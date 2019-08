Ajax jakter nytt eventyr i Champions League

Ukens midtukekupong består av en kamp fra OBOS-ligaen, tre returkamper i Champions League-playoff, seks kamper fra Ligacupens 2. runde i England og avsluttes med to kamper fra franske Ligue 1. Bonuspotten ble utløst på søndagskupongen og en heldig tipper tok seg med over 3 millioner kroner i samlet premie. Det betyr at Bonuspotten "kun" er på ca 130 000 kr på midtukekupongen. Innleveringsfristen er onsdag kl 17.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Aalesund - HamKam

Hengekamp i OBOS-ligaen. Serieleder Aalesund med formidable 9-0-1 på sine ti siste seriekamper. Det eneste tapet i denne perioden kom borte mot Raufoss (23. juni). Etter den kampen har Aalesund sju strake seire. Har åtte poeng ned til Start og Sandefjord på 2 og 3. plass før denne hengekampen og vil altså få hele 11 poengs forsprang med seier og med 10 serierunder igjen. Har vært helt uimotståelige hjemme på Color Line stadion og tatt full pott på de åtte første hjemmekampene. Lars Bohinen kan glede seg over stort sett skadefritt mannskap og det er heller ingen karantener.

HamKam hadde ambisjoner om å være med i playoffkampen før seriestart, men laget har ikke vært i nærheten. Presterte å tape hjemme for Notodden i helgen og har faktisk ikke mer enn fire poeng ned til Skeid på kvalikplassen nå. Fattig fem må er scoret på de ni første bortekampene og fem av de ni er tapt (2-2-5).

Det endte faktisk 1-2 i tilsvarende kamp i fjorårssesongen, men årets utgave av Aalesund ser mye sterkere ut. Aalesund tar sin niende strake hjemmeseier i kveld. H.

2. Club Brügge - LASK Linz

De tre neste kampene på midtukekupongen er alle returmatcher i playoffrunden av Champions League. Strålende utgangspunkt for Club Brügge etter 1-0 seier i bortemøtet. Kan dermed ta seg til gruppespill for andre sesong på rad. Slo ut Dynamo Kiev i den tredje kvalifiseringsrunden. Har innledet sterkt også i hjemlig serie med 3-1-0 på de fire første seriekampene.

Østerrikse LASK Linz overrasket med å slå ut rutinerte Basel i den tredje runden. Men klarte altså ikke å skaffe seg et bra utgangspunkt foran returen i denne med 0-1 tap hjemme. Ble toer i hjemlig serie forrige sesong, tolv poeng bak suverene Salzburg. Flott innledning også denne sesongen med 13 poeng på de fem første seriekampene. Slo Basel 2-1 borte i forrige runde.

Hjemmelaget må ikke vinne og med tanke på at det er mange storfavoritter på midtukekupongen, må vi prøve å få noen "vekk". HU.

3. Ajax - Apoel Nicosia

Flott utgangspunkt for Ajax etter 0-0 i det småvriene bortemøtet mot Apoel Nicosia på Kypros. Har som kjent mistet klassespillerne Matthijs De Ligt og Frenkie de Jong før denne sesongen, men har innledet med sju poeng på de tre første seriekampene i Nederland. Tok seg som kjent helt til semifinalen i Champions League forrige sesong og leverte kruttsterke 15-2-0 på hjemmebane i serien forrige sesong.

Apoel Nicosia har fortsatt ikke startet den hjemlige serien, men tok et overlegent seriemesterskap forrige sesong. Har normalt sin klare styrke hjemme på Kypros og det vil overraske om laget tar seg videre på Ajax bekostning.

Ajax blir blir midtukekupongens aller største favoritt og skal vinne denne. H.

4. Slavia Praha - CFR Cluj

Tsjekkiske Slavia Praha kom inn først i denne runden og har skaffet seg et strålende utgangspunkt med 1-0 seieren i Romania forrige uke. Var i gruppespillet i Europa League forrige sesong og tok seg helt til kvartfinalen der. Tok seriegullet i Tsjekkia i vår, fem poeng foran toeren Viktoria Plzen. Har innledet nesten feilfritt denne sesongen med 19 på de sju første seriekampene.

Rumenske CFR Cluj spilte 1-1 hjemme mot Celtic i hjemme i den første kampen i den tredje kvalifiseringsrunden og hadde et tøft utgangspunkt foran returmøtet. Men vant den kampen 4-3 og tok seg til playoff på bekostning av Celtic. Er ubeseiret på de sju første serierundene i hjemlig liga (5-2-0).

