Barcelona best også uten Messi

Det er et innholdsrikt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles blant annet kamper i den danske Superligaen, i Championship og i fransk Ligue 1. Det er også seriestart i spansk La Liga, hvor Barcelona møter Athetic Bilbao i Baskerland. Det er ikke bare i Spania det braker løs denne helgen. Fredag tjuvstarter tysk Bundesliga med godbiten Bayern München – Hertha Berlin. Ellers er det fulle serierunder på nest øverste nivå i Østerrike, Frankrike og Nederland.

Athletic Bilbao - Barcelona pause/fulltid dobbel U/B - 4,45 (spillestopp kl 20.55)

Den spanske og tyske serien starter opp denne helgen og dermed er det kun Serie A i Italia som ikke er sparket i gang i de store europeiske ligaene. Italia har sin seriestart først neste helg.

I Spania er det ingen grunn til å anta at andre lag enn Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid vil gjøre opp om å de tre øverste plassene. Barcelona har forsterket sitt lag med Antoine Griezmann og Frenkie De Jong og ser sterke ut og er bookmakernes klare favoritt til å ta enda en serietittel. Athletic Bilbao er stort sett tippet rundt midten av tabellen.

Athletic Bilbao har som kjent sin baskerpolitikk og det er spillere som Inaki Williams, Raul Garcia og Iker Minuain som nok vil bære det tyngste lasset også denne sesongen. Athletic gjorde en grei sesong i fjor og endte på 8. plass med sine 53 poeng. Tapte kun to kamper hjemme på San Mames (9-8-2), men ett av tapene kom mot nettopp Barcelona. I all hovedsak stiller Athletic skadefritt til kveldens seriepremiere.

Barcelona ble overlegne seriemestre forrige sesong og endte tilslutt 11 poeng foran Atletico Madrid på 2. plass. Men mislyktes i Champions League til tross for at slo Liverpool 3-0 hjemme i den første semifinalen, så røk de 0-4 på Anfield og misset finaleplassen. Foran denne sesongen er Antoine Griezmann hentet fra Atletico Madrid og det betyr at en allerede kanonsterk offensiv er styrket ytterligere. I tillegg er stjerneskuddet Frenkie De Jong hentet fra Ajax og både Griezmann og De Jong starter garantert kveldens seriepremiere. Det gjør derimot ikke Lionel Messi, han spiller ikke i kveld da han sliter med en skade.

Det står 4-1-0 i favør Barcelona i de fem siste tilsvarende på San Mames. 23. august 2015 møttes også lagene til serieåpning i Bilbao. Da stod det 0-0 til pause, men Luis Suarez scoret seiersmålet for Barcelona i andre omgang. Det er ikke utenkelig at kveldens seriepremiere står uavgjort til pause og at Barcelona avgjør dette i andre omgang. 1,62 på Barcelona-seier er uansett traurig odds i en seriepremiere. Oddsmessig er det betydelig mer interessant å sette pengene på pause/fulltid dobbelen U/B, oddsen på det scenarioet er flotte 4,45.