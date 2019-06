Aalesund virker uslåelige på hjemmebane

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Eliteserien har tatt en pause, mens Premier League er over. Det er derfor ekstra gledelig at Obos-ligaen ruller på videre. Hele syv spennende oppgjør spilles fra andre nivået i Norge. Superligaen og Allsvenskan i Danmark og Sverige har og lag i aksjon denne søndagen. I tennisverden er det dags for fjerde runde. Både Federer og Nadal skal ut i hver sin kamp. Spennende!

Aalesund - Ullensaker/ Kisa - H 1,62 (Spillestopp 17:55)

Aalesund så lenge ut til å rykke opp sist sesong, men sprakk litt og tapte i kvalikspillet mot Stabæk. I år har igjen starten vært meget god, og vi tror ikke på noen ny sprekk. Det er så mye kvalitet og laget virker så solid at vi blir meget overrasket om ikke Lars Bohinen tar sitt Aalesund tilbake til Eliteserien 2020. Tangotrøyene har ennå ikke tapt, og hjemme på Color Line har ingen motstandere fått med seg poeng. Siste kamp endte med poengdeling borte mot Jerv, mens det nest sist ble en meget enkel 5-0-seier mot divisjonens bunnlag Tromsdalen på hjemmebane. Hvor langt dette Aalesund laget har kommet vil nok vises i neste kamp i NM. Serieleder Molde fra Eliteserien kommer til byen for å spille om en billett til runde fire.

Ullensaker/Kisa var i kvalikspill om opprykk sist sesong, og kan utmerket godt klare det igjen. Ligger i øyeblikket på plass sju, et poeng etter Kongsvinger på siste kvalikplass. Laget virker litt begrenset på fremmed gress, og har 1-1-2 så langt. Eneste borteseier var mot bunnlaget Tromsdalen. Borteformen er nok nøkkelen til å avansere på tabellen. Siste kamp endte 0-0 hjemme mot Ham Kam, mens det nest sist ble seier 3-1 mot svake Notodden, også det hjemme på Ullensaker. Cupeventyret lever fortsatt for Kisa. Drømmen om Ullevaal krever at Rosenborg slås ut i en meget interessant kamp i tredje runde. Stadion på Ullensaker bør fylles ved den anledningen.

Begrunnelse H: Aalesund har som nevnt startet serien forrykende. I øyeblikket er det laget å slå for alle andre. De har ikke tapt et eneste poeng på hjemmebanen sin. I tillegg er de ubeseiret i serien fortsatt. Ull/ Kisa er ikke et dårlig fotballag, men vi blir overrasket om de skal ta med seg poeng fra Color Line. Vi går på hjemmeseier og får 1,62 på det.



Start - Skeid - H 1,48 (Spillestopp 17:55)

Start rykket ned fra Eliteserien sist sesong. Målsetningen om direkte opprykk har bare delvis blitt innfridd. Det er fem og sju poeng opp til de to topplagene på tabellen, og i øyeblikket virker det som en kvalikplass er mer realistisk for Kristiansand-klubben. Toget med direkte opprykk har dog på ingen måte forlatt Kristiansand. Rotet og bråket rundt Kjetil Rekdal sin avgang som trener, kan nok også ha spilt inn negativt. Hjemme har Start prestert hyggelig, og bokført 3-1-1 så langt. Laget står nå med tre serie seire på rad, og har muligens ristet av seg støyet etter trenerbråket. Strømmen, Nest-Sotra og Jerv er alle blitt beseiret. Det virker som Start nå er på rett vei. I fjor tok Start åtte trepoengere i Eliteserien og rykket ned. Husk at seks av disse kom på hjemmebane.

Skeid ankommer Sørlandet med meget svak form. Etter en fin start på sesongen, hvor det bare ble et tap på de første fem spilte, har laget nå bare kapret et lite poeng på de siste fire kampene. Det er bare fire lag bak på tabellen, og to av disse har i tillegg en hengekamp. Hjemme i Oslo har Skeid vært greie, men ute på tur har det sviktet mye. Et poeng av 12 mulige på fremmed gress, må gi grunn til bekymring for den gamle storklubben. Siste i OBOS endte med 0-0 hjemme mot Sandnes Ulf, mens det nest sist ble tap 0-1 i Sandefjord. I NM er Skeid som har åtte norgesmesterskap å vise til, klare for runde tre. Her venter et meget interessant oppgjør mot Eliteseriens Ranheim i Oslo. Skeid har et meget ungt og lovende mannskap. Om trener Tom Nordlie klarer å få litt stabilitet inn i laget, tror vi laget sikrer ny kontrakt når fasiten skrives. Det er mye talent i Osloklubben.

Begrunnelse H: Start har tatt tre av fem seire hjemme. Nå står gultrøyene med tre strake seire. Det er med andre ord medvind i Kristiansand om dagen. Oslo-laget Skeid kommer med rusten form, og vi tror på hjemmeseier.

Start-seier til 1,48 kombineres med 1,62 på Aalesund-seier og vi får en totalodds på 2,40.