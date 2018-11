Aubameyang er het for Arsenal

Vi har en fantastisk fotballsøndag foran oss med fire kamper fra Premier League der storkampen Manchester City - Manchester United naturligvis er høydepunktet. I Eliteserien står nest sist serierunde for tur og samtlige åtte kamper starter derfor kl 18.00. I OBOS-ligaen er det siste serierunde (alle kampene der starter kl 13.00) og der lever opprykkskampen for fullt. I Sverige er det også siste serierunde i Allsvenskan (samtlige kamper her starter kl 15.00). Ellers er det også flust med spennende kamper både i Italia, Spania og Tyskland.

Arsenal - Wolverhampton - Pierre-Emerick Aubameyang scorer og Arsenal vinner - 2,75 (spillestopp kl 17.25)





Arsenal nøyde seg med ett poeng hjemme mot Sporting Lisboa i torsdagens Europa League-kamp og er dermed allerede klare for sluttspill. Manager Unai Emery sparte en del av sine beste spillere i den kampen, men måtte se at spissen Danny Welbeck pådro seg en alvorlig skade og han er naturligvis ikke med søndag. Arsenal ga Liverpool en real fight i storkampen på Emirates forrige søndag og det endte 1-1. Etter å ha tapt sin to første seriekamper denne sesongen (0-2 hjemme mot Manchester City) og (2-3 borte mot Chelsea) står Arsenal med 7-2-0 på sine ni siste seriekamper. Ligger på 5.plass med 23 poeng og har seks poeng opp til serieleder Manchester City. Midtbanespilleren Matteo Guendouz sonet karantene mot Liverpool, men er klar igjen til søndagens kamp.

Nyopprykkede Wolverhampton røk på sitt tredje strake tap da det ble 2-3 hjemme for Tottenham forrige søndag. Hadde 4-3-1 på de åtte første kampene og ligger på 11. plass med 15 poeng. Har spilt 1-1 både mot Manchester City (hjemme) og Manchester United (borte), men viser altså en nedadgående formkurve nå. 2-1-2 på de fem første bortekampene. Diego Jota har mistet de siste kampene, men er kvitt sin skade og klar til kamp igjen. Det betyr at manager Nuno Espirito Santo har et helt skadefritt mannskap til disposisjon.

1,55 i odds på Arsenal-seier er nok riktig odds, men ikke veldig interessant som spill. Da er det mer interessant med spill på Pierre-Emerick Aubameyang som målscorer og at Arsenal vinner. Aubameyang har scoret sju mål på de åtte siste seriekampene for Arsenal og er en veldig sannsynlig målscorer for Arsenal også søndag. 2,75 er oddsen på at han scorer og at Arsenal vinner. Det er klart akseptabel odds og spilles.

