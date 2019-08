Alecander Søderlund i hysterisk scoringsform

Det er et usedvanlig innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Ti returopgjør i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League spilles i kveld og det skal avgjøres hvilke lag som tar seg til playoff. I tillegg skal det spilles 33 kamper i første runde av ligacupen og en rekke lag fra Championship skal i sving. Så er det også fransk ligacup og en god del seriekamper i National League i England.

Rosenborg - Maribor - Alexander Søderlund scorer mål - 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Det var mildt sagt krise på Lerkendal etter 0-2 tapet hjemme fo Haugesund på 16. mai og mange krevde trener Eirik Hornelands avgang. Så snudde alt og Rosenborg står med 13-2-2 på sine sytten spilte kamper etter det i alle turneringer. I Eliteserien står laget med 7-1-1 etter 16. mai-tapet for Haugesund og ellers er det kun 1-2 tapet borte mot Bate Borisov i den første kampen i andre kvalifiseringsrunde som er tapt i denne perioden (de røk også som kjent ut etter straffesparkkonkurranse mot Aalesund i cupen). Imponerte stort med 3-1 borte mot Maribor forrige onsdag og fulgte opp med en overbevisende 5-2 seier hjemme mot Tromsø i Eliteserien lørdag. Tore Reginiussen og Anders Konradsen deltok begge for fullt på mandagens trening og trener Eirik Horneland kan dermed velge fra en stort sett skadefri tropp.

Maribor tok seg til denne runden etter å ha slått ut AIK i forrige runde. Vant da hjemmekampen med 2-1, og tapte bortekampen i Stockholm med 2-3 og tok seg altså videre på bortemålsregelen. Gjorde en svak figur hjemme mot Rosenborg forrige onsdag og står overfor en steintøff oppgave på Lerkendal i kveld.

Vi har lansert spill på pause/fulltid dobbelen H/H i kveld og skal det spillet gå inn, må naturligvis Rosenborg score mål. Nytente Alexander Søderlund scoret to av Rosenborgs mål i 3-1 seieren forrige onsdag og han scoret ett av målene i hjemmereturen mot Bate Borisov i den andre kvalifiseringsrunden. Han spilte kun det siste kvarteret i lørdagens hjemmekamp mot Tromsø. I hjemmekampen mot Viking tredje sist scoret han to av målene da RBK vant 5-1. Søderlund som i likhet med resten av Rosenborg innledet sesongen fryktelig svakt, har vært en helt annen spiller de siste månedene. 2,25 er oddsen på at Alexander Søderlund tegner seg på scoringslisten også i kveld. Det er godkjent odds og blir vårt målscorerspill på Lerkendal i kveld.