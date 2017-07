Bodø/Glimt skal cruise inn til opprykk

Bonuspotten røk torsdag, så nå er det kun 150 000 kroner ekstra i potten til en eventuell alenevinner.

Innleveringsfrist på denne helnorske kupongen er, som vanlig på lørdager, klokken 15.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Bodø/Glimt — Ranheim

En tre uker lang sommerferie er over for lagene i OBOS-ligaen og Bodø/Glimt starter med en serieledelse på hele syv poeng, etter 11-2-2 i vårsesongen. De viste ved flere anledninger stor moral og har snudd flere kamper til seier i første halvdel av sesongen.

Hjemme på Aspmyra har de vært perfekte hele sesongen gjennom, med seier i syv av syv kamper. Men i motsatt oppgjør i juni gikk Ranheim seirende ut med 2-1.

For gjestene starter denne høstsesongen som nærmeste utfordrer til Glimt, etter sterke 8-4-3 i vårhalvdelen. Men de tapte seg litt inn mot sommerferien og har mange lag som puste dem i nakken.

Også Ranheim liker seg klart best på hjemmebane, for borte har de svake 2-3-2 så langt. Det er dermed vanskelig å komme utenom vertene her. H.

2. Finnsnes — KFUM Oslo

Hjemmelaget har virkelig ikke hatt lykken på sin side i vårsesongen og avsluttet den med syv serietap på rappen - alle med ett mål og flere av dem etter å ha dominert kampen. En slik motflyt er nødt til å snu før eller siden, og nå har de hatt en god sommerferie å samle nye krefter i.

Uansett hvor uheldige de kan ha vært, er 0-1-5 uakseptabelt svake tall på eget gress denne sesongen. Tre mål på seks kamper er virkelig elendig, men også her har alle tapene kommet med ett mål.

Gjestene skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for de plukket knallsterke elleve poeng på de siste fem kampene inn mot acbrekket og sikret seg en fire poengs luke ned til nedrykksstreken. Deres to siste bortekamper er også vunnet, men 2-0-3 er tallene totalt.

Finnsnes må før eller siden få betalt. HB.

3. Follo — Bærum

Hjemmelaget har hatt en elendig sesong så langt, men fikk et lite oppsving på de to siste kampene inn mot seriepausen, da de siste to kampene resulterte i fire poeng - tre mot sterke Skeid og ett mot formsterke KFUM.

Hjemme i Ski har det vært lite å skryte av så langt, 1-1-3 er tallene etter halvspilt sesong.

Gjestene ligget så å si midt på tabellen, men har litt lenger opp enn ned til plasser av betydning. De står med fire kamper uten seier inn mot feriepausen, dog mot jevnt over solid motstand. Gultrøyene har klart seg relativt bra på reisefot så langt, noe 2-3-1 indikerer. HB igjen.

4. Grorud — Brumunddal

Vertene er nærmeste utfordrer til de to lagene som har fått luke i toppen, fire poeng skiller opp til Alta på kvalifiseringsplass. Vertene har vært i stabilt god form hele sesongen gjennom, især på hjemmebane, hvor tallene er 4-1-1 så langt.

Gjestene avsluttet med seier hjemme over stakkars Finnsnes, men sikret den ikke før i kampens aller siste spilleminutt. De tok dermed ferie to poeng unna trygg grunn og har en jobb å gjøre denne høsten. Spesielt på bortebane må de heve seg, 0-1-5 er tall verdig et nedrykkslag.

H.

5. Kjelsås — Asker

Hjemmelaget avsluttet vårsesong i god form og kapret elleve poeng fra de siste seks kampene. Det har ført dem opp til fem poengs klaring fra nedrykksstreken og med et visst albuerom inn mot høstsesongen. 3-2-1 er sterke hjemmetall, merkelig nok har de kun tapt for jumboen Finnsnes.

Heller ikke Asker trengte sommerferien, for de vant de fire siste kampene inn mot avbrekket. Nå ligger de så midt på tabellen det er mulig å komme, med syv poeng både opp og ned til plassr av betydning. På bortebane har de fortsatt til gode å tape denne sesongen, 2-4-0 er tallene.

Denne fremstår svært åpen. HUB.

6. Skeid — Alta

Tom Nordlie og Skeid har virkelig behov for 1-0-seieren over Bærum i sist kamp før avbrekket, for de hadde tre tap på rappen og var i ferd med å falle av lasset i opprykkskampen. Nå skiller i stedet fem poeng opp til dagens motstander, som ligger på kvalifiseringsplass før runden.

Hjemme på Nordre Åsen har Skeid vært svært ustabile denne sesongen, med 3-0-3 så langt, hvorav to av tapene har vært mot antatt klart svakere motstand.

