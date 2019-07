Alle tre Eliteseriekampene på søndagskupongen

Vi er kommet frem til en ny søndagskupong fra Hamar. Det er en variert meny Norsk Tipping har å by på denne gangen. Utfordringen består av tre kamper fra Eliteserien her hjemme. Videre et oppgjør fra OBOS ligaen, fem kamper fra Norsk Tipping-liga på nivå fire, en kamp fra den danske serieåpningen, et oppgjør fra Allsvenskan i Sverige, før kupongen avsluttes med en kamp fra nivå to i Sverige. En utfordrende kupong, hvor de som er heldige og dyktige i sin plassering av tegnene fort kan hente fine penger. Innleveringsfristen er 17:25 denne søndagen.

1. Lillestrøm – Strømsgodset

Åråsen på Lillestrøm er arena i kupongens innledende kamp, når Strømsgodset tar turen fra Drammen, til dette meget viktige oppgjøret i nedrykksstriden. Godset helt sist. Lillestrøm rett over streken.



Lillestrøm sliter i år som i fjor. Styrte unna nedrykk med tre poeng sist sesong, og igjen vil det nok bli en kamp for å overleve. Ligger tre poeng over direkte nedrykk, og to foran kvalikplassen i øyeblikket. Eliteserien er meget jevn denne sesongen, og mange lag lever farlig, med tanke på ny kontrakt. Hjemme på Åråsen har LSK 3-1-3. Med bare en seier borte blir det samlet noe tynt. Siste kamp endte med stygge 2-5 borte mot Kristiansund. Nest sist var det bra, da Tromsø ble sendt hjem med et 0-4 tap i kofferten. Dette resultatet, sammen med en 3-0 seier borte mot Vålerenga femte sist, viser dog at toppnivået til dette LSK laget er bedre enn tabellen tilsier.

Strømsgodset har vært sjokkerende svake denne sesongen. Ligger i øyeblikket helt sist på tabellen, og ting må virkelig forbedres på Marienlyst skal Godset overleve denne gangen. Laget har vunnet sine eneste to seire hjemme i Drammen. Borte er det spilt inn bare tre! av 21 mulige poeng. Dette er nedrykkstall alle dager i uken. Strømsgodset tapte den viktige kampen mot Stabæk 0-2 hjemme sist. Formen er svak, og bare et poeng er tatt på de siste fem kampene. I tillegg røk laget ut av NM med 1-2 borte mot lille Fram i Larvik.

Den nye treneren, Henrik Pedersen, har fått tre kamper. Det har endt med et av ni mulige poeng. Men, undertegnede må si laget har vist fremgang. Første kampen til Pedersen, 0-4-tapet mot Molde, glemmer vi fort. Kamp nummer to var laget klart best i førsteomgang mot sarpsborg. Nå sist mot Stabæk begynner laget med å bomme på straffe på stillingen 0-0. I tillegg ble flere store sjanser misbrukt. Marcus Pedersen har meldt sin avskjed, men dette laget er jo godt nok til å skaffe seg poeng fremover. Vi blir overrasket om nedgangen fortsetter og fortsetter.

Meget viktig kamp i nedrykksstriden. Vi tror mest på Lillestrøm, men henger på en gardering for uavgjort på det store spillet. H (HU på 432 rekker spillet)



2. Haugesund – Tromsø

Nok en viktig kamp i nedrykksstriden når Tromsø tar turen til Haugesund. Lagene er to av mange som ligger veldig tett i sjiktet over de tre nedrykksplassene.



Haugesund sliter litt med å følge opp den flotte fjerde plassen fra sist sesong. I øyeblikket er det bare fire poeng ned til kvalikplassen på tabellen. Haugesund som vant 10 av 15 på eget gress i fjor, har slitt på Haugesund stadion denne sesongen. Bare en seier er bokført og tallene sier svake 1-4-2. sju av 21 poeng på eget gress er usedvanlig svakt, av det normalt gode hjemmelaget. Haugesund spilte 0-0 borte mot Viking i Stavanger i siste kamp. Nest sist et meget stygt 1-4 tap hjemme mot Vålerenga. I NM er Haugesund klare for et oppgjør borte mot Mjøndalen i kvartfinalen i den turneringen.



