Balotelli & Co. jakter Champions League-plass

Det definitive høydepunktet på fredagens langoddsprogram er kampen mellom Southampton og Liverpool i Premier League. Fotballen starter allerede til lunsj med kamper fra den japanske J-ligaen og den kinesiske Superligaen. Deretter er det fullt kjør i 2. Bundesliga og Ligue 2. i Frankrike. Ellers er det kamper fra 1. Bundesliga, Ligue 1 og dansk Superliga. På hockeyfronten spilles den første sluttspillfinalen mellom Frisk-Asker og Storhamar.

Bordeaux – Marseille 3,10 – 3,00 – 2,12 B (spillestopp kl. 2040)

Paulo Sousa har ikke akkurat frembragt noen ny trener-effekt hos Bordeaux. Det så lenge ut som at Bordeaux skulle ta tre poeng i debuten hans som Bordeaux-trener, men slik gikk det ikke.

Sousa sine menn ledet 1–0 frem til til det 90. minutt, men på overtid utlignet Rennes-spissen M’Baye Niang. Sist helg skuffet Bordeaux igjen. Da måtte de nøye seg med 0–0 mot Amiens som ligger nede på 17.-plass. Amiens hadde syv cornere og fire skudd på mål, mens Girondins bare hadde et hjørnespark og ingen skudd på mål. Den statistikken burde gi grunn til bekymring i Bordeaux.

Etter at Gus Poyet forlot klubben på dramatisk vis på starten av sesongen har hele laget vært litt ute av slag, og Sousa har fortsatt til gode å overbevise fansen at han er rett mann til å lede Bordeaux oppover tabellen.

Bordeaux ligger i øyeblikket nede på 13.-plass i ligaen, tolv poeng over nedrykkssonen, så de er på det nærmeste garantert å overleve i Ligue 1 denne sesongen. Men de har kun vunnet én av de siste elleve kampene, så det er mer enn nok å rette på før fredagens kamp mot Marseille.

Bordeaux var ikke det eneste laget som skuslet vekk to poeng i forrige serierunde. Marseille ledet 2–0 mot Angers etter 16 minutter i forrige uke, men de ga motstanderen ett poeng etter å ha laget to straffespark som Angers plasserte i mål. Dermed rotet Marseille vekk muligheten for å gå forbi St. Etienne på tabellen.

Trener Rudi Garcia ssin jobb står på spill nå, tror jeg. Marseille har store ambisjoner om å spille i Champions League neste sesongen, men de har tilbragt mesteparten av sesongen midt på tabellen. Dersom han klarer å tangere sist sesongs fjerdeplass, så vil han antakeligvis få fornyet tillit. Klarer han det ikke, så tror jeg han står uten jobb i mai.

Marseille har tapt mot PSG og spilt uavgjort mot Angers i de to siste kampene, men før det var de inne i en fin stim. Da hadde de fem seire på seks kamper. De overbeviste imidlertid ikke spillemessig i alle kampene. Mot Nice vant de 1-0, og de slo Dijon 2-1, i tillegg vant de 1–0 mot Bordeaux som spilte med ti mann i halvannen omgang.

Bordeaux mangler Andreas Cornelius og Igor Lewczuk, i tillegg er Sergi Palencia og Aurelien Tchouameni usikre. Marseille må klare seg uten Bouna Sarr som er suspendert etter å ha blitt utvist mot Angers.

Marseille trenger desperat tre poeng i denne kampen for å holde følge med lagene over dem på tabellen, men de får ingen enkel oppgave. Bordeaux har kun tapt to av de siste 13 hjemmekampene, og på hjemmebane har ikke Bordeaux tapt for Marseille i sine 24 siste møter.

Marseille har kun to seire på de ti siste bortekampene. Fem av de siste syv oppgjørene mellom disse lagene har endt uavgjort. Jeg innser at U-faren er stor, men jeg tror at Marseille vil gi det lille ekstra i denne kampen. De vet at de trenger tre poeng for å holde liv i Champions League-drømmen.

Mario Balotelli kom til Marseille i slutten av januar. Det er ventet at han starter på topp sammen med Germain i fredagens kamp. Den italienske urokråken har scoret syv mål på sine ni kamper i Marseille, og jeg tror han kan lage trøbbel for Bordeaux i fredagens match.

Bordeaux er ute av form, og de ligger i et ingenmannsland på tabellen. Marseille har alt å spille for. De kan komme seg til Champions League med en skikkelig poengfangst på de åtte siste kampene. Jeg må stole på magefølelsen her, og den sier borteseier. Marseille har rett og slett størst motivasjon. Oddsen på Marseille-seier er 2,12.

