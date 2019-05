Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Vålerenga - Lillestrøm er tippekupongens høydepunkt lørdag

V75 Solvalla: Årets beste V75-omgang - du kan vinne 26 millioner

Oddssingel Eliteserien: Kan Vålerenga egentlig tape mot Lillestrøm?

Cupfinale Spania: Barcelona får kamp av Valencia

Cupfinale Tyskland: Leipzig kan skrelle i cupfinalen

V4/ V5 Klampenborg: Nicolaj skal fikse galoppcashen på Klampenborg

Dagens høydepunkt her hjemme er oppgjøret mellom Vålerenga og Lillestrøm. I Spania spilles det en svært fin fotballkamp klokken 21:00. Det er Copa Del Rey-finalen, altså cupfinalen, mellom Barcelona og Valencia. Vi kommer naturligvis med tips til begge disse kampene. I Obos-ligaen spilles det to oppgjør denne lørdagen. Mens det og er ball fra Serie A, Allsvenskan og Superligaen. Til tross for fraværet av Premier League er det masse å glede seg over!

NB! Førstepremiepotten i Lotto er på 14 millioner kroner lørdag. Lever kupongen her!

Barcelona – Valencia (Pause/fulltid dobbel) U/H – 4,00 i odds (spillestopp kl. 2055)

Klikk her for å levere dette spillet



Copa del Rey, finale. Spilles i Sevilla. Barcelona røk ut av Champions League etter et flaut 0-4-tap mot Liverpool på Anfield, men katalanerne kan fortsatt ta det the double i Spania om de vinner lørdagens cupfinale mot Valencia.

Det vil neppe være tilfredsstillende for mange Barca-fans, men en seier i Copa del Rey vil iallfall gi katalanerne en liten opptur på slutten av sesongen etter kollapsen mot Liverpool.

Valencia kan sette kjepper i hjulene for Messi & Co. Tre av de siste seks kampene mellom disse to lagene har nemlig endt uavgjort, og jeg tror Mestalla-laget kan gjøre det spennende på Estadio Benito Villamarín lørdag kveld.

Om de vinner er en helt annen sak, men jeg tviler på at de klarer det. Valencia har ikke vunnet mot Barcelona siden april 2016. Det er også den eneste seieren til Valencia mot Barca på de 14 siste kampene.

Valencia tok fjerdeplassen i La Liga sist helg da de slo Valladolid. De var på et tidspunkt ti poeng bak en plass i Champions League, så det var en imponerende prestasjon å ta fjerdeplassen. De var også i semifinalen i Europa League denne sesongen, og nå skal de forsøke å tyne de siste kreftene ut av mannskapet etter et par hektiske måneder.



Barcelona har dominert denne turneringen de siste årene. De ta sin femte strake cuptriumf i kveld.

Katalanerne har allerede vunnet Superfinalen og La Liga i Spania denne sesongen. Selv om de røk ut av Champions League på pinlig vis, så har sesongen vært bra for Barcelona om de tar med seg en ny pokal til premieskapet på Camp Nou her.

Men det blir ikke enkelt. Valencia har vist fin utvikling i løpet av sesongen, og en av de tøffeste kampene Barca spilte denne sesongen var den siste kampene mellom disse lagene. Valencia lå lavt og satset på kontringer. Den taktikken fungerte perfekt, og de dro fra Camp Nou med 2–2. Barca var heldige som beholdt ett poeng.

Til tross for en treg start på sesongen, så tapte Valencia kun syv kamper. Bare tre av tapene var med mer enn ett mål. Det er all grunn til å tro at de vil gjøre det vanskelig for Barca i kveld.

Barcelona sliter også med en del skader. Både Luis Suárez og Ousmane Dembélé er ute med skader, og det gjør at katalanerne nok en gang er avhengig av Leo Messi offensivt. Den siste ligakampen mot Eibar var ingen god generalprøve før cupfinalen, og det var enda en gang Messi som scoret de to målene som sikret ett poeng og 2–2.

Philippe Coutinho er ventet å bli spilleklar, og selv om han kun har trent lett denne uken etter hodeskaden han pådro seg i siste ligakampen så er også Nélson Semedo klar for finalen.

Valencia har ingen nye skader i troppen. Kantspilleren Denis Tsjerysjev er eneste skadefraværet.

Valencia flyger fortsatt høyt etter og skaffet seg en plass i neste sesongens Champions League, og de vil krone en god sesong med en triumf i cupen. Barcelona på sin side er fortsatt skuffet etter den utrolige Champions League-exiten mot Liverpool. Presset hviler på Barca før denne matchen. De trenger the double for å kvitte seg med skuffelsen etter at Champions League-eventyret stoppet i semifinalen. Jeg tror Barcelona vinner, men de må slite for seieren.

Jeg tror Valencia er i stand til å holde Messi & Co til uavgjort etter de første 45 minuttene, men at de taper kampen i annen omgang. Et slikt scenario gir finfine 4,00 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk her for å levere dette spillet