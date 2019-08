Aubameyang med sensasjonell statistikk mot Burnley

Lørdagens oddsmeny er akkurat slik vi vil ha den. Strålende kamper fra balløyen venter oss. Det som og er gledelig denne helgen er jo naturligvis at både Bundesliga og LaLiga serieåpner. Odd – Rosenborg er og en godbit vi ser frem imot fra Eliteserien. Dagens høydepunkt er uten tvil Manchester City mot Tottenham. Det er masse å glede seg til, folkens!

Arsenal – Burnley Første målscorer – Pierre-Emerick Aubameyang – 3,00 i odds (spillestopp kl. 1325)

Arsenal vant serieåpningen mot Newcastle på St James' Park, men det var ikke bare de tre poengene som gjorde at Arsenal-fansen jublet. At The Gunners i tillegg klarte å holde tett bakover på bortebane uten noen av nykommerne på banen var oppløftende.

The Gunners var veldig sterke på hjemmebane sist sesong, og de har en ekstremt god statistikk mot Burnley. De har vunnet de ti siste kampene på rad mot The Clarets.

Det er ikke bare Arsenal som har en god statistikk mot Burnley. Også superspissen Pierre-Emerick Aubameyang har vært god i disse kampene etter at han kom til London-klubben.

Aubameyang ble toppscorer i Premier League sist sesong sammen med Mo Salah og Sadio Mané. Alle tre hadde 22 scoringer. Han har startet denne sesongen som han avslutte den forrige – med å score mål. Aubameyang scoret det eneste målet i kampen da Arsenal vant 1–0 mot Newcastle i serieåpningen.

Han scoret også det første målet i de to siste seriekampene til The Gunners sist sesong. Den siste kampen var mot nettopp Burnley. Da scoret han kampens første mål etter 52 minutter.

Gabon-spissen scoret faktisk det første målet i begge de to kampene mot Burnley sist sesong. På Emirates scoret han til og med de to første målene mot Burnley da Arsenal vant 3–1 i desember i fjor.

Aubameyang har vært et mareritt for Burnley. Han kom til Premier League fra Dortmund i januarvinduet i 2017-2018-sesongen, og han har scoret det første målet i alle tre kampene han har spilt mot Burnley.

I den første kampen han spilte mot Burnley i mai 2018 scoret stjernespissen to mål, blant annet det første målet i kampen, da Arsenal knuste Burnley 5–0 på Emirates.

Det er ikke bare statistikken mot Burnley som gjør at jeg går for Gabon-angriperen som kampens første målscorer. Aubameyang har også en strålende statistikk på Emirates. Han har scoret i fire av de fem siste kampene der, og jeg tror også at han scorer i sesongens første hjemmekamp.

At Aubameyang scorer kampens første mål i lørdagens hjemmekamp mot Burnley gir finfine 3,00 i odds. Det mener jeg absolutt er spillbart.

