Atletico Madrid er banker på tippekupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Premier League-singel: Swansea har fått opp dampen

Bundesliga-singel: Freiburg har statistikken med seg

Ligue 1-dobbel: Søderlund og Saint-Etienne innfrir

Serie-A singel: Palermo har stått opp fra de døde

La Liga singel: Las Palmas spilles til flott odds

VM jaktstart kvinner: Koukalova like god som Dahlmeier



Søndagens tippekupong består av en kamp fra Premier League, to kamper fra La Liga, fire kamper fra Segunda i Spania, en kamp fra Bundesliga, to kamper fra Ligue 1 og to kamper fra Serie A. Bonuspotten vokser og er denne søndagen på ca 1,5 mill. Innleveringsfristen er klokken 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Swansea City — Leicester City

En skikkelig nøkkelkamp mellom to av de seks lagene i nedrykksstriden i Premier League og det er uten tvil Swansea som har mest flyt og selvtillit. De har vunnet tre av fem kamper under Paul Clement - som vant månedens manager i sin første måned som PL-sjef - og var også sekunder unna å ta poeng borte mot Manchester City forrige helg.

Kampprogrammet har også vært relativt tøft for Clement, som har møtt nevnte City, Arsenal, Liverpool og Southampton i sin korte tid bak roret. Forrige hjemmekamp ble Southampton slått 2-1 og hjemmestatistikken ble forbedret til fortsatt svake 3-2-7. Er på plassen over nedryksstreken før denne serierunden. Nysigneringen Jordan Ayew er aktuell for debut, mens Ki Sung-Yeung og Jefferson Montero er ute. Leon Britton er tvilsom.

Claudio Ranieris menn har tapt fire kamper på rad og ligger nå kun poenget over rød sone, vel vitende om at lagene bak har plukket jevnt med poeng den siste tiden. Borte har Leicester vært elendige gjennom hele sesongen og 0-3-9 er sørgelige tall. De har sluppet inn over to mål i snitt hver bortekamp. Leonardo Ulloa og Islam Slimani er ute.

Swansea har fått opp farten, mens Leicester har vært håpløse på bortebane denne sesongen. H.

2. Las Palmas — Sevilla

Laget fra Kanariøyene fortsetter i samme spor som de har gjort hele sesongen, ved å ta så å si alle poeng på hjemmebane og spille elendig borte. De står med syv poeng på de siste tre hjemmekampene og har fortsatt til gode å tape på eget gress, 6-5-0 er solide tall. Ligger på 11.plass med 28 poeng.

Kevin-Prince Boateng har for øvrig gitt et svært leseverdig intervju til the Guardian, anbefales! Michel Macedo og Hernan Santana er skadet, mens Jese Rodriguez kan få sin debut.

Sevilla har mistet andrepalssen etter to strake poengtap, med 1-3 borte for Espanyol og 0-0 hjemme mot Villarreal forrige helg. De har levert langt bedre enn normalt på fremmed gress denne sesongen, og selv om 5-3-3 ikke er utrolige tall, er det verdt å merke seg storseirer over hjemmesterke lag som Celta Vigo (3-0) og Real Sociedad (4-0).

Få endringer for gjestene på skadefronten. Michael Krohn-Dehli, Carlos Fernández og Benoit Trémoulinas er alle ute. Pareja returnerer fra karantene.

Hjemmesterke Las Palmas får utgangstipset. HUB.



3. Atletico Madrid — Celta Vigo

Hjemmelaget har ikke vært like solide som tidligere Simeone-sesonger, men tok i det minste tre poeng hjemme mot Leganés forrige helg. Fulgte opp med 1-1 borte mot Barcelona i semifinalen i cupen, men det holdt ikke til finaleplass i Copa Del Rey ettersom det tapte hjemmekampen 1-2.

Solide 7-2-1 på hjemmebane. Diego Godin er ny på skadelisten, der vi alt finner førstekeeper Jan Oblak og midtbanespillerne Fernández og Tiago. Gimenez er tilbake siden sist.

Gjestene har hatt et tøft kampprogram med midtukekamp hver uke en lang periode og denne midtuken røk de ut for Alavés i semifinalen av cupen. Ikke at sesongen er over for Celtas del, det er få poeng opp til Europa League-plassene og kommende torsdag er det bortekamp mot Shakhtar Donetsk i nettopp Europa League. Den kommende cupkampen har nok stort fokus og rotasjon er å vente. Langtidsskadde Claudio Beauvue er eneste mann som er ute.

Bortelaget liker seg klart best hjemme og 2-3-5 er svake bortetall. Alle er nå friskmeldte og klare til kamp.

