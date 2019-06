Både Færøyene og Norge scorer i kveld

Sportspills øvrige mandagsmeny:

To kamper spiller i verdensmesterskapet for kvinner. I Em-kvaliken for herre spilles det hele 12 fotballkamper. Våres øyne, 20:45, blir dratt mot Færøyene. Norge skal spille en meget viktig bortekamp, og det er uten tvil en Must-win. Våre svenske naboer skal til Spania og spille en artig fotballkamp. Det er en hel del å glede seg over på 2. pinsedag.

Færøyene - Norge. Begge lag scorer? Ja - 2,50 (Spillestopp 2,40)

Færøyene kan slite med å få noe som helst poeng i gruppe F. Mot de fleste lag så blir de en kasteball, slik er det bare. Det bor altså kun 50 000 mennesker på Færøyene.

Lars Olsen, som er dansk, trener laget. Han har ikke en enkel oppgave foran seg. Null poeng på de tre første spilte kampene i gruppe F er fasiten. Det er klart det var stort for Færøyene sitt entusiastiske publikum å få besøk av Spania for tre dager siden. Spania sto vel til 1,02, og det var ingen som trodde Færøyene skulle få låne ballen. Men tror du ikke Olsen sitt mannskap satt en kule i nettet da? Joda. En stor glede for fans og spillere. Undertegnede tittet litt på Spania-kampen og jeg må si at Færøyene var klart bedre enn jeg trodde. Ikke noe voldsomt fotballag selvfølgelig, men de hadde flere spillere som var kapable til å utrette ting på banen. Husk at dem har spillere fra dansk superliga og Eliteserien i Norge. I tillegg er spissen Bielfield giftig inne i boksen.

I Em-kvalifiseringen så har Færøyene scoret i alle tre kampene. Det har endt med tap, men ballen har vært i nettet. Da de møtte Portugal på bortebane i 2017, da scoret dem også. De er gode på lange innkast, cornere og dødballer generelt. Et krigelag. Vi ser for oss at dem kan score mot Norge i kveld.



Norge scorer i kveld. Det er vi nesten hundre prosent sikre på. 1,24 på Norge-seier er ikke et spill. Det er alt annet enn fristende. Vi tror på seier, men det er kjedelig odds.

Det var tungt å se Romania komme tilbake på Ullevaal for tre dager siden. Romania som forøvrig slo Island 4-1 tidligere i år. Alt så veldig bra ut på 2-0 da det gjenstod et kvarter. Men som Kjetil Rekdal sa, det er da den kyniske biten må på plass. Det er da man må være litt ekle, litt fæle og svært kyniske. Slik er fotballen. Det er ingen tilfeldighet at det samme skjedde som Sverige 26. mars. Vi ledet her 2-0 til det gjenstod tyve minutter og kampen ender med 3-3, etter at Sverige ledet 3-2. Men det var og mye positivt mot Romania. Vi spilte til tider fin fotball og hadde full kontroll. Det skulle bare endt 2-0 så hadde alt vært rosenrødt. Siste 15 var begredelig, men de første 75 minuttene var klart positive. Spiller Lars Lägerbäck sine utvalgte på samme måte i kveld bør de vinne med flere mål.

Norge har sluppet inn mål i alle tre kvalikkampene til nå.

Når dette tipset skrives er det usikkerhet rundt Joshua King. Han trente ikke med laget på søndag. Vi har dog en følelse på at han blir klar, men det er usikkert.

Begrunnelse begge mål scorer: Man må teste noe annet enn en kjedelig Norge-seier her. Vi tror det blir en grei borteseier. Men at vi skal få 2,50 på at begge lag scorer synes vi er kampens spill. Færøyene har scoret i alle tre EM-kvalikkampene til nå - og mot Spania for tre dager siden. 2,50 på dette må prøves.

