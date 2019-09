Belgia viser hvem som er best

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på hele ti EM-kvalifiseringskamper og det er en rekke viktige kamper på menyen. I tillegg er det en del EM U21-kvalifiseringskamper, det er noen kamper fra divisjon 1 i Sverige og det spilles fire kamper i KHL i ishockey.

Skottland – Belgia (Pause/fulltid dobbel) B/B – 2,05 i odds (spillestopp kl. 2040)

Med tre tap på de fem siste kampene, virker sjansene for Skottland å komme til EM 2020 ørsmå. Oppgaven blir ikke enklere av at de møter Belgia mandag kveld. Det belgiske laget havnet på tredjeplass i forrige VM, og de topper den siste FIFA-rankingen.

Belgia topper tabellen i gruppe I med fem seire på fem kamper, mens Skottland havnet ytterligere bakpå i kampen om en EM-plass etter at de fredag tapte 1–2 på Hampden Park mot Russland.

Steve Clarke har fått en kjedelig start som skotsk landslagssjef. Han har tapt to av de tre første kampene sine.

Da Skottland og Belgia møttes i Brussel i juni, tapte skottene 0–3. Det var det femte tapet på rad for kiltnasjonen mot Belgia, og i alle fem kampene har Skottland gått målløse av banen.

Skottland har faktisk kun vunnet én av de siste 13 kampene mot Belgia. Seieren kom tilbake i EM-kvaliken i 1987. Det interessante med den kampen var at det var Steve Clarke sin første landskamp som spiller for Skottland. Jeg tror ikke han får en like god opplevelse mot Belgia denne gangen.

Den skotske spissen Steven Naismith måtte stå over kampen mot Russland på grunn av en strekkskade, og midtbanespilleren Ryan Jack pådro seg en kneskade i forrige uke. Ryan Christie og Kenny McLean kom begge inn fra benken mot Russland, og begge håper å få starte mot Belgia.

Belgia på sin side må klare seg uten kaptein Eden Hazard og broren Thorgan som begge er skadet, mens Axel Witsel er ute. Det samme gjelder Vincent Kompany og Dedryck Boyata.

Angriperne Romelu Lukaku og Dries Mertens starte ikke mot San Marino sist, men begge er ventet tilbake i startelleveren mandag.

Det er en av de belgiske spillerne som simpelthen bare elsker å spille mot Skottland. Han heter Romelu Lukaku. Inter-spissen har scoret tre mål på to landskamper mot skottene. Han har scoret det første målet i begge kampene. Jeg tror også kraftpluggen kan lage problemer for det skotske forsvaret mandag kveld.

Ikke for å snakke ned Russland, for de har et bra landslag, men hvis Skottland ikke klarer å slå dem hjemme, da er sjansene for å ta poeng mot Belgia ikke til stede, rett og slett. Belgia har angrepsspillere i verdensklasse, de har en velfungerende midtbane og et solid forsvar som kan stoppe hvem som helst. Skottene skal få kjørt seg mandag kveld.

Belgia har ledet til pause og vunnet alle fem kampene i EM-kvalifiseringen. De har også ledet til pause og vunnet de tre siste kampene mot Skottland.

Jeg tror Belgia kommer til å gi gass fra start i denne kampen, og mener det er stor sannsynlighet for at de leder til pause på Hampden Park og at de står som vinner etter 90 minutter. Således er det spennende å med pause/fulltid dobbelen H/H her. Den gir småpene 2,05 i odds. Det blir vårt singelspill på Hampden Park mandag kveld.

