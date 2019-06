Atlanta skal slå et svekket Toronto

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Rosenborg slår tilbake

Oddssingel cupen: Ellevill odds på Kristiansund-seier

Oddssingel cupen: Det kan bli en lang kveld på Gjemselund

V75 Bjerke: Vi klinker til med tre bankere

V4/V5 Jägersro: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er cupens 4. runde her hjemme som er det soleklare høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Samtlige åtte kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Afrikamesterskapet, det er lokaloppgjør mellom Lyn og Frigg i 3. divisjon. Natt til torsdag er det så fem kamper i Major League Soccer og det spilles også to kamper i Gold Cup.

Toronto FC - Atlanta United FC B 2,55 (spillestopp kl 01.55)

Atlanta United begynner mer enn mer å ligne det laget som vant MLS sist sesong. I forrige uke slo de Columbus Crew 3-2 i US Open, som er cupen i USA og Canada, og det var Atlantas fjerde seier på rad i alle turneringer.

Gjestene fra Georgia møter et Toronto-lag som er helt ute av form. Kanadierne står uten seier i de åtte siste kampene, og de mangler en rekke nøkkelspillere til nattens kamp på BMO Field.

Toronto fikk på trynet i søndagens bortekamp i Texas. De tapte 0-3 mot Dallas. Vertene gikk opp i ledelsen like før pause, og Texas-laget scoret ytterligere to ganger i løpet av det første kvarteret i annen omgang. Det var en fortjent seier, og Toronto må virkelig skjerpe seg hvis de skal ta poeng mot Atlanta i nattens match.

Josef Martinez er toppscorer hos Atlanta med ti mål. Spissen fra Venezuela scoret begge målene i lagets forrige ligakamp da de slo Chicago Fire 2-0 for tre uker siden, men Martinez er ikke med til Toronto. Han er med det venezuelske landslaget i Copa America, og vil bli savnet i kampen natt til torsdag.

Atlanta har vist at de kan score mål også uten Martinez på banen. Frank De Boer sitt mannskap har spilt to cupkamper siden Josef Martinez dro til Copa America, og på de to kampene har de scoret seks mål. 20 år gamle Brandon Vazquez har scoret fire av dem, og han er mannen å se opp for i nattens match.

Både de innbyrdes kampene mellom disse to lagene, og formen og prestasjonen de siste seks ukene indikerer at det vil bli scoret over 2,5 mål i nattens kamp, og at Atlanta tar med seg alle tre poengene hjem til sørstatene.

Det har blitt scoret over 2,5 mål i fire av de fem siste kampene mellom disse to klubbene, og Atalanta slo Toronto 2-0 da lagene møttes i mai.

Toronto er inne i en blytung periode. De står uten seier i de seks siste kampene i MLS, mens Atlanta har fire seire på rad (to i cupen og to i ligaen).

Det hjelper ikke at Toronto må klare seg uten flere av sine sentrale spillere. Jozy Altidore, Michael Bradley, Ashtone Morgan, Jonathan Osorio og Omar Gonzalez er alle på landslagsoppdrag.

Auro og Chris Mavinga er begge usikre før kampen mot Atalanta.

George Bello, Hector Villalba og Brandon Vazquez er alle ute med skader, mens toppscorer Josef Martinez er på landslagsoppdrag med Venezuela i Copa America.

Atlanta viser bedre form enn Toronto, og kanadierne mangler viktige spillere til denne kampen. At de spiller på hjemmebane, tror jeg ikke har så mye å si. Atlanta er regjerende MLS-mestere, og det virker som de har kommet i siget nå. Oddsen på Atlanta-seier er flotte 2,55. Spillestopp er klokken 0155.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset!