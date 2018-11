Barcelona slår tilbake mot et svekket Atletico Madrid

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Premier League sparkes igang igjen etter landslagspausen og både Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea og Tottenham skal i sving denne lørdagen. I tillegg er det siste serierunde i Eliteserien her hjemme og samtlige kamper har avspark kl 18. Legg til full serierunde i Championship, en rekke kamper fra Bundesliga, det er kamper i Serie A og Ligue 1 og i Spania er det blant annet duket for toppkamp mellom Atletico Madrid og Barcelona. I tillegg er vintersporten og verdenscupen igang og merk også at Bonuspotten skal ut på lørdagens tippekupong.

Atletico Madrid - Barcelona B 2,30 (spillestopp kl 20.40)

Det er veldig tett i toppen av La Liga etter de 12 første serierundene og det skyldes at både Barcelona, Atletico Madrid og ikke minst Real Madrid har avgitt overraskende mange poeng allerede.

Atletico Madrid er det eneste laget som kun har tapt en kamp, men de har samtidig spilt hele fem uavgjorte kamper og har seks seire. Står med totalt 23 poeng og har kun ett poeng opp til serieleder Barcelona. Men det har ikke gnistret av Atletico hittil denne sesongen. Totalt 5-1-0 på de seks spilte hjemmekampene, men ingen av motstanderne er faktisk ikke blant topp ti i øyeblikket. Har svært tunge defensive fravær til lørdagens storkamp. Kaptein og fanebærer Diego Godin er ute, det samme er hans normale stopperkollega Jose Gimenez. Det betyr lite samspilte Lucas Hernandez og Stefan Savic som stopperpar, og det er risikabelt mot offensivt knallsterke Barcelona. Også den faste høyrebacken Juanfran er uaktuell til lørdagens kamp.

Barcelona gikk på et meget overraskende hjemmetap mot Real Betis i den siste seriekampen før landslagspausen. Real Betis som kun hadde scoret åtte mål på sine elleve første seriekamper, smalt til med fire scoringer på Camp Nou og vant 4-3. Det var et skjær i sjøen for Barcelona som ellers har sett gode ut den siste tiden. Beholdt uansett ledelsen i La Liga med sine 24 poeng. Ivan Rakitic ble utvist mot Betis og soner følgelig karantene lørdag, Arturo Vidal er den sannsynlige erstatteren. Philippe Coutinho er tilbake etter sitt skadefravær og det er også mulig at friskmeldte Samuel Umtiti erstatter Clement Langlet i midtforsvaret.

Barcelona har en strålende statistikk borte mot Atletico Madrid og vunnet tre av de fire siste i Madrid og fire av de seks siste. De to øvrige har begge endt med uavgjort. Rakitics fravær svekker muligens Barcelona en smule, men det er ingen tvil om at hjemmelaget er betydelig mer svekket med Godins skadefravær og et lite samspilt midtstopperpar.

2,30 i odds på at Barcelona for fjerde gang de siste fem sesongene vinner borte mot Atletico Madrid er spillbart. Dog er det litt snaut som singelspill, så vi dobler med en hjemmeseier fra Eliteserien.

Brann - Odd H 1,65 (spillestopp kl 17.55)

De fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra den siste serierunden i Eliteserien og alle kampene starter kl 18.

Med kun to seire på de sju siste seriekampene (2-2-3) har Brann spilt seg ut av gullkampen og også i ferd med å glippe på sølvet. Røk 1-3 borte mot Kristiansund sist for 14 dager siden og ble dermed forbigått av Molde på 2. plass. Det blir uansett minimum 3. plass for Brann, men selv med seier mot Odd er laget av avhengig av at Molde ikke slår Sandefjord borte. Kun to hjemmetap i Bergen, og de er kommet mot gullvinner Rosenborg og nevnte Molde. Vito Wormgoor, Samuel Sahin-Radlinger, Lucinio Marengo og Amer Ordagic er alle ute for Brann.

Odd har ingenting å spille for, men kan si seg tålig fornøyd med sin sesong. Ligger på 7. plass før siste runde og kan bli forbigått av både Vålerenga og Sarpsborg 08. Samtidig kan Skiens-laget med seier passere Ranheim på 6. plass dersom ikke Ranheim vinner sin kamp. Etter en lang periode uten tap, har det kladdet for Odd i det siste og tre av de fire siste er tapt. Svært moderate 3-4-7 på sine 14 spilte bortekamper. Fredrik Semb Berge og Markus Kaasa er begge skadet for bortelaget.

Det står 4-1-1 på de seks siste tilsvarende på Brann stadion. Det er ikke helt umulig at Brann kan få hjelp av Sandefjord i kampen om sølvmedaljene og uansett så skal Brann ha meget gode vinnersjanser mot ferdigspilte Odd. 1,55 på hjemmeseier er som det må være og kombineres med seier til Barcelona. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,56.

