Athletic Bilbao får seg en smekk

Fredag ruller endelig klubbfotballen igjen i Europa etter landslagsoppholdet. Det er et solid utvalg på Langoddsen denne fredagen. Det er kamper i engelsk Championship, tysk Bundesliga, La Liga, Ligue 1, dansk superliga og Allsvenskan. I tillegg til full serierunde i Ligue 2 i Frankrike og nederlandsk Eerste Divisie. Ellers er det også en rekke ishockeykamper på menyen.

Mallorca - Athletic Bilbao H 3,20 (spillestopp kl 20.55)

Etter å ha rykket ned fra La Liga etter 2012/13-sesongen, lyktes det endelig for Mallorca å ta steget tilbake til La Liga etter forrige sesong. Endte kun på 5. plass, men tok seg opp via playoff. Vant 2-1 hjemme mot Eibar i seriepremieren på Son Moix, men deretter er det blitt 0-1 tap hjemme for Real Sociedad (Martin Ødegaard matchvinner i den kampen) og sist ble det 0-2 tap borte for Mallorca. Solide 15-4-2 hjemme i opprykkssesongen. Manager Vicente Moreno kan glede seg over at hans tropp stort sett er skadefri.

Athletic Bilbao tok skalpen til Barcelona i seriepremieren (1-0) og er ett av seks lag i La Liga som er ubeseiret etter de tre første serierundene. 1-1 borte mot Getafe i andre serierunde og 2-0 hjemme mot Real Sociedad i tredje. Endte på 8. plass forrige sesong og hadde da svært moderate 4-6-9 på bortebane. Oscar de Marcos var ikke med mot Real Sociedad sist og rekker heller ikke kveldens bortekamp. Det er samtidig manager Gaizka Garitanos eneste sentrale fravær.

Mallorca har fått dårlig betalt hittil og at normalt bortesvake Athletic Bilbao skal stå som klar favoritt i kveld er overraskende. 3,20 på hjemmeseier er overodds og må være verd en innsats i kveld.