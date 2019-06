Ble den første Extra-millionæren i kommunen

En kvinne fra Odda i Hordaland ble trukket ut som Extra-kandidaten tirsdag. Da Norsk Tipping fikk tak i vinneren etter sending var hun allerede klar over hvorfor vi kontaktet nettopp henne.

– Jeg så at det var et ubesvart anrop på telefonen min da jeg kom hjem, og når jeg hørte at det var en kvinne fra Odda som hadde vunnet i Extra, la jeg to og to sammen, sa den ferske Extra-millionæren.

Ettersom to av de trukne tallene matchet med kvinnens brett spratt hun nest øverst på premiestigen, og hanket med seg 1.254.375 kroner.

– Det helt utrolig, jeg er helt skjelven nå, sa hun til spillselskapet på Hamar.

I følge kvinnen skal pengene gå til hus og hage, samt en utenlandstur senere i sommer.

Hun er den tredje millionvinneren i Extra fra Hordaland i 2019. Alle tre er kvinner. De to første var fra henholdsvis Bergen og Lindås. De vant 1,8 millioner og to millioner.

Faktisk har de fem siste Extra-millionærene fra Hordaland vært kvinner. Sist en mann be millionær i Extra-spillet var i februar i fjor.

64 millionærpremier i Extra har havnet i Hordaland siden spillet ble lansert i 1996. De 64 vinnerne kommer fra 19 forskjelige kommuner, men før tirsdagens trekning hadde ingen fra Odda vunnet milliongevinst i spillet.

Dermed går kvinnen inn i historiebøkene som den første oddingen som vant millionpremie i Extra.

Flere vinnere

Første bilde

To Extra-spillere deler premien for første bilde i denne Extra-trekningen. De vinner 37.985 kroner hver:

Kvinne fra Os. Kupongen ble kjøpt hos Spar Amfi Os.

Kvinne fra Sørum. Kupongen ble kjøpt hos Karamellen Sørumsand.

Første ramme

Én heldig spiller var alene om å fylle første ramme. Den heldige vinner 126.625 kroner er:

Kvinne fra Engerdal som kjøpte sin kupong hos Coop Marked Engerdal.

Første brett

Hele fem spillere var først ute med å fylle brettet. De fem vinner 70.910 kroner hver seg.

Kvinne fra Hurdal. Kupongen ble kjøpt på Spar Hurdal.

Mann fra Rygge. Kupongen ble kjøpt på Rema 1000 Varnaveien.

Kvinne fra Oslo. Kupongen ble kjøp på Mix Stovner Senter.

Kvinne fra Oslo. Kupongen ble kjøpt på Narvesen Veitvet.

Mann fra Hadsel. Kupongen ble kjøpt på Extra Melbu.

Extra-sjansen

I Extra-sjansen er det hver tirsdag en pott på 100.000 kroner som deles mellom 1-25 personer Denne gangen ble potten delt på 24 personer. Dermed ble det 4.165 kroner på hver.

