Aalesund med ellevill hjemmestatistikk

Onsdag skal det avgjøres hvilke lag som får de tre siste plassene i gruppespillet i Champions League. I England ruller ligacupens andre runde videre og det er fem Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles også en viktig kamp i norsk 1. divisjon, hvor Aalesund møter Ham-Kam hjemme på Color Line stadion. Ellers er det et par kamper i den franske Ligue 1. For øvrig spilles det også en haug med kamper i US Open i tennis.

Aalesund - HamKam pause/fulltid H/H - 2,10 (spillestopp kl 18.55)

Hengekamp i OBOS-ligaen. Serieleder Aalesund med formidable 9-0-1 på sine ti siste seriekamper. Det eneste tapet i denne perioden kom borte mot Raufoss (23. juni). Etter den kampen har Aalesund sju strake seire. Har åtte poeng ned til Start og Sandefjord på 2 og 3. plass før denne hengekampen og vil altså få hele 11 poengs forsprang med seier og med 10 serierunder igjen. Har vært helt uimotståelige hjemme på Color Line stadion og tatt full pott på de åtte første hjemmekampene. Lars Bohinen kan glede seg over stort sett skadefritt mannskap og det er heller ingen karantener.

HamKam hadde ambisjoner om å være med i playoffkampen før seriestart, men laget har ikke vært i nærheten. Presterte å tape hjemme for Notodden i helgen og har faktisk ikke mer enn fire poeng ned til Skeid på kvalikplassen nå. Fattig fem må er scoret på de ni første bortekampene og fem av de ni er tapt (2-2-5).

Det endte faktisk 1-2 i tilsvarende kamp i fjorårssesongen, men årets utgave av Aalesund ser mye sterkere ut. Aalesund tar sin niende strake hjemmeseier i kveld. 1,45 på hjemmeseier er nok korrekt hjemmeodds, men representerer ingen verdi. Aalesund har ledet til pause i seks av de åtte hjemmekampene de har vunnet. Pause/fulltid dobbelen H/H betales med 2,10 i odds. Det er gangbar odds og spilles.