Tromsø ankommer Haugesund et poeng bak hjemmelaget, og således tre poeng over nedrykk. Sesongen startet meget svakt, med bare fire poeng på konto etter ni spilte kamper. Ting har dog bedret seg betraktelig, og Tromsø har nå vunnet fire av de siste fem. Sist 2-0 hjemme mot Sarpsborg 08. Nest sist var det meget svakt i 0-4 tapet mot Lillestrøm på Åråsen. Hjemme på Alfheim har Tromsø skuffet, og notert 3-0-4 etter sju spilte. Her ligger nok ganske sikkert nøkkelen til en eventuell ny kontrakt for Tromsø sin del.



Til tross for at Tromsø er bedre enn i starten av sesongen, tror vi poengene blir igjen i Haugesund. H



3. Mjøndalen – Odd

Høytflyvende Odd på medaljeplass så langt, tar turen til Nedre Eiker utenfor Drammen til kamp mot Mjøndalen. Mjøndalen med bare to lag bak seg på tabellen.



Mjøndalen var tippet ned av de fleste før sesongen. De første 14 kampene har nok vist at dette fort kan bli tilfelle. Bruntrøyene har dog på ingen måte blitt utspilt i mange kamper. Laget har slitt med å avgjøre kamper, og har hele 50 % uavgjorte på disse første 14. Litt mere flyt foran motstandernes mål, og Mjøndalen kan lukte på å fornye kontrakten. Hjemme i Buskerud har det blitt 1-4-2, og her må nok laget avgjøre flere kamper til sin fordel skal skuta styres til Eliteseriespill i sesongen 2020. Siste kamp ga fine 0-0 borte mot Brann i Bergen. Dette var den fjerde uavgjorte på rad i seriesammenheng. Mjøndalen har ikke vunnet på åtte seriekamper. Som nevnt under kamp to er det klart for kvartfinale i NM senere i høst da Mjøndalen tar imot Haugesund.



Odd har prestert meget bra denne sesongen. Trener Dag Eilev Fagermo har fått inn en innstilling og arbeidsmoral det virkelig står respekt av. Hjemme har laget ikke tapt, og bare en litt dunkel borteform, gjør at Odd ikke topper Eliteserien. 2-1-3 på fremmed gress, gir rom for forbedring, og vi tror Odd blir med i toppen helt inn. Siste kamp ga sesongens eneste poengtap hjemme i 2-2 kampen mot Molde. Nest sist var det nok sesongens svakeste kamp, da Odd måtte returnere fra Bodø med 0-3 mot Glimt i kofferten. I NM er Odd klar for kvartfinale mot KFUM fra OBOS ligaen i Oslo.



Odd er best av disse to. Mjøndalen spiller dog ofte uavgjort. Vi spanderer to tegn. UB



4. Bryne – Stjørdals-Blink

Kamp fire bringer oss over til OBOS ligaen og serieleder Stjørdals-Blink sitt besøk på Bryne.



Hjemmelaget er i midtsjiktet på tabellen, dog bare fire poeng over nedrykksstreken.

Bryne har prestert på det jevne denne sesongen, men ikke vært stabile over tid. I den meget jevne avdelingen ligger laget i øyeblikket fire poeng over nedrykk. Mange lag lever farlig i denne serien, og Bryne må opp i tauene. Ny kontrakt er på ingen måte i boks ennå. Bare et poeng skiller de fem lagene over den lite hyggelige streken for nedrykk. Bryne har bare vunnet en bortekamp, men er gode på eget gress. 3-3-0 duger langt i så måte. Siste kamp endte med en fin seier 3-2 borte mot Moss, mens det nest sist ble 1-1 hjemme mot Hødd.



Stjørdals-Blink ankommer Bryne som serieledere, et poeng foran Fredrikstad på tabellen. Dette er et meget bra lag, og har bare tapt en kamp denne sesongen. Borte lyder statistikken på 3-2-1. Det skal bli spennende å se om laget kan holde unna for spesielt Fredrikstad utover høsten. Siste kamp for serielederen endte med seier 3-1 hjemme mot Kvik Halden. Nest sist også da seier med samme sifre borte mot Moss. Motsatt oppgjør for ca. en måned siden endte 2-0 til Stjørdals-Blink.



