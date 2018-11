Blir du Extra-millionær på tirsdag?

Siden Extra gikk på lufta på NRK1 for første gang i 1996, har 507 personer blitt millionærer i lotterispillet.

I Extra har du hele 16 vinnermuligheter per kupong, og hver uke blir én tilfeldig spiller trukket ut som den gjeve Extra-kandidaten. Hvis du er den heldige, får du muligheten til å spille om hele 2 millioner kroner!

Du kan spille Extra her!

Porsangerkvinne gjorde rent bord

En heldig kvinne fra Porsanger ble Extra-millionær tirsdag 30. oktober da hun avsluttet premiestigen med noen voldsomme kliv, og det ble spenning helt inn til siste tall.

Kvinnen var garantert 343 750 kroner, så når tallene begynte å ramle inn under trekningen, ble det riktig god stemning, og når det siste tallet (40) også gikk inn var lykken komplett. Dermed var Porsangerkvinnen Extra-millionær, og to millioner rikere.



- Jeg har så hjertebank nå at jeg tror ikke det er sant. Jeg får vel ikke sove i natt, men nå er vi plutselig både gjeldfrie og har ennå masse penger igjen. Det er så artig, sier kvinnen og ler godt.

- Vi skal la det dryppe på både barn og barnebarn, og så skal vi reise litt til varmere strøk også, sier den glade vinneren fra Porsanger. Kvinnen hadde kjøpt sitt spill på Narvesen Alta Storsenter og ønsker å være anonym.

Tirsdag er det ny Extra-trekning og nye muligheter. Vil du være med, så må du spille før tirsdag kl.17.00.

(Vinnersjanse per kupong: 1:6. Sjansen for å bli trukket ut som Extra-kandidat er 1:360.000)