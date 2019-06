Bodø/Glimt mener alvor

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et spennende langoddsprogram denne søndagen. Det spilles full serierunde både i Eliteserien og i OBOS-ligaen, i tillegg er det finale i U21-EM hvor Spania møter Tyskland. Her hjemme på bjerget spilles det også flere kamper i PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, og i Allsvenskan er det toppkamp i Stockholm mellom AIK og Malmö . Ellers er det også tre kamper i Afrikamesterskapet.

Bodø/Glimt - Odd pause/fulltid dobbel H/H - 3,35 (spillestopp kl 17.55)

Toppkamp på Aspmyra mellom to av sesongens store positive overraskelser. Glimt tapt 1-2 hjemme mot Brann i siste seriekamp før landslagspausen, men har to strake etter pausen. Imponerende bortekamp mot Viking sist søndag og svært fortjent 4-3 seier. Glimt er på 3. plass med 23 poeng, er fem poeng bak serieleder Molde, men har to kamper mindre spilt. Solide 4-1-1 hjemme på Aspmyra. Glimt-trener Kjetil Knutsen kan glede seg over skadefritt mannskap.

Odd har tatt seg til kvartfinale i cupen. Måtte dog har ekstraomganger både borte mot Sandefjord i 3. runde og Kristiansund i 4. runde, men vist styrke ved å avgjøre begge. Midtbaneplaymaker Fredrik Oldrup Jensen har blitt spart i begge cupkampene. Innledet etter pausen med en svak prestasjon borte mot Sarpsborg 08 og tapte fortjent 0-2. Forventet hjemmeseier mot et svekket Haugesund sist søndag. Ligger på 2. plass med 25 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Molde. Variable 2-1-2 på fem spilte bortekamper. Fagermo har skadefri tropp til disposisjon.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende oppgjørene i Bodø. Odd måtte gå 120 minutter i cupen mot Kristiansund onsdag, mens Glimt har hatt spillefri i midtuken. Glimt har ledet til pause i tre av de fire hjemmekampene de har vunnet denne sesongen (mot hhv Rosenborg, Molde og Lillestrøm). 2,15 er oddsen på hjemmeseier i kveld, mens oddsen på pause/fulltid betales med 3,35. Det er klart mer interessant odds og blir vårt utvalgte spill fra Aspmyra i kveld.