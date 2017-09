Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Kristiansund må ha tre poeng

Oddsdobbel 2: Godset leverer alltid hjemme

Oddssingel Eliteserien: Sogndal kan overraske mot Aalesund

Oddstips dansk Superliga: Kanonodds på Kirkevold og Hobro

Tippetips: Blytungt for Deila og Vålerenga

V75 Bro Park (15.15): Enorm V75-jackpot med 4,4 mill ekstra



Søndagens tippekupong består av en kamp fra Premier League, seks kamper fra Eliteserien, tre kamper fra OBOS-ligaen, en kamp fra PostNord-ligaen og en kamp fra Bundesliga. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 2,7 mill kr denne søndagen og innleveringsfristen er kl 16.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Brighton - Newcastle

Kupongens eneste kamp fra Premier League. Anstendig start for nyopprykkede Brighton som står med fire poeng (1-1-3) på sine fem første seriekamper. Seieren kom hjemme mot West Bromwich i forrige hjemmekamp (3-1), på hjemmebane er det ellers blitt 0-2 tap for Manchester City. Tre bortekamper har kun gitt poeng (0-0 mot Watford), mens det er blitt 0-2 tap for Leicester og sist fredag 1-2 tap mot Bournemouth.

Nyopprykkede Newcastle innledet med å tape sine to første seriekamper. Først med 0-2 hjemme mot Tottenham i seriepremieren, og deretter 0-1 tap borte mot Huddersfield. Tre strake seire etterpå det og Newcastle er faktisk så høyt som 4. plass. Aleksander Mitrovic soner karantene.

Brighton med 17-3-3 på hjemmebane i Championship i opprykkssesongen, mens Newcastle hadde 14-4-5 på bortebane. Det tilsvarende oppgjøret endte 1-2. Denne ser vidåpen ut og vi bruker alle tegn. HUB.

2. Vålerenga - Brann

Sju seriekamper uten seier for Vålerenga (0-3-4) og fire tap på de fem siste seriekampene, har sendt Vålerenga rett inn i nedrykksstriden. Kun ett poeng skiller ned til Sogndal på kvalikplass og kun to poeng ned til Tromsø på direkte nedrykk. Onsdagens semifinale hjemme mot Sarpsborg 08 ble heller ingen opptur, og endte med 0-3 tap. 4-4-2 på hjemmebane. Robert Lundstrøm pådro seg sitt femte gule kort mot Vålerenga og soner karantene her. Daniel Fredheim Holm og Moa sliter begge med skader og er høyst usikre.

Godtgående Brann tok sin fjerde strake seier når de vant 1-0 borte mot Sandefjord sist søndag. All den tid Sarpsborg 08 røk hele 0-5 borte mot Tromsø, overtok dermed Brann andreplassen på tabellen med sine 40 poeng (to poeng ned til Sarpsborg på 3. plass og tre poeng ned til Molde på 4. plass). 4-4-3 på bortebane, men sju poeng på de tre siste borte. Daniel Braaten er fremdeles ute med skade, mens både Kristoffer Barmen og Ruben Kristiansen er usikre.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende i Oslo. Nå skal Brann ha et klart utgangstips. UB.

3. Kristiansund - Stabæk

Meget bortesvake Kristiansund (1-2-8) tok poeng i sin tredje av elleve mulige bortekamper mot Lillestrøm sist søndag og siden Sogndal tapte sin hjemmekamp mot Haugesund, kom Kristiansund seg på sikker plass med 23 poeng (dog kun på bedre målforskjell enn Sogndal). Hjemme i Kristiansund står fortsatt laget kun med ett tap, det kom i seriepremieren mot Molde. De siste ti hjemmekampene har gitt 4-6-0, og i forrige hjemmekamp ble Tromsø slått 4-1. KBK-trener Christian Michelsen har ingen fravær eller karantener å ta hensyn til.

Svake 1-3-2 på de seks siste seriekampene for Stabæk som ble det første laget denne sesongen som tapte hjemme for bortesvake Strømsgodset sist lørdag (0-2). Toppscorer Ohi Omoijuanfo sonet karantene i den kampen, han er tilbake her. Ustabile 3-4-3 på bortebane for Stabæk som totalt har 30 poeng. Ohi Omoijuanfo og Tortol Lumanza returnerer begge etter karantene, mens Luc Kassi neppe blir klar.

Hjemmesterke Kristiansund trenger poeng og vi laget full tillit her. H.

4. Lillestrøm - Rosenborg

En perfekt utført semifinalekamp av Lillestrøm borte mot Molde torsdag kveld, sendte Lillestrøm til cupfinalen etter en imponerende 3-0 seier. I serien er slett ikke Lillestrøm på trygg grunn med sine 28 poeng (kun fem poeng ned til kvalikplassen og Lillestrøm har et ganske tøft program igjen. 1-5-1 på de sju siste seriekampene er ok, men seire er det altså ikke blitt mange av i det siste. Moderate 5-2-4 på Åråsen. LSK har ingen nye skader etter cupbragden torsdag.

