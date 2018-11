9 ting du må vite om tirsdagens Champions League

De er klart for en ny runde med kamper i den aller gjeveste fotballcupen i verden.

1. Gruppe A kan nærmest bli avgjort om Atlético Madrid vinner hjemme mot Borussia Dortmund. Dortmund har ikke tapt i år, så det er en relativt vanskelig oppgave Madrid-laget har. Serielederne i Tyskland har 7 seire og 3 uavgjort i serien, og 3 seire til nå i Champions League. En av dem var 4-0 hjemme mot nettopp Atlético Madrid.

2. Monaco er en skygge av et storlag, og ligger på nest siste plass i hjemlig serie med bare en seier. Club Brugge ligger på andreplass i Belgia. Skal de to ha noen sjanse for avansement i Champions League må ett av dem vinne tirsdag. Lagene spilte 1-1 tidligere i år.

3. Toppscorerne i årets cup er Messi (Barcelona) og Dzeko (Roma) med 5 mål. Messi er skadet foran denne runden.

4. I fantasiligaen for Champions League er det Rothaugen FC som leder den norske delen. Sist runde var dette laget:

5. Inter har ikke tapt hjemme mot Barcelona siden 1959 da klubbene møttes i Inter-Cities Fair Cup (nei, vi vet ikke hva det er vi heller). Tre av kampene har endt med uavgjort, og Inter har vunnet en gang (3-1 i semifinalen i 2010). Målene til Inter Milan den gangen ble scoret av Sneijder, Maicon og Milito. Det var Pedro, som nå spiller for Chelsea, som laget Barcelonas mål. På benken til Barcelona satt for øvrig Thierry Henry og Yaya Touré.

6. Skulle Inter vinne er det kniven på strupen for Tottenham som kun har ett poeng. Det er for øvrig den tidligere storspilleren Mark van Bommel som er manager for PSV Eindhoven. Han har vunnet åtte seriemesterskap med fire forskjellige klubber i fire forskjellige land som spiller (PSV, Barcelona, Bayern München og Milan). Som spiller var han relativt kompromissløs:

7. Napoli overrasket PSG på bortebane, og skal nå prøve å tukte sine franske motstandere hjemme. En hjemmebane som er relativt beryktet. I årets sesong har laget 10 hjemmekamper om man inkluderer treningskamper, og har kun 1 uavgjort sammen med 9 seire. I fjor tapte Napoli kun mot Juventus og Roma hjemme i serien.

8. Liverpool skal spille allerede klokken 18:55 mot Crvena Zvezda, eller Røde Stjerne som vi kaller dem. Det var da lagene møttes i 1973 at Liverpool som lag skjønte hva som skulle til for å lykkes i Europa, om vi skal tro de som har greie på det. Liverpool tapte 2-1 både hjemme og borte. Chris Lawler laget målene. For øvrig like mange mål som Salah har i kun en kamp mot lget.

9. Porto er i førersetet i sin gruppe D, og er med seier mot laget som har tapt alt til nå, Lokomotiv Moskva, klarer for videre spill. Målvakt Iker Casillas har for øvrig rukket å bli 37 år. Det er nå 20 år siden han debuterte i mål for Real Madrids C-lag.

