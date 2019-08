37 gode kjøp på fantasy

Enten du spiller mot hele verden, en gjeng på jobben eller noen venner er det prestisje og spenning i månedene framover for å bli den beste på fantasy.

Spilleren du må ha: Raheem Sterling (Manchester City)

Sterling er ikke den dyreste spilleren i fantasy (det er Salah), men vi våger å påstå at potensialet er størst for at Sterling skal sanke flest poeng. 31,8 prosent av lagene har Sterling i øyeblikket mot 40,3 prosent som har Salah. Begge to er en tilnærmet umulighet. I fjor fikk Salah 259 poeng, mens Sterling endte på 234 poeng. Vi tror det bytter i år.

Alternativet på City: Bernarndo Silva

Det er mulig å argumentere hardt for De Bruyne med prisen 9,5. Vi er likevel skremt av skadene og fristet av prisen på 8 på Silva. Han fikk 154 poeng i fjor. De Bruyne klarte bare 59 på grunn av skader foregående sesong, men var over 200 året før.

Forsvarsspillere fra Liverpool? Ja, takk.

Det er veldig tett bak hos Liverpool, men de to offensive backene Alexander-Arnold og Robertson koster mye. Riktignok trakk de mye poeng i fjor, men vi har troen på at giganten Van Dijk vil lage flere mål i år. Han er også så vidt billigere. Det er også verdt å merke seg prisen på Joe Gomez. Er han skadefri er det et godt kjøp. 5,5 for et lag som holder nullen så mye er bra.

Forsvarsspillere fra City? Ja, takk.

Det er ikke mange mål som slippes inn av seriemesterne. Spørsmålet er hvem du skal gå for? Stones var ikke fast i fjor, mens Laporte er ganske sikker. I starten kan faktisk Zinchenko være en mulighet. I hvert fall for prisen (5,5).

Hva med noen billige forsvarsspillere?

Selvfølgelig kan du gjøre noen skikkelige kupp. Vi har troen på Targett på Aston Villa (4,5) og Lewis Dunk (4,5) på Brighton. Hvis Targett slår til er det bare 1,5 prosent som har ham... Se også opp for El Mohamady på Aston Villa. Han fikk 114 poeng for to sesonger siden. Skriv også opp Joel Ward på Crystal Palace (4,5). Rosinen i pølsa på billige i forsvaret tror vi likevel er Max Aarons (Norwich).

Hvem skal stå i mål?

32,5 prosent av alle i fantasyspillet har Allison. Han koster 6,0, og det samme koster Ederson. Det skilte 7 poeng på de to i fjor. Vi mener du kan vurdere Ederson av de to for å få plass til mer Liverpool ute på banen fordi City ikke roterer målvakt (og Liverpool roterer lite i sine utespillere). Fabianski får alltid mye poeng, og er relativt rimelig på 5,0.

Greit, men hvem bør være i angrep?

Den store utfordringen er rimelige angrepsspillere etter at du har valgt mellom Kane og Aubemeyang (11,0). King tar straffer for Bournemouth, og med norske hjerter bør du vurdere ham. Giroud koster bare 7, og kan være interessant. Calvert-Lewin på Everton kan stå på en liste. Jay Rodriguez har vært fantasystjerne før, og kan bli det igjen. Vel verdt å vurdere. Beste kjøpet er likevel Raul Jimenez på Wolves for kun 7,0.

Jeg har noen penger igjen til midtbane, noen tips?

Onel Hernandez på Norwich var god i championship, du kan gamble på Özil på Arsenal eller gjøre som oss og satse på Perez på Leicester. Det siste mener vi er det beste tipset.

