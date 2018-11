Arsenal cruiser videre

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel Europa League: Rosenborg til vanvittig odds

Oddssingel Europa League: Celtic kan slå et svekket RB Leipzig

V5/V4 Øvrevoll: Nettavisen jakter ny Øvrevoll-suksess

V4 Axevalla: Lerum jakter nye lunsjgevinster

Vikinglotto onsdag: To nordmenn vant 142,8 mill kr hver

Lykkespill: Nå kan du kjøpe Flax-julekalenderne på nett

V75 Eskilstuna lørdag: Tidenes jackpot med 76,3 mill SEK ekstra

V75 Eskilstuna lørdag: Så enkelt spiller du om 110 millioner

Det er Europa League som er hovedingrediensen på torsdagens langoddsprogram. Hele 24 gruppespillkamper skal spilles og det er snakk om den fjerde av seks runder i gruppespillet. Det er stort sett det som pågår på sportsfronten torsdag, men natt til fredag spilles det ni kamper i NHL.

NB! Fredag er det vanvittige 855 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Arsenal - Sporting Lisboa H pause - 1,70 (spillestopp kl 20.55)

Arsenal innledet Premier League-sesongen med å tape 0-2 hjemme for Manchester City og deretter 2-3 borte for Chelsea. Men deretter er Arsenal uten tap og står med 7-2-0 på sine ni siste seriekamper. 1-1 hjemme mot Liverpool i helgens storkamp på Emirates. Full pott og ni poeng etter de tre første gruppespillkampene i Europa League og vant det omvendte oppgjøret i Lisboa for 14 dager siden med 1-0. Forsvarsspillerne Konstantinos Mavropanos, Laurent Koscielny og Nacho Monreal er alle tilbake i trening, men spiller ikke i kveld. Matteo Guendouzi sonet karantene mot Liverpool i helgens seriekamp, men er tilbake her.

Sporting Lisboa stod med 2-0 seier hjemme mot Qarabag og 2-1 seier borte mot Vorskla Poltava før hjemmemøtet mot Arsenal for 14 dager siden. Der ble det altså tap 0-1. Bortekamp mot Qarabag og hjemmekamp mot Vorskla gjenstår etter torsdagens kamp på Emirates. Selv med tap torsdag, er Sporting klare favoritter til å slå følge med Arsenal til sluttspillet. I likhet med både Porto og Benfica, har Sporting allerede to tap i hjemlig liga på de ni første seriekampene. Ligger på 3. plass med 19 poeng og har kun to poeng opp til serieleder Porto. Trener Jose Pereiro har fått sparken og Sporting har i tillegg noen skader i troppen. På sine 27 siste bortekamper i Europa har Sporting hele 19 tap.

Arsenal er med rette store favoritter, og vi tror de tar grep om denne kampen direkte og spiller pauseledelse til klart godkjente 1,70 i odds.

Real Betis - AC Milan H 2,05 (spillestopp kl 20.55)

Toppkamp i gruppe F der Real Betis overtok føringen i gruppa etter å ha slått Milan 2-1 på San Siro for 14 dager siden. Står med sju poeng på de tre første gruppespillkampene og tar et markant steg mot avansement med seier i kveld. Betis innledet bra La Liga denne sesongen (3-3-1 på de sju første seriekampene), men gikk så på tre strake tap, før det i helgen ble 3-3 hjemme mot Celta Vigo. Ligger på 14. plass med 13 poeng, men har kun fire poeng opp til Real Madrid på 6. plass. Med mannskapet ser det veldig bra ut foran kveldens hjemmekamp.

AC Milan har tatt tre strake ettmålsseire i Serie A, uten at det har sprudlet av laget. Står med klart godkjente 6-3-2 på de 11 første seriekampene og ligger på 4. plass, 10 poeng etter serieleder Juventus. Det ryktes stadig om at trener Gennaro Gatuso skal fjernes og den siste uken har det vært store spekulasjoner om at Arsene Wenger er på vei til Milano. I Europa League innledet Milan med 1-0 seier borte mot Dudelange og deretter 3-1 hjemme over Olympiakos. Men tapte altså hjemmekampen mot Betis for 14 dager siden med 1-2. Viktige spillere som Gonzalo Higuain, Boneventura, Lucas Biglia og Davide Calibria er ikke med til Spania og Samu Castillejo soner karantene. Og søndag er det storkamp hjemme mot Juventus i Serie A. Den kampen forstyrrer garantert noe.

Betis skal stå som favoritter i kveld og bør ha en bra sjanse til tre nye poeng. 2,05 på hjemmeseier er akseptabel odds og kombineres med pauseledelse til Arsenal. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,49.

Klikk her for å levere spillet