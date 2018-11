Blir det en ny norsk storvinner i kveld?

I kveld er det nok en gang over 1 milliard kroner i Eurojackpot-premier.

Førstepremiepotten i lotterispillet er på svimlende 855 millioner kroner, mens andrepremiepotten inneholder ca. 209 millioner kroner.

Spill Eurojackpot før kl. 19 for å være med i trekningen!

Ny norsk premierekord?

Hvis en nordmann er alene om å prikke inn de fem rette hovedtallene og de to rette stjernetallene fredag 9. november, setter vedkommende ny premierekord i Norge. Den nye mangemillionæren vil faktisk nesten doble den stående rekorden på 441 millioner kroner.

Hvis det er nettopp du som sikrer deg gigantpotten på fredag, kan det være godt å vite at hjelpen står klar. Alle som vinner 2 millioner kroner eller mer tilbys gratis økonomisk og juridisk veiledning av Norsk Tipping. Skulle du vinne hele 855 millioner kroner, får du skreddersydd bistand som gjør deg rustet til å håndtere den nye livssituasjonen.

Slik ser topp 10-lista ut nå:

Eurojackpot 441,3 mill Mann 18.08.2017

Vikinglotto 341,3 mill Kvinne 15.11.2017

Vikinglotto 319,3 mill Mann 11.04.2018

Vikinglotto 216,1 mill Mann 16.05.2013

Vikinglotto 200 mill Mann 27.06.2018

Eurojackpot 167,1 mill Kvinne 23.03.2018

Vikinglotto 142,8 mill Kvinne 07.11.2018

Vikinglotto127,6 millKvinne22.10.2014Vikinglotto115,9 millMann19.12.2013

Onsdag denne uka sikret to kvinner seg 142,8 millioner kroner hver i Vikinglotto.

- Nå besvimer jeg! Jeg må sette meg ned nå, sa ei sjokkert og skjelven dame fra Akershus da hun fikk Telefonen fra Hamar.

Garantert norsk millionær

Førstepremiepotten i Eurojackpot har nådd taket på 90 millioner euro, eller ca. 855 millioner kroner, og kan ikke vokse mer. Siden ingen spillere kapret den gigantiske potten forrige uke, har i stedet andrepremiepotten lagt på seg.

Stor var også andrepremien forrige fredag, da en nordmann var blant sju spillere som prikket inn 5+1 rette tall.

- Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler nå! Hvis dette stemmer, så er det kjempegøy, sa en mann fra Ullensaker da han vant 41 millioner kroner.

Er det din tur til å vinne i kveld?

Spill Eurojackpot her!

I dag trekkes det også ut én norsk spiller som vinner 1 million kroner + et reisegavekort på 100.000 kroner. Vinneren trekkes tilfeldig ut blant alle leverte rekker hos Norsk Tipping.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for andrepremien er 1:6 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)