I og med at Real Sociedad vant fredagens bortekamp mot Espanyol, må Atletico Madrid ha tre poeng her for å gjenerobre 4. plassen. H.

De neste fire kampene er fra spansk Segunda, nivået under La Liga.



4. Elche — Ucam Murcia

Hjemmelaget ligger midt på tabellen, og det er bare seks poeng opp til playoff (lagene tre til seks når playoff). Samtidig er det bare fem poeng ned til rød sone, så det er som vanlig meget tett på Spanias nest øverste nivå. Elche er i relativt svak form og har tatt bare fem poeng på de siste seks kampene, fire av dem tatt på hjemmebane. Hjemmestatistikken er greie 5-3-3 totalt.

Gjestene har tatt steget opp fra rød sone med åtte poeng på de siste fire kampene, tre av dem spilt på hjemmebane. Som de fleste lag i denne divisjon har de et lite bortekompleks og 2-5-4 er knapt middels bortetall.

HU bør være tilstrekkelig her.

5. Mirandes — Real Oviedo

Hjemmelaget ligger under streken, men det er bare tre poeng opp til trygg grunn. Formen gir likevel liten grunn til å tro på en slik redningsaksjon med det første, de har nemlig tatt kun to poeng på de siste fem kampene sine.

Hjemmestatistikken er det imidlertid lite i veien med og 5-4-3 er solide tall. Nesten fire femtedeler av poengene er tatt her.

Gjestene er blant mange lag som kjemper om playoffplassene bak suverene Levante og Girona, de ligger på 7. plass med 35 poeng og har un ett poeng opp til 6. plassen. Men de har ikke tatt poeng på sine siste tre bortekamper i ligaen. 2-2-7 er deres svake bortestatistikk totalt.

Vidåpen kamp dette og helgardering synes fornuftig. HUB.

6. Numancia — CF Reus Deportiu

Vertene har meldt seg på opprykkskampen med 13 poeng på de siste seks kampene og det er bare ett lag som har plukket mer i denne perioden. De siste tre hjemmekampene har gitt syv poeng og hjemmestatistikken er solide 6-4-2 så langt denne sesongen.

Nyopprykkede Reus har spilt tre uavgjortkamper på rad og ligger á poeng med dagens motstander. Ni poeng på de siste seks er godkjent poengfangst for bortelaget, som har sterke 4-3-4 - i denne divisjonen, vel å merke - på reisefot så langt denne sesongen.

HUB.

7. Mallorca — Rayo Vallecano

Hjemmelaget er i trøbbel og havnet under streken med tap for opprykksjagende Oviedo forrige runde. Var i helt grei form før det, 1-3-0 på de fire foregående kampene før tapet.

Hjemmepoengene har som vanlig vært redningen for Mallorca denne sesongen, som har solide 4-5-2 på eget gress denne sesongen.

Også Rayo Vallecano burde passe seg for den rød streken, bare tre poeng skiller dagens motstandere. Også de har seks poeng på de siste seks kamper og også de er skrekkelig svake på reisefot, 1-2-8 er tallene totalt.

Det er farlig å gå all-inn på bunnlag, men bra sjanse for hjemmeseier her. H.

8. Freiburg — 1. FC Köln

Tysk Bundesliga og Freiburg har klatret noe nærmere europacup-plassene med ti poeng på sine siste seks kamper, to av tre kamper i 2017 er dog tapt. Ikke overraskende kom seieren på hjemmebane og de har sterke 6-0-3 på eget gress så langt denne sesongen.

Bortelaget og tabellnabo Köln har virkelig muligheter på en topp fire-plassering denne sesongen, med bare tre poeng opp til Eintracht på tredjeplass. Formen er god, med to seirer på rad og syv poeng på tre kamper i 2017 så langt.

Også Köln liker seg klart best på eget gress, selv om 3-4-3 er en helt OK bortestatistikk. Forrige bortekamp ble vunnet med hele 1-6 over Darmstadt, jumboen.

7-4-0 på de elleve siste tilsvarende og hjemmelaget taper neppe nå heller. HU.

9. Saint-Etienne — Lorient

Vi forutså en nedtur for Saint-Etienne i midtukerunden mot Nice og jommen reiste de ikke fra sørkysten uten poeng - etter en sterk periode med ti poeng på fire kamper og seier i derbyet hjemme mot Lyon.

De har sin klare styrke på hjemmebane og har plukket syv poeng på de siste tre hjemmekampene, 6-5-1 er tallene på eget gress totalt.

Jumboen Lorient kjempet seg tilbake mot Toulouse og reddet et poeng i midtukens hjemmekamp. Dermed er det kun to poeng opp til trygg grunn, etter at de vant overraskende borte mot Lille forrige helg.