Vi tror ikke serielederen drar tomhendt fra Bryne, og bruker to tegn. UB



5. Nordstrand – Lørenskog

Kamp fem bringer oss over i Norsk Tipping-liga. Lørenskog på andre plass i denne avdelingen tar den korte turen til Oslo og møtet med Nordstrand. Hjemmelaget i midtsjiktet på tabellen.



Nordstrand rykket opp i fjor og har klart seg greit på nivået et hakk opp. Laget som rykket opp var meget ungt og det er stort sett de samme unge spillerne som går igjen på årets utgave. Forskjellen på hjemme og borte har dog vært enorm for Nordstrand sin del. Laget har ikke vunnet ute på tur, men har heller ikke tapt på eget gress. 4-2-0 hjemme duger alle dager i uken, men uten seier borte på sju forsøk blir det ikke mer enn midt på treet. Om den tidligere Vålerenga spilleren Thomas Holm kan klare å prente inn i sine unge spillere at borte bane ikke er farlig kan dette laget utvilsomt nå langt. Så mye talent er det nemlig i mannskapet. Siste kamp ga et knepent tap 1-2 borte mot Kråkerøy.



Lørenskog har prestert meget bra i årets Norsk Tipping-liga. Laget er det eneste som noenlunde har klart å følge sterke Eidsvoll Turn på tabell topp. Det er dog seks poeng opp, og nevnte Eidsvoll er klare favoritter til å kapre topplasseringen i avdelingen. Lørenskog slo bunnlaget Årvoll greit 4-1 hjemme i siste kamp. Ute på tur har laget bokført 4-0-2, og er nok et lite hakk sterkere hjemme på Lørenskog. Lørenskog vant motsatt oppgjør tilbake i runde to med 4-2.

Nordstrand har dog ikke tapt hjemme på seks kamper og det unge mannskapet er gode på sitt beste, og særlig i trygge omgivelser på eget gress. Vi tror det blir jevnt og bruker alle tre tegnene. HUB



6. Halsen – Ørn Horten

Halsen tar imot Ørn Horten i kamp seks på kupongen. Halsen i midtsjiktet på tabellen, mens bortelaget er inne på en fjerde plass halvveis i denne avdelingen.



Halsen har prestert greit denne sesongen. Det har blitt lang avstand både opp til toppen og ned til nedrykksposisjonene. Laget har tatt fire av sine seks trepoengere på eget gress, og står med 4-0-2 på hjemmebane. Halsen har slitt litt bakover, og bare de to bunnlagene Norild og Drøbak-Frogn har sluppet inn flere baklengsmål. Høyst trolig blir sesongens andre del en etappe hvor mange kamper kan få litt liten betydning. Halsen vant siste kamp 3-2 mot Lokomotiv i Oslo. Laget vant også 2-1 i Horten i motsatt kamp for ca. en måned siden.



Ørn Horten ankommer til denne kampen tre poeng foran hjemmelaget og på en fjerde plass på tabellen. Det er dog veldig langt opp til Tønsberg og reservene til Vålerenga som har skilt seg kraftig ut på toppen. I motsetning til hjemmelaget har Ørn vært best på fremmed gress. Hele 14 av 22 poeng er spilt inn mens laget har vært ute på tur. Bare en litt svak statistikk hjemme i Horten gjør at ikke Ørn har fulgt de to topplagene. Borte er tallene på fine 4-2-1, og det duger flott. Siste kamp endte med en fin 3-0 seier hjemme mot Ready. Sterke 2-2 borte mot gode Tønsberg nest sist.



Vi heller mot gjestene fra Horten her. Laget er veldig bra på bortebane. Vi spiller to tegn. UB



7. Ready – Follo

Follo tar den korte turen fra Ski i utkanten av Oslo til kamp mot Ready på Gressbanen kunstgress. Hjemmelaget under nedrykksstreken. Follo greit inne i midtsjiktet på tabellen.



