Bodø/Glimt gjør kort prosess mot Strømsgodset

Det er en herlig fotballsøndag vi har foran oss. Både Eliteserien og OBOS-ligaen er igang igjen denne helgen, og det spilles seks kamper i Eliteserien i dag. I tillegg er det naturligvis VM-fotball for kvinner, der spilles det to kamper i dag. Det er også oppstart for U21-EM, det er oppstart for Gold Cup og det er kamper fra Copa America. Dessuten er det en god del kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

Bodø/Glimt - Strømsgodset H pause - 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Glimt har faktisk hatt spillefri i fire uker fra Eliteserien. De tapte sin første hjemmekamp for sesongen da et solid Brann-lag vant 2-1 i sin siste seriekamp. Tre dager etterpå røk de ut av cupen etter ekstraomganger borte mot Strømmen. Glimt har uansett levert en strålende første tredjedel av sesongen og med kun ni kamper spilt, er Glimt på 3. plass med 17 poeng før helgens runde. 3-1-1 totalt på Aspmyra. Vegard Leikvoll Moberg er ute med skade, ellers skal det ikke være fravær for Glimt.

Strømsgodset vant den meget viktige hjemmekampen mot Tromsø nest sist, men den svake borteformen holdt i da det ble 0-1 tap mot Ranheim i den siste seriekampen før pausen. Godset ligger på 12. plass med kun ni poeng og har kun tatt to poeng på fem bortekamper. Mustafa Abdellaoue, Marcus Pedersen og Kristoffer Tokstad er alle ute til søndagens kamp og det er naturligvis en svekkelse.

2-2 i tilsvarende kamp på Aspmyra i fjor, nå skal det være klar fordel hjemmelaget mot et klart svekket Strømsgodset. Bodø/Glimt prises til magre 1,57 i odds i kveld. I de tre hjemmekampene de har vunnet hittil denne sesongen, har de også ledet til pause. 2,15 er oddsen på Bodø/Glimt leder til pause i kveld. Det er flott odds og blir vårt utvalgte spill.

