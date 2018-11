Bare seier er godt nok for skottene

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Nations League der både Sverige - Russland og Skottland - Israel er helt avgjørende kamper for gruppeseieren. I tillegg er det en rekke privatlandskamper som spilles. Det er også en rekke omkamper fra den engelske FA-cupens første runde. På hockeyfronten er det Champions League der Storhamar skal ut i et tøft returoppgjør mot Skellefteå. Det er også tre kamper i den norske Eliteserien. I NHL spilles det derimot kun en kamp natt til onsdag. Merk også at det er midtukekupong i dag tirsdag med innl.frist kl 20.40.

Skottland – Israel H 1,70 (spillestopp kl 20.40)

Nations League, Divisjon C og gruppe 1. Skottene har fått muligheten de har ventet på. Etter over 20 år uten å kvalifisere seg for et mesterskap, er de et langt skritt nærmere. Skottland styrer sin egen skjebne.

Skottland vil vinne sin gruppe og skaffe seg en playoffplass hvis de slår Israel på Hampden Park tirsdag. Både Skottland og Israel står med seks poeng etter de tre første kampene.

Men: Uavgjort vil gjøre at Israel tar gruppeseieren siden de vant 2–1 mot Skottland i Haifa i oktober.

Skottland banket Albania hele 4–0 i lørdagens kamp. I den matchen viste skottene at de mener alvor i Nations League, og tirsdag vil de ha et fantastisk hjemmepublikum på Hampden Park som heier dem frem til en playoffplass.

Enkelte vil helt sikkert hevde at Albania hjalp skottene siden de fikk Mavraj utvist allerede etter 22 minutter, men det er ikke hele forklaringen på storseieren. Hovedårsaken heter Ryan Fraser. Den kjappe Bournemouth-spilleren scoret ett mål og hadde en målgivende pasning, mens Ryan Christie styrte midtbanen og James Forrest scoret to ganger. En av de tre kan bli helten Skottland skal prøve å sikre seg en playoffplass.

Den skotske landslagssjefen Alex McLeish mangler en rekke sentrale spillere før den viktige kampen i Glasgow. Veterankeeper Craig Gordon, forsvarsspilleren Charlie Mulgrew, midtbanemannen Robert Snodgrass og spissene Leigh Griffiths og Steven Naismith er alle ute. Midtbanespilleren Matt Ritchie og stopperen Kieran Tierney er heller ikke tilgjengelig til tirsdagens kamp.

Skadeproblemene har gitt McLeish noen utfordringer. Lørdag debuterte Hamburg-spilleren David Bates i midtforsvaret, mens Callum Paterson som har vært offensiv midtbanespiller og spiss hos Cardiff spilte høyreback.

Israel er inne i en fin stim. De har vunnet tre kamper på rad før den vanskelige bortekampen mot Skottland på Hampden Park.

Men: Skottland har hatt et godt tak på israelerne. Før 1-2-tapet på bortebane i oktober, hadde de vunnet tre kamper på rad mot Israel.

Å møte Skottland på hjemmebane er heller ingen spøk. Statistikken viser at The Tartan Army kun har tapt én av de siste tolv hjemmekampene sine (åtte seire og tre uavgjorte). De er ubeseiret i de siste syv på Hampden Park.

Den israelske landslagssjefen Andreas Herzog må iallfall gjøre én endring på laget som slo Albania i oktober; forsvarsspilleren Eitan Tibi er ute. Midtbanespilleren Eyal Golasa, keeper Ofir Marciano og spissen Tal Ben Haim er alle ute med skader.

Israel og Skottland har begge muligheter til å vinne gruppen. De står med seks poeng før tirsdagens kamp, og de vet at en seier til gjøre at de rykker opp til League B og får en mulighet til å spille EM-playoff. Uavgjort vil være nok for Israel, men hjemmelaget må vinne.

Skottland spiller på hjemmebane, og i Glasgow er de vanligvis sterke. De vet hva som står på spill i kveld. Jeg går for hjemmeseier til 1,70 i odds. Det er litt snaut i en singel, men jeg bruker den i en dobbel.

Charlton – Mansfield H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

FA-cup, omkamp. Den første kampen endte 1–1. Det er en divisjon som skiller lagene. Charlton holder til i League One, mens Mansfield til daglig befinner seg i League Two.

Begge lagene kjemper om opprykk i sine respektive divisjoner. Charlton ligger på sjetteplass i League Onemed 28 poeng, ti poeng bak serieleder Portsmouth. De viser fin form. Laget har vunnet de to siste ligakampene, og er inne på playoffplass med én kamp mindre spilt enn lagene over dem på tabellen.

Mansfield har kun tapt én av de 18 første kampene sine denne sesongen, og laget ligger på femteplass på fjerde nivå i engelsk fotball. De har kun seks poeng opp til serieleder MK Dons.

Siden begge lagene kjemper om opprykk i ligaen, er spørsmålet før denne kampen hvem som prioriterer FA-cupen høyest. Charlton har ikke spilt en kamp siden 6. november, og de kan stille med et helt uthvilt mannskap. Til helgen har de hjemmekamp mot Bristol Rovers som ligger nede på 21.-plass, så jeg tror de kommer til å gå for seier hjemme på The Valley tirsdag.

Mansfield spiller veldig defensivt denne sesongen, men det har gitt resultater. De har kun tapt én kamp. De har imidlertid flere uavgjorte (10) enn seire (7) så langt. De møter serieleder Lincoln i helgen, og jeg tror de vil prioritere denne kampen fremover denne.

Charlton holder også til en liga høyere, og de spiller på hjemmebane. 1, 75 for hjemmeseier er ok og spilles i kombinasjon med seier til Skottland. Totalodds på denne dobbelen blir da 2,98.

