Åråsen er en marerittbane for Mjøndalen

Det er et flott langoddsprogram denne mandagen. Lillestrøm og Mjøndalen spiller den siste kampen i den 17. serierunden i Eliteserien, i tillegg spilles det spennende kamper både i Allsvenskan og i den danske Superligaen. Ellers er det tyske cupkamper, portugisisk toppserie og russisk Premier Liga på oddsmenyen. For de tennis-interesserte er det en rekke spillobjekter fra WTA-turneringen og ATP-turneringen som spilles i Cincinnati.

Lillestrøm – Mjøndalen - pause/fulltid U/H – 5,00 i odds (spillestopp kl 18.55)

Det er ikke lett å forstå seg på Lillestrøm denne sesongen. Romerikingene er kronisk ustabile. De røk ut av cupen mot lillebror Strømmen. Deretter tapte de borte mot Brann, men de leverte en bra prestasjon.

For to kamper siden banket de Tromsø hele 4–0 hjemme på Åråsen, og neste kamp tapte de 2–5 i Kristiansund. Deretter vinner de 2–1 mot Godset hjemme i den siste kampen før ferien, og så starter de høstsesongen med 1-2-tap i Skien mot Odd forrige helg.

Jørgen Lennartson sine menn har tapt de tre siste bortekampene, men på hjemmebane står de med to seire på rad. I de to siste hjemmekampenehar de scoret til sammen seks mål og kun sluppet inn ett.

Lillestrøm har en meget sterk statistikk mot Mjøndalen hjemme på Åråsen. De har vunnet ti av de siste elleve kampene der. Målforskjellen er massive 32-6!

Ebiye Moses erstatter en strekkskadet Daniel Gustavsson – ellers er troppen identisk med den som var i Skien og møtte Odd forrige helg.

Mjøndalen er ubeseiret i de seks siste kampene, men fem av de seks kampene har endt uavgjort.

De har ikke tapt siden 1-4-tapet borte mot Haugesund 26. mai.

Vegard Hansen sine menn er uavgjort spesialisten i Eliteserien. Åtte av 16 kamper har endt med poengdeling.

I forrige serierunde lå de under 0–2 på Alfheim mot Tromsø, men kom tilbake og klarte 2–2.

Det er tett som hagel i bunnen av tabellen, og det er bare ett poeng som skiller Mjøndalen og LSK. Gjestene fra Buskerud har kun ett poeng ned til Stabæk som ligger på kvalikplassen etter den 17. serierunden.

Det hoder ikke for Mjøndalen å ta ett pog ett poeng, de trenger trepoengere. Men jeg tror ikke de klarer å ta tre poeng på Åråsen.

Lillestrøm har kun tapt én av de siste åtte kampene mot Mjøndalen, uansett bane. Det eneste tapet i denne perioden kom hjemme på Åråsen, men det var tilbake i 1992.

Jeg tror mest på LSK her. Odsen på hjemmeseier etter 90 minutter er 2,05. Det er spillbart, men jeg synes det er mer interessant å prøve på uavgjort etter 1. omgang, og at LSK vinner etter 90 minutter. Mjøndalen er uavgjortspesialisten i Eliteserien. De har spilt uavgjort i fem av de seks siste kampene. Denne kampen kan også bli jevn. Et scenario med uavgjort til pause og hjemmeseier ved fulltid gir flotte 5,00 i odds. Det er fristende.