Rosemborg holder stand på tabelltoppen og hadde få problemer med å slå Vålerenga 3-0 på Lerkendal sist søndag. Torsdag venter en meget viktig hjemmekamp mot Vardar Skpoje i Europa League. Sist RBK hadde en viktig hjemmekamp i denne turneringen (returmøtet mot Ajax) røk RBK 0-1 hjemme mot Haugesund søndagen før. 6-3-1 på bortebane.

0-1-7 på de åtte siste tilsvarende på Åråsen og nesten umulig å ikke gi utgangstipset til Rosenborg. UB.

5. Molde - Sandefjord

Meget skuffende semifinale for Molde hjemme mot Lillestrøm torsdag kveld og 0-3 tap. Til tross for at Molde henger godt med i toppen og i kampen om medaljene, har det vært veldig ujevne prestasjoner av Molde denne sesongen. I og med at Sarpsborg 08 røk 0-5 sist helg, har Molde nå kun ett poeng opp til bronseplassen. 6-1-3 hjemme på Aker stadion.

Sandefjord hadde muligens fortjent poeng hjemme mot Brann sist søndag, men måtte tåle 0-1 tap. Ligger på 7. plass med 30 poeng og står med 3-1-7 på bortebane. Vålerenga, Viking og Stabæk er lagene som er slått på bortebane. Christer Reppesgård Hansen soner karantene.

Molde skuffet stort torsdag, men slår trolig tilbake på direkten. H.

6. Strømsgodset - Tromsø

Etter ti spilte bortekamper uten seier (0-5-5), lå det litt luften at Godset kunne få sin første borteseier mot Stabæk sist lørdag og formsterke Godset vant da også 2-0. Er på 9. plass med 29 poeng og fem av de sju siste på Marienlyst er vunnet. Henning Hauger er ute med karantene for gule kort.

Tromsø smalt til med oppsiktsvekkende 5-0 mot daværende serietoer Sarpsborg 08 sist søndag, og ledet både 1-0 og 2-1 i hengekampen hjemme mot Odd torsdag kveld, men fikk straffe imot på slutten og måtte nøye seg med 2-2. Det innebærer at Tromsø fortsatt ligger på direkte nedrykk med sine 22 poeng, men nå er det kun ett poeng opp til sikker plass. Svært moderate 2-2-7 på bortebane.

6-1-0 på de sju siste tilsvarende på Marienlyst og formsterke Strømsgodset får vår fulle tillit. H.

7. Aalesund - Sogndal

Real sekspoengskamp på Color Line stadion mellom to av de mest formløse lagene i Eliteserien. Aalesund med 0-3-5 på sine åtte siste seriekamper og selv om laget gjorde en flott opphenting borte mot Odd mandag kveld (lå under 0-3, men klarte 2-3), så er laget for alvor innblandet i nedrykksstriden nå. Kun en seier på de seks siste hjemmekampene. Kaj Ramsteijn og Bjørn Helge Riise soner begge karantene.

Even Hovland gjorde sin første kamp for Sogndal hjemme mot Haugesund sist søndag, men det ble likevel 0-1 tap. 1-1-5 på de sju siste seriekampene for Eirik Bakkes menn og borte er kun en kamp vunnet denne sesongen (1-3-7). Ligger på kvalikplassen før denne runden, men kun to poeng opp til Aalesund tre plasser foran. Viktige Victor Grodås er tilbake etter karantene.

0-3-1 på de fire siste tilsvarende i Aalesund og dette er en typisk helgarderingskamp. HUB.

8. Kongsvinger - Fredrikstad

Real bunnkamp på Gjemselund mellom to av de store skuffelsene i årets OBOS-liga. 2-1-6 på de ni siste seriekampene for Kongsvinger som kun har ett poeng ned til Fredrikstad på kvalikplassen nå, ettersom laget tapte sin bortekamp mot Levanger forrige søndag, mens FFK slo Start. Svært moderate 3-3-6 på Gjemselund.

Svært viktige bortepoeng mot nedrykksrivalene Arendal og Elverum (begge endte 1-1) og hjemmeseire mot Åsane og Start (begge endte 2-1), betyr at FFK er ubeseiret på de fire siste seriekampene og har opparbeidet seg en luke på fem poeng ned til Elverum på direkte nedrykk. Men står fortsatt uten borteseier denne sesongen (0-5-7).

1-2 i tilsvarende oppgjør i fjor, og det er bortelaget som viser klart best form nå. UB.

