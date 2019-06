30 (!) nye Lotto-millionærer i Supertrekning

I Supertrekningen ble det utdelt 25 millionpremier, men i tillegg ble 5 spillere så heldige å få 7 rette. En av vinnerne blant de 25 var et andelslag på 10 personer. De som vant på ordinær Lotto får 3.389.315 kr hver.

Lotto-tallene: 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 25 - 26

Tilleggstall: 27

To av de fem vinnerne med disse tallene er hjemmehørende i Finnmark.

Saken oppdateres med vinnernes reaksjoner.

Ikke bare i Lotto det ble millionpremie i aften

Lørdagens Joker-kandidat var en 41 år gammel mann fra Drammen. Under tv-sendingen var mannen på joggetur, men deltok fortsatt i sendingen. Mannen heter Svein Inge Aase, og kan virkelig sies å være en sporty kar. Han Kunne vinne opptil 3.335.000 kr og startet Joker-eventyret med 667.000 i inngangssum. Etter et par feilsteg endte Aase på 1.101.000 kr. Drammenseren vurderer å feire med en middag og tenker å spare pengene.

- Dette var moro, sa vinneren til Norsk Tipping etter å ha vunnet. Første på agendaen for vinneren ute på joggetur var å komme seg hjem i dusjen etter løpeturen. Det er fort gjort å få høy puls og bli svett når man både løper OG spiller Joker.

Vinnerkupongen ble kjøpt med mobil kun en time før fristen løp ut fredag kveld.

Joker-tallene: 8 - 1 - 6 - 7 - 1

Gratulerer til kveldens vinnere!

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Vinnersjanse i Supertrekning i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke. I Joker er sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)