Gjestene er såpass gode hjemme i hallen sin at de har råd til noen poengtap på reisefot, 2-3-1 er de helt middelmådige tallene på bortebane denne sesongen. De tre siste bortekamper har gitt bare to poeng.

Skeid er nesten nødt til å vinne dagens kamp, Alta er nok fornøyde med ett poeng. HU(B).

7. Ørn Horten — Kråkerøy

Hjemmelaget er nærmeste utfordrer til serieleder Moss, men møter så langt overmakten - hele fem poeng skiller opp til serielederen. De avsluttet vårsesongen glimrende, med fem seirer og ett tap på de siste seks kampene, på hjemmebane har de knallsterke 5-0-1 så langt - tapet kom for et annet topplag, Kvik Halden.

Kråkerøy fikk svi mot Moss i den siste kampen før ferien, 0-3 tapte de på eget gress. Samtidig forsvant nok alt av opprykkshåp for gjestene, som nå har hele ti poeng opp til den forjettede opprykksplassen. 2-2-1 er godkjente tall på reisefot så langt.

Et såpass sterkt hjemmelag som Ørn Horten skal bli vanskelige å slå. H(U) spilles.

8. Staal Jørpeland — Fløy

Hjemmelaget må ha brukt sommerpausen godt, for de er nå undre streken etter fire strake tap inn mot seriepausen. De startet jo sesongen så godt, men nå er det dags for nedrykkskamp. 2-1-3 er hjemmetall som er et bunnlag verdig.

Gjestene har hatt en perfekt første halvdel av sesongen, med ti seirer og bare to tap på de første tolv kamper. Dermed har de en pen serieledelse på tre poeng inn mot høstsesongen. 5-0-1 er knallsterke bortetall og vi krysser B.

9. Kolstad — Tillerbyen

Vertene hadde nok godt av en sommerferie, for de tapte fire av de siste fem kampene før avbrekket og gikk på kort tid fra opprykkskamp til å ligge bare fire poeng over den røde streken. De har nå elleve poeng opp til plasser av betydning. 2-0-3 var deres hjemmetall i vårsesongen, ikke særlig imponerende.

Gjestene ligger rundt Kolstad på tabellen, men hadde en langt bedre avslutning på våren, med syv poeng på de siste fem kampene i serien. De har imidlertid kun plukket fire av totalt 17 poeng på bortebane, 1-1-4 er tallene. Alle poeng er tatt mot lag rundt dem på tabellen.

HU.

10. Stjørdals-Blink — Steinkjer

Hjemmelaget har en serieledelse på hele seks poeng inn i denne høstsesongen og avsluttet våren med å ta 16 poeng på de siste seks kampene. 4-2-0 er hjemmetall ingen kan matche.

Gjestene ligger midt på tabellen, men har bare tre poeng ned til den røde sonen i det som er jevn serie. De har tatt bare fire av 17 poeng på reiseefot, 1-1-3 er tallene.

Vi backer serielederen. H.

11. Strindheim — Verdal

Vertene er nærmeste utfordrer til serielederen Stjørdal, men har som nevnt seks poeng opp. De siste tre kampene av vårsesongen ble alle vunnet, men på hjemmebane har de faktisk prestert verre enn på reisefot - 3-1-2 er ikke voldsomt imponerende hjemmetall for et topplag.

Gjestene ligger tre poeng over den rød sonen og må nok bruke høsten på å se seg over skulderen. Avsluttet vårsesongen med fem poeng på like mange kamper og er klart best på hjemmebane med bare 1-2-3 på reisefot.

H igjen.

12. Træff — Junkeren

Hjemmelaget ligger på en godkjent tredjeplass, men har likevel hele ni poeng opp til serielederen og går inn i høstsesongen uten særlig realistisk håp om opprykk. De avsluttet vårsesongen med elleve poeng på de siste seks kamper, syv av dem tatt på hjemmebane - 4-1-1 er deres sterke hjemmetall.

Junkeren ligger like bak Træff og kapret åtte poeng på de siste seks kampene inn mot sommerferien. De er helt godkjent sterke på reisefot og har 3-1-2 på reisefot så langt denne sesongen.

H(U)B.

96-rekker:

1. Bodø/Glimt — Ranheim H

2. Finnsnes — KFUM Oslo HB

3. Follo — Bærum HB

4. Grorud — Brumunddal H

5. Kjelsås — Asker HUB

6. Skeid — Alta HU

7. Ørn Horten — Kråkerøy H

8. Staal Jørpeland — Fløy B

9. Kolstad — Tillerbyen HU

10. Stjørdals-Blink — Steinkjer H

11. Strindheim — Verdal H

12. Træff — Junkeren HB