Hjemmelaget må ikke vinne og med tanke på at det er mange storfavoritter på midtukekupongen, må vi prøve å få noen "vekk". HU.

5. Newcastle - Leicester

De seks neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Ligacupens andre runde i England og vi innledet med oppgjør mellom to Premier League-lag.

Etter å ha innledet sesongen med to strake tap, tok Newcastle en sensasjonell borteseier mot Tottenham søndag og sine første poeng. Det er ikke stilt rare forventningene til Newcastle foran denne sesongen og det blir spennende å ser hvordan Steve Bruce prioriterer en ligacupkamp. Forrige sesong røk de ut allerede i 2. runde med 1-3 tap borte for Nottingham Forest. Manager Steve Bruce har flere spillere med småskader etter helgens seriekamp og det er således uvisst hvilken startellever han stiller med.

Leicester er det eneste ubeseirede laget i Premier League bortsett fra Liverpool og Manchester City etter de tre første serierundene. To av disse er i tillegg spilt borte. Røk ut i kvartfinalen forrige sesong, etter å ha tatt seg videre fra de to foregående rundene etter straffesparkkonkurranser. Manager Brendan Rodgers har uttalt at han stiller med en sterk ellever.

De to siste tilsvarende i Premier League har begge endt med borteseire og Brendan Rodgers har varslet en sterk startellever. UB.

6. Lincoln - Everton

Hjemmelaget rykket opp fra League Two etter forrige sesong og innledet med strake seire i League One. Men kommer nå fra to strake 1-2 tap på bortebane. Forsvant ut allerede i 2. runde forrige sesong etter 1-4 tap borte mot Blackburn. Sterke 11-10-2 på hjemmebane i opprykkssesongen og har vunnet begge de to spilte hjemmekampene i League One.

Everton innledet sesongen med 0-0 borte mot Crystal Palace og vant deretter 1-0 hjemme mot Watford. Fredag kveld ble det et skuffende 0-2 tap borte for Aston Villa. Everton har underprestert stort på bortebane de foregående sesongene og slik sett lover ikke innledningen av denne sesongen, om noen bedring på den fronten. Forsvant ut av ligacupen etter 3. runde forrige sesong og i åttedelsfinalen sesongen før der igjen. Manager Marco Silva har annonsert en viss rotasjon. Nyinnkjøpte Moise Kean er blant dem som kan få startplass.

Lagene møttes på Goodison Park i 3. runde i FA-cupen forrige sesong, da vant faktisk ikke Everton mer enn 2-1. Det er ikke helt utenkelig at det kan komme en cupskrell her. UB på 96-rekkeren, HUB på 432-rekkeren.

7. Burnley - Sunderland

Solid seriestart av Burnley som står med fire poeng etter de tre første serierundene, og det etter tøffe bortekamper mot hhv Arsenal og Burnley. Komfortabel 3-0 seier hjemme mot Southampton i seriepremieren, dernest knepet 1-2 tap borte for Arsenal og søndag ledet laget 1-0 borte mot Wolverhampton langt inn i overtiden. Men en staffescoring av Raul Jimenez sju minutter på overtid sørget for 1-1. Var med i Europa League forrige sesong og forsvant ut av ligacupen allerede i 3. runde etter 1-2 tap borte for Burton. Sean Dyche varsler at han vil gjøre endringer til kveldens cupkamp.

Sunderland hang med i kampen om direkte opprykk i det lengste forrige sesong fra League One, men måtte ut i playoff. Tapte playoffinalen på Wembley 1-2 for Charlton og måtte dermed ta en ny sesong på tredje nivå. Er ubeseiret etter de fem første serierundene og ligger på 4. plass. Alle topp fem-lagene i League One står forøvrig med 11 poeng. Nedprioriterte ligacupen forrige sesong og røk ut allerede i 1. runde etter 0-2 tap hjemme for Sheffield Wednesday.

Burnley er naturligvis storfavoritter, men kommer til å rotere i kveld. Kanskje Sunderland kan by opp til kamp? HU.

8. Bournemouth - Forest Green

Etter en flott start med fire poeng på de to første seriekampene, ble som ventet Bournemouth for små i søndagens hjemmekamp mot Manchester City og tapte 1-3. Tok seg helt til kvartfinalen forrige sesong, der endte det med 0-1 tap borte for Chelsea. Eddie Howe kommer garantert til å gjøre endringer i kveld.

Forest Green tok seg til playoff i League two forrige sesong, men røk ut der etter dobbeltoppgjør mot Tranmere. Har innledet bra også denne sesongen og ligger på 3. plass etter de fem første serierundene med 3-1-1. Røk ut etter straffespark borte mot Wycombe i 2. runde forrige sesong.

