på hjemmebane det har klabbet for osingene. I forrige serierunde tapte de 2–4 hjemme mot Strømsgodset 2. Det var lagets femte hjemmekamp på rad uten seier. På Kuventræ viser statistikken fire tap og én uavgjort så langt. Det gjør dem til det nest dårligste hjemmelaget i avdelingen, bare Bergen Nord er svakere. De har tapt alle hjemmekampene sine.

På bortebane er historien en annen. Os har 3-1-1 og 23–10 i målforskjell utenfor kommunen. Den statistikken gjør dem til avdelingens nest beste bortelag.

Os har slitt med at de har måtte gjøre endringer i forsvaret til nesten hver kamp. til kampen i Sogndal er alle lagets tre faste midtstoppere ute.

Alexander Dale har operert akilles og er ute resten av sesongen. Jonas Hovland er også ute med en strekk i et leddbånd, men er ventet tilbake etter sommerpausen. Vegard Skeie fikk rødt kort mot Godset og er ikke med til Sogndal. Fabian Bødtker har stått over kampene mot Brann 2 og Godset 2, og alt tyder på at han også er borte fredag.

Rune Moe var tilbake mot Godset og spiller kampen mot Fjøra. Med alle tre stopperne ute er det midtbanespillere som må trå til i forsvaret hos Os.

Ligger nå på niendeplass med elleve poeng. De trenger tre poeng i denne kampen for ikke å bli hengende igjen i nedrykkskampen. Med tre poeng i denne kampen vil de bare ha to poeng opp til sjetteplassen.

Jeg tror bortesterke Os tar med seg tre poeng fra lillebror i Sogndal fredag. Fjøra sliter defensivt, og Os har farten til å straffe dem på kontringer. Mats Cato Moldskred, som har erfaring fra blant annet Bryne, Kongsvinger og svenske Brage, er lynhurtig, og vil skape trøbbel for sogningene. Oddsen er 1,80 på borteseier. Det er litt i underkant av hva jeg mener er ok som singeltips. Derfor bruker jeg denne i en dobbel sammen med Tiller.

Fredagens dobbelttips fra 3. divisjon er Os + Tiller. Den kombinasjonen gir finfine 4,68 i odds. Spillestopp er klokken 1825.

