50 år siden fotballkrigen

Det var ingen norske kamper på mandagens oddsprogram, og det er heller ingen på tirsdagens spillmeny. Det er likevel flere spennende objekter. Allsvenskan ruller igang igjen etter pausen og en innledes med toppkamp i mellom AIK og IFK Norrköping, det spilles to åttendedelsfinaler i fotball-VM for kvinner og to kamper i Afrikamesterskapet, hvor regjerende mester Kamerun skal i aksjon mot Guinea-Bissau. Ellers spilles det fem kamper i den finske toppdivisjonen og det spilles også to forkvalifiseringskamper til Champions League-kvaliken. Natt til onsdag tar Copa America en pause, men Gold Cup ruller videre.

NB! Onsdag er det ca 55 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Honduras – El Salvador U 2,90 (spillestopp kl 03.00)

Gold Cup, gruppe C. Den har fått navnet fotballkrigen, den blodige krigen mellom Honduras og El Salvador som utspilte seg i 100 timer i juli 1969. Krigen, som ble utløst av tre VM-kvalifiseringskamper i fotball, kostet opp mot 6000 mennesker livet og såret dobbelt så mange.

Natt til onsdag møtes de to nasjonene igjen på fotballbanen 50 år etter krigen. Denne gangen er det ikke VM-kvalifisering, men Gold Cup.

Det er bare de to beste lagene fra hver gruppe som går videre til kvartfinalene. Honduras tapte 2–3 mot Jamaica i den første kampen i gruppespillet, og gikk på et frustrerende 0-1-tap mot øynasjonen Curaçao i den forrige kampen. Honduras dominerte kampen og skapte en rekke store målsjanser, men en Curaçao-keeper i storform stengte målet. Dermed har de ikke mulighet til å gå videre fra gruppespillet.

Men de tar neppe lett på kampen natt til onsdag likevel. Da møter de nabolandet, El Salvador, og det er en kamp de ikke vil tape. Honduras har faktisk kun tapt én av de siste seks kampene mot El Salvador, og bare to av de siste 16 kampene mellom nasjonene.

Problemet er bare at Honduras er i elendig form. De er uten seier i de seks siste kampene. Den siste seieren kom mot Panama i november 2018.

El Salvador har sanket med fire poeng på de to første kampene. De slo Curaçao 1-0, og spilte deretter 0–0 mot Jamaica. De tar seg videre til kvartfinalen med uavgjort mot Honduras.

Forsvaret til El Salvador har ikke blitt satt på mange prøver så langt i turneringen, men de få gangene de har, så har de vist seg robust. De er et av to lag som ennå ikke har sluppet inn mål i Gold Cup – det andre laget er USA.

Den defensive tryggheten har vært et varemerket for El Salvador. De har holdt nullen i fem av de siste seks kampene.

El Salvador har en glimrende mulighet til å ta seg til kvartfinalene for fjerde gang siden 2011, men de trenger ett poeng for å være sikret. De kan faktisk få en plass i kvartfinalen, selv om de taper, men da må Jamaica slå Curaçao.

Honduras spiller bare for æren i denne siste kampen, og det er vanskelig å vite hvor motivert spillerne er før denne kampen. Den spesielle historien mellom de to rivaliserende nasjonene, og at det er 50 år siden fotballkrigen gjør denne matchen til noe ekstra.

I 1969 var det El Salvador som gikk seirende ut av VM-kvaliken. Vi tror El Salvador også går videre denne gangen, men denne gangen er det Gold Cup, ikke VM. Dette er kampen ingen vi tape, og El Salvador kan nøye seg med uavgjort. Vi tror denne matchen ender uten en vinner. Oddsen på U er 2,90. Det er ok.