9. Mjøndalen - Åsane

Det tok sin tid for Mjøndalen denne sesongen, men fem seire på de seks siste seriekampene har sendt Mjøndalen opp på 5. plass og playoff. Med 37 poeng er det dog kanskje litt for langt opp til direkte opprykke og Start på 2.plass som har 45 poeng. Hjemme på Isachsen stadion står laget med sterke 8-2-2.

Åsane er i trøbbel og med 25 poeng er det kun to poeng til Fredrikstad på kvalikplass. Svake 0-3-4 på de sju siste seriekampene og selv om det er blitt poeng i tre av de fire siste bortekampene, er ikke bortetallene bedre enn 2-4-6 totalt.

Mjøndalen vant tilsvarende kamp i fjor med 2-0 og blir en av våre sikre på søndagskupongen. H.

10. Sandnes Ulf - Strømmen

Med tanke på at Start tapte sin bortekamp mot Fredrikstad søndag, hadde Sandnes Ulf kun vært ett poeng bak Start på 2.plass, dersom de hadde vunnet sin bortekamp mot Jerv. Men den kampen endte i 2-0 seier til Jerv og dermed er avstanden opp til Start fremdeles fire poeng, når det gjenstår seks serierunder. Solide 6-5-1 hjemme i Sandnes og laget ligger på 4. plass med 41 poeng og har sju poeng ned til Levanger på 7. plass og dermed bra kontroll på playoff.

Strømmen er på 9. plass med 32 poeng og har på sin side fire poeng opp til Ullensaker7kisa på den viktige 6. plassen. Tre strake poengdelinger for Strømmen nå, som står med 4-3-5 på bortebane.

To strake hjemmeseire i de to siste tilsvarende, men en viss U-fare er det nok nå. HU.

11. Hønefoss - Bryne

Denne kampen er hentet fra PostNord-ligaen avdeling 2. 1-4-6 på de elleve første seriekampene for Hønefoss som var tabelljumbo på det tidspunktet. 6-1-3 på de ti neste seriekampene har sendt Hønefoss opp på 9. plass (totalt 14 lag og de tre nederste rykker ned) med 26 poeng. og laget har ti poeng ned til Odd 2 på øverste nedrykksplass. Solide 6-3-1 hjemme på Hønefoss.

Opprykksjagende Bryne hadde 0-2-2 på sine fire foregående seriekamper, før det endelig ble seier igjen forrige søndag når fortapte Byåsen ble slått 5-0 hjemme på Jæren. Ligger på 2. plass før denne runden, ett poeng bak serieleder Nest-Sotra og ett poeng foran Notodden på 3. plass. De to lagene skal møtes på Notodden denne helgen, så Bryne kan overta tabelltoppen med seier her og dersom Nest-Sotra ikke vinner på Notodden. Totalt 4-5-1 på bortebane og møter altså meget hjemmesterke Hønefoss nå. HUB.

12. Bayer Leverkusen - Hamburger SV

Bortesvake Bayer Leverkusen står fortsatt uten poeng på bortebane etter 1-2 tapet mot Hertha Berlin onsdag kveld. På hjemmebane er det blitt fire poeng på de to første hjemmekampene. 2-2 mot Hoffenheim og 4-0 seier mot Freiburg.

Hamburg innledet med to seire. 1-0 hjemme mot Augsburg i seriepremieren, så en overraskende borteseier mot FC Köln i andre serierunde (3-1). Deretter er det blitt tre strake tap dog mot solid motstand. 2-4-11, 6-4-7 og 3-3-11 på bortebane de tre foregående sesongene, forteller om et lag som ikke normalt har sin styrke på bortebane.

Fem strake hjemmeseire i de fem siste tilsvarende og gode muligheter for at den sjette strake hjemmeseieren kommer søndag. H.

96-rekker:

1. Brighton — Newcastle H

2. Vålerenga — Brann UB

3. Kristiansund BK — Stabæk H

4. Lillestrøm — Rosenborg UB

5. Molde — Sandefjord Fotball H

6. Strømsgodset — Tromsø H

7. Aalesund — Sogndal HUB

8. Kongsvinger — Fredrikstad UB

9. Mjøndalen — Åsane H

10. Sandnes Ulf — Strømmen HU

11. Hønefoss — Bryne HU

12. Bayer Leverkusen — Hamburger SV H

432-rekker:

1. Brighton — Newcastle HUB

2. Vålerenga — Brann UB

3. Kristiansund BK — Stabæk H

4. Lillestrøm — Rosenborg UB

5. Molde — Sandefjord Fotball H

6. Strømsgodset — Tromsø H

7. Aalesund — Sogndal HUB

8. Kongsvinger — Fredrikstad UB

9. Mjøndalen — Åsane H

10. Sandnes Ulf — Strømmen HU

11. Hønefoss — Bryne HUB

12. Bayer Leverkusen — Hamburger SV H