Seieren over Lille var faktisk deres første borteseier denne sesongen og 1-2-9 er neppe tall som fratar hjemmelaget nattesøvnen.

Bra sjanse for Søderlund og co dette. H.

10. Nantes — Marseille

Hjemmelaget ansatte ny trener og fikk et massivt oppsving, men plutselig var bryllupsreisen over for Sérgio Conceicao. Nå har de ett poeng på de siste tre ligakampene sine og i midtuken røk de 0-2 hjemme for Nancy.

Dette var deres andre hjemmetap på rad og statistikken totalt er nå 3-3-6 på eget gress - faktisk har de plukket mest poeng på reisefot så langt denne sesongen. Ligger utsatt til og med 26 poeng er det kun to poeng ned til nedrykksstreken.

Vi meldte Marseille-seier i midtuken og de leverte mot Guingamp, etter Dimitri Payets første scoring etter hjemkomsten. På reisefot står det imidlertid verre til og de har tapt sine to siste bortekamper, for Lyon og for Metz. Rudi Garcias menn er ikke kjent som et stort bortelag og 2-3-7 er ikke spesielt sterke tall.

Marseille vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong og skal ha gode vinnersjanser her. UB.

11. Sampdoria — Bologna

Hjemmelaget har tatt to knallsterke seirer på rad i ligaen. Først 3-2 hjemme over Roma etter å ha ligget under, så 1-0 borte mot Milan forrige søndag. Det betyr at de ligger i rute til en plass midt på tabellen denne sesongen, med tolv poeng opp til plasser av betydning.

De har levert jevnt over knallsterkt på eget gress denne sesongen, 6-3-2. Falcone og Barreto mister kampen, sistnevnte er relativt fast.

Bologna er nødt til å skjerpe seg etter to elendige kamper på rad, først 1-7-tap hjemme for Napoli og så 0-1-tap hjemme for Milan, som spilte over en halvtime med ni mann. Det er langt ned til nedrykksstreken, dog, og en plass midt på tabellen virker svært sannsynlig også for gjestene. 2-4-5 er de svake bortetallene for Donadonis menn, som kommer med noen lunde full tropp.

6-3-0 på de ni siste tilsvarende i Genoa og bra sjanse for hjemmelaget dette. H.

12. Cagliari — Juventus

Rent målmessig er få mer underholdende enn Cagliari denne sesongen og de kommer til å beholde plassen uten store problemer denne sesongen. Formen er helt grei, med syv poeng på de siste seks kamper - alle tatt hjemme på Sardinia.

Faktisk har de vært knallsterke hjemme hele sesongen og 7-2-2 er knallsterke tall. To faste er suspenderte i dag, Joao Pedro og Ceppitelli. Melchiorri og Farago mister kampen, Borriello, Padoin og Farias er tvilsomme.

Juventus-trener Massimiliano Allegri la om formasjonen etter 2-1-tapet borte mot Fiorentina og det har resultert i fem strake seirer, fire av dem i ligaen. I denne perioden har de sluppet inn kun ett mål. Juventus har ikke Champions league i midtuken, så her trenger de ikke å ta hensyn. Ventes ikke mye torasjon, Barzagli og Lemina sliter med skader og blir trolig spart.

Den gamle dame vinner alt hjemme og er litt mer sårbare på reisefot, 7-0-4 er tallene på bortebane.

Fem strake Juventus-seire i de fem siste tilsvarende, men kanskje kan hjemmelaget knipe ett poeng. UB.

96-rekker:

1. Swansea — Leicester H

2. Las Palmas — Sevilla HU

3. Atletico Madrid — Celta Vigo H

4. Elche — Ucam Murcia CF HU

5. Mirandes — Real Oviedo H

6. Numancia — CF Reus Deportiu HU

7. Mallorca — Rayo Vallecano H

8. Freiburg — Köln HU

9. Saint-Etienne — Lorient H

10. Nantes — Marseille UB

11. Sampdoria — Bologna H

12. Cagliari — Juventus UB

432-rekker:

1. Swansea — Leicester H

2. Las Palmas — Sevilla HUB

3. Atletico Madrid — Celta Vigo H

4. Elche — Ucam Murcia CF HU

5. Mirandes — Real Oviedo HUB

6. Numancia — CF Reus Deportiu HUB

7. Mallorca — Rayo Vallecano H

8. Freiburg — Köln HU

9. Saint-Etienne — Lorient H

10. Nantes — Marseille UB

11. Sampdoria — Bologna H

12. Cagliari — Juventus UB