Ready berget plassen med et nødskrik sist sesong, og igjen er laget i problemer i feil ende av tabellen. Det er dog bare målforskjell som skiller laget fra trygg grund, og høsten blir nok igjen spennende i kampen om å overleve i Norsk Tipping-liga. Hjemme på Gressbanen i Oslo har det godt greit. 3-0-3 er akseptabelt, men uten borteseier på sju spilte blir fasiten samlet noe tynn. Ready sliter med å score mål, og bare bunnlaget Drøbak-Frogn har scoret mindre når serien er halvveis. Laget tapte siste kamp borte mot gode Ørn Horten med 0-3. Nest sist en fin seier med hele 5-2 hjemme mot svake Norild. Ready tapte motsatt kamp tidligere i sesongen hele 0-3 på Ski stadion.

Follo startet denne sesongen på en svak måte. Bare et poeng sto på konto etter de første tre kampene. Sakte men sikkert har dog ting utviklet seg i riktig retning. Laget tapte siste kamp hjemme mot Ullern med 0-2, men hadde fire strake seire før den kampen. Follo har 2-2-2 på fremmed gress, og presterer omtrent likt borte som hjemme. I øyeblikket er laget på en sjette plass på tabellen, og det er langt både opp til toppen og ned til problemene rundt nedrykksstreken. Det kan fort bli en litt kjedelig høst, om man tenker på graden av betydning i disse kampene.



Veldig åpent og jevnt tror vi. Alle de tre tegnene på det store spillet tas i bruk.

HU (HUB på 432 rekker spillet)



8. FK Tønsberg – Grei

Grei tar turen fra Groruddalen i Oslo, til Tønsberg og et møte med lag nummer to i avdelingen. Gjestene litt under midten av tabellen, med fire lag bak.



FK Tønsberg har gjennomført en meget bra første halvdel av sesongen 2019. Bare det faktum at Vålerenga satser steinhardt på å få sine reserver opp et nivå gjør at Tønsberg ikke topper. I øyeblikket er det sju poeng opp til Enga reservene, og trolig blir det for tungt å hente inn. Tønsberg er dog et veldig bra fotball lag og har imponert. Hjemme på Tønsberg gressbane har det blitt 3-2-1, og laget har faktisk hentet flere poeng borte enn hjemme.



Laget er godt organisert, og 10 baklengs er suverent minst i avdelingen. Tønsberg vant siste kamp borte mot svake Norild med 3-0, og vant motsatt oppgjør på Greibanen med samme sifre, tidligere denne sesongen. Grei hadde en marerittstart på denne sesongen. To poeng sto på konto etter seks spilte, og alt tydet på nedrykk. Sakte men sikkert har dog Greiskuta beveget seg inn i tryggere farvann, og ved halvspilt serie har laget åpnet opp en luke til nedrykket på sju poeng. Det betyr 16 poeng spilt inn på de siste sju kampene. Det svinger min sann i denne sporten. Siste kamp for Grei sitt vedkommende var en 2-0 seier hjemme mot reservene til Mjøndalen. Borte har Grei 3-1-2, og 10 av 18 poeng er hentet på fremmed gress.



Grei har utvilsomt form. Vi tror dog at Tønsberg borte blir for tøft. Vi sjanser med et tegn. H



9. Ullern – Lyn

Lyn reiser de få km til et Osloderby mot Ullern. Ullern på en fin fjerde plass. Lyn har skuffet stort og innehar plass åtte i det serien er halvspilt.



Ullern er gode, og har prestert bra denne sesongen. Det har blitt langt opp til toppen, hvor reservene til Vålerenga troner, men allikevel fult godkjent. Laget er definitivt bedre hjemme på Ullern, enn på utebane. 4-2-0. med bare fire mål imot er flotte tall på eget gress. To seire på sju borte, er årsaken til avstanden som har åpnet seg opp til toppen av tabellen. Ullern noterte en fin 2-0 seier borte mot Follo i siste kamp, og har nå fire på rad uten tap. Tidlig i mai endte det motsatte oppgjøret uavgjort 1-1.



Lyn har skuffet denne sesongen. Ambisjonene om opprykk er definitivt avlivet halvveis. Det er et hav opp til tabelltopp, og sju poeng ned til nedrykk. Lyn vil høyst sannsynlig spille på nivå fire også i sesongen 2020. Borte har det gamle storlaget notert 3-1-3, og presterer omtrent likt ute som hjemme. Lyn spilte 2-2 mot Lokomotiv nest sist, men tapte derbyet mot reservene til Vålerenga med 1-3 i siste kamp. Lyn har en trofast tilhengerskare som følger laget, og skuffelsen er nok stor over første halvdel av sesongen.



Vi tror Ullern tar dette på hjemmebane. Lyn skuffer stort, og vi bruker bare et tegn. H



10. Brøndby – Silkeborg

Kamp 10 tar oss fra vår hjemlige fotball, til den danske Superligaen. Det er snakk om serieåpning i Danmark, hvor sesongen går fra juli til mai 2020.



Brøndby gjennomførte en bra sesong 2018/19. Laget endte på fjerdeplass, og dermed kvalikspill for inntreden i Europa League. Laget var et hav etter FC København på toppen, og var heller ikke imponerende på eget gress. 6-5-7 hjemme i Brøndby må definitivt bedres om avstanden opp til suverene FCK skal kunne kuttes ved denne korsvei. Laget har bare vunnet en av fire kamper i sommerens oppkjøring til sesongen, og må opp i tauene i serieåpningen.



Silkeborg rykket opp i Superligaen sist sesong, med et poeng mer enn Viborg. Hadde 9-3-4 på bortebane, og presterte omtrent likt hjemme som borte. Det er alltid spennende å se hvordan et nyopprykket lag, duget et nivå opp. Silkeborg har vunnet alle sine tre kamper i sommerens oppkjøring, alle mot dansk motstand.



Vi tror nyopprykkede Silkeborg får det hardt i serieåpningen. Vi bruker bare et tegn i denne kampen. H



11. Djurgården – Malmø FF

fra Danmark går turen til en toppkamp i den svenske Allsvenskan. Serieleder Malmø FF tar turen til bortekamp mot Djurgården i Stockholm. Djurgården nærmest Malmø FF på tabellen.



Djurgården har prestert bra denne sesongen. Det er spilt 14 runder i den svenske toppdivisjonen, og Djurgården har seks poeng opp til dagens motstander på tabelltopp. Djurgården har dog en kamp til gode, og vil kunne gå opp på likt antall poeng med seier i denne kampen, samt i den kampen laget har til gode på Malmø FF. Hjemme i Stockholm har laget greie 4-2-1 å vise til, og har nøyaktig samme statistikk hjemme som borte. Siste kamp ga svake 1-1 borte mot bunnlaget Eskilstuna. Nest sist 2-0 seier hjemme mot Kalmar.



Malmø FF ankommer Stockholm som serieledere. Laget har vært gode, men betydelig bedre på eget gress enn ute på tur. 7-1-0 hjemme, 3-3-1 borte taler sitt tydelige språk. Malmø FF endte på tredje plass sist sesong, og skal ut i kvalik for Europa League tre dager før denne toppkampen. Siste kamp endte med seier 2-1 hjemme mot Örebro, mens det nest sist ble greie 0-0 borte mot sterke AIK i Stockholm.



De to topplagene møtes. Malmø spiller kvalik for Europa League tre dager før denne kampen. Vi heller ørlite mot hjemmelaget. HU (HUB på 432 rekker spillet)



12. Norrby IF – Halmstad

Kupongens siste kamp gir oss et oppgjør fra nivå to i Sverige, i en serie som kalles Superettan. Halmstad i midtsjiktet på tabellen, tar turen til Borås og kamp mot Norrby som ligger på plass fem så langt.



Norrby hadde bare fire lag bak seg sist sesong. Laget har vist fremgang denne sesongen, og innehar i øyeblikket plass fem på tabellen. Hjemme har det blitt 4-1-1, og laget er bedre på eget gress enn ute på tur. Varberg har skilt seg kraftig ut i denne serien, men Norrby er bare to små poeng etter lag to på tabellen. En plassering som gir opprykk til Allsvenskan i sesongen 2020.



Halmstad var bare tre poeng fra opprykk sist sesong, men sliter mer denne gangen. I øyeblikket er det sju poeng opp til plass tre som gir kvalikspill om opprykk. Det er gjerrig fotball, når Halmstad spiller borte. Statistikken sier 2-0-4, og en målforskjell på 3-6.



Vi tror hjemmelaget vinner kupongens avsluttende kamp, og nøyer oss med et tegn. H