Et bra hjemmelag i Premier League mot et lag i League Two skal normalt ende med hjemmeseier. 83-prosenteren Bournemouth gis full tillit. H.

9. Queens Park Rangers - Portsmouth

Variable 2-1-2 på de fem første seriekampene i Championship for QPR. Det holder til en foreløpig 12. plass. Snudde 0-1 til 3-1 hjemme mot Wigan i helgen. Tok seg til 3. runde forrige sesong, men der ble det 0-2 tap borte for Blackpool.

Portsmouth var med i kampen om direkte opprykk i det lengste forrige sesong, men endte tilslutt tre poeng bak Barnsley på 2. plass. Etter 0-1 tap borte mot Sunderland og 0-0 i hjemmereturen røk håpet om opprykk. Har hatt en svak start hittil med kun fire poeng på de fire første seriekampene og begge bortekampene er tapt. Forsvant ut allerede i 1. runde forrige sesong etter 1-2 tap hjemme for AFC Wimbledon.

Vi kan ikke bare markere for favorittene. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Swansea - Cambridge

Kanonstart for Swansea på sesongen i Championship. Etter fem serierunder er laget fortsatt ubeseiret (4-1-0) og a poeng med serieleder Leeds. Hadde en sesong på det jevne i fjor med 10. plass etter nedrykket fra Premier League våren 2017. Røk ut i 2. runde forrige sesong etter 0-1 tap hjemme for Crystal Palace.

Cambridge holder til i League Two til daglig og har innledet med godkjente 2-2-1 på de fem første seriekampene. Endte helt nede på 21. plass forrige sesong og hadde blant annet svake 5-4-14 på bortebane da. Stygt 1-4 tap hjemme for Newport County i 1. runde av ligacupen forrige sesong.

Swansea kommer garantert til å rotere en god del i kveld, men avansement og seier bør det uansett bli. H.

11. Lille - Saint-Etienne

Strålende sesong av Lille forrige sesong og en sterk 2. plass bak suverene PSG. Hadde meget sterke 13-4-2 på hjemmebane da, og måtte som ventet se at toppscoreren Pepe forsvant etter sesongen. Innledet denne sesongen med 2-1 seier hjemme mot Nantes, men skuffet forrige helg med 0-1 tap borte for Amiens. I den kampen ble midtbaneankeret Boubakary Soumaré utvist og han soner følgelig karantene i kveld.

Saint-Etienne leverte også en sterk sesong og endte på 4. plass med 66 poeng. Opp til Lille på 2. plass skilte det ni poeng. Som vanlig klart best hjemme (13-2-4), borte viste tallene 6-7-6. Fire poeng på de to første seriekampene denne sesongen. Innledet med en sterk borteseier mot Dijon (2-1), men skuffet i den påfølgende hjemmekampen med 1-1 mot Brest. Ingen spesielle fravær hos bortelaget.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende. Vi tror på hjemmeseier igjen. H.

12. Nice - Marseille

Rivaloppgjør på sørkysten. Perfekt start for Nice med to seire i de to første seriekampene. 2-1 hjemme mot Amiens i seriepremieren og 2-1 seier borte mot Nimes i den andre serierunden. Solide 10-4-5 hjemme forrige sesong, men med svake 5-7-7 på bortebane måtte laget nøye seg med 7. plass. Venstrebacken Racine Coly ble utvist mot Nimes og soner karantene i kveld.

Marseille endte på en skuffende 5. plass forrige sesong, hele 14 poeng bak Lille på 2. plass og 30 poeng bak den suveren vinneren PSG. Har fortsatt tilgode å score mål på sesongens to første seriekamper. Innledet med 0-2 tap hjemme mot Reims, men fikset i det minste ett poeng borte mot Nantes forrige helg (0-0). Dimitri Payet er fortsatt Marseille-spiller. De siste sesongenes toppscorer Florian Thauvin har fortsatt tilgode å spille denne sesongen og er også høyst usikker til kveldens derby.

1-1-2 på de fire siste tilsvarende. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Aalesund — HamKam H

2. Club Brugge — LASK Linz HU

3. Ajax — Apoel Nicosia H

4. Slavia Praha — CFR Cluj HU

5. Newcastle — Leicester UB

6. Lincoln — Everton UB

7. Burnley — Sunderland HU

8. Bournemouth — Forest Green H

9. Queens Park Rangers — Portsmouth HUB

10. Swansea — Cambridge H

11. Lille — Saint-Etienne H

12. Nice — Marseille U





