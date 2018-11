Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Landslagspausen er over og det er duket for en forrykende fotball-lørdag. Bonuspotten har nådd sitt tak og dermed er det strålende betingelser for tipperne denne lørdagen. Bonuspotten er på ca 3,5 mill kr og dersom omsetningen på tippingen blir rundt 7 mill kr, vil det ligge ca 4,5 mill kr i tolverpotten. Det er sju kamper fra Premier League på kupongen og fem kamper fra den siste serierunden i Eliteserien som spilles lørdag kveld. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Tottenham - Chelsea

Rundens storkamp i Premier League. Tottenham står med ni seire og tre tap på sine tolv første seriekamper. Røk 0-1 for Manchester City i den siste hjemmekampen, men har slått tilbake med borteseire mot Wolverhampton og Crystal Palace etter det. Førstkommende onsdag venter en meget viktig hjemmekamp mot Inter i Champions League. Kun fire av Tottenhams tolv første seriekamper er spilt hjemme og det er blitt tap mot både Liverpool og Manchester City. Jan Vertonghen kan være tilbake etter sin hamstringsskade, mens Kieran Trippier, Danny Rose and Mousa Dembele alle er uaktuelle.

Chelsea er fortsatt ubeseiret i Premier League i likhet med Manchester City og Liverpool, men fire av de tolv første er endt med poengdeling. Skuffende 0-0 hjemme mot Everton i den siste seriekampen før landslagspausen. Meget sterke 4-1-0 på de fem første bortekampene og kun ett baklengsmål på disse fem kampene. Før denne runden er det fire poeng opp til serieleder Manchester City. Mateo Kovacic mistet Kroatias landskamp mot England forrige helg og er usikker til lørdagens kamp.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende serieoppgjørene. Chelsea forblir ubeseiret også etter lørdagens kamp? UB.



2. Watford - Liverpool

Etter en sterk sesongstart for Watford, ble det kun ett poeng fra borteoppgjørene mot Newcastle (tap 0-1) og Southampton (1-1) i de to siste seriekampene før landslagspausen. Men ligger fortsatt på en flott 7. plass med 20 poeng og har vunnet fire av seks hjemme, herunder 2-1 mot Tottenham. Den viktige midtbanespilleren Etienne Capoue er tilbake etter endt karantene. Friskmeldte Troy Deeney kan starte sin første kamp siden 6. oktober.

Liverpool gikk på "rævva" borte mot Røde Stjerne i Champions League for to og en halv uke siden og tapte 0-2 i Beograd. Dermed er laget i trøbbel i Champions League og førstkommende onsdag venter en meget viktig bortekamp mot PSG. Slo tilbake med 2-0 seier hjemme mot Fulham noen dager etter fadesen i Champions League og er fortsatt ubeseiret i Premier League. Står med 9-3-0 på de tolv første seriekampene og har to poeng opp til serieleder Manchester City. 4-2-0 på seks spilte bortekamper, poengdelingene er kommet mot Chelsea og Arsenal (begge 1-1). Adam Lallana er definitivt ute for Liverpool, mens Jordan Henderson er friskmeldt.

Watford rykket opp til Premier League etter sesongen 2014/15. De tre seriekampene mellom lagene på Vicarage Road etter opprykket har endt 3-0, 0-1 og 3-3. 3-3 kampen var forøvrig åpningskampen i Premier League forrige sesong. Det er ikke helt utenkelig at Watford kan knipe poeng fra Liverpool også denne gang. UB.

3. Manchester United - Crystal Palace

Manchester United kom med visse forventninger til bortemøtet mot Manchester City i den siste seriekampen før landslagspausen, men var i realiteten sjanseløse og tapte 1-3- De forventningene hadde United etter sterke borteseire mot Bournemouth helgen før (2-1) og etter snuoperasjonen mot Juventus i midtuken (2-1). Det skal uansett tillegges at laget hadde veldig med marginer med seg i begge de to kampene. Er uansett tolv poeng bak serieleder City nå og nede på 8. plass i Premier League med totalt 20 poeng etter rekken 6-2-4. Førstkommende tirsdag venter en meget viktig hjemmekamp mot Young Boys i Champions League. Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Paul Pogba, Marouane Fellaini og Victor Lindelöf må alle testes nærmere kampstart. Venstreback Luke Shaw soner karantene.

Crystal Palace har fått noe sving på sakene hittil og kun vunnet to av sine tolv første seriekamper. Begge de seirene er faktisk kommet på bortebane (2-0 over Fulham og 1-0 over Huddersfield). Hadde fortjent poeng hjemme mot Tottenham sist, men klarte ikke å score og endte opp med 0-1 tap. Kun åtte poeng er tatt hittil. Wilfried Zaha, James Tomkins and Aaron Wan-Bissaka var alle tilbake i trening denne uken og er aktuelle. Dog er franske Mamadou Sakho høyst usikker etter å ha pådratt seg en smell for Frankrike under tirsdagens landskamp mot Uruguay.

4-0, 2-0, 2-0, 1-0 og 2-0 i de fem siste tilsvarende på Old Trafford og ikke lett å argumentere med bortepoeng denne gang heller. H.

4. Everton - Cardiff

Det er bedring å spore for Everton etter en litt forsiktig start og laget klarte altså å få med seg poeng fra Stamford Bridge i den siste seriekampene før landslagspausen. Holdt Chelsea til 0-0 da. Everton står med 19 poeng etter 4-1-1 på hjemmebane og mer moderate 1-3-2 på bortebane. Leverte også meget bra på hjemmebane i den skuffende fjorårssesongen (10-4-5). Gylfi Sigurdsson, Andre Gomes og Ademola Lookman var alle utelatt fra sine respektive landslag under Nations League-oppholdet, men trioen kan alle være tilbake til lørdagens kamp. Kurt Zouma fikk ikke spille mot Chelsea som han er utlånt fra, men det spørs om han vinner tilbake plassen fra Yerry Mina.

Nyopprykkede Cardiff fikk hjelp av en utvisning i hjemmemøtet mot Brighton for 14 dager siden og Sol Bambas 2-1 scoring i sluttminuttene. sørget for walisernes andre trepoenger denne sesongen. Ligger uansett tredje sist og kommer garantert til å måtte kjempe for eksistensen denne sesongen. Elendige 0-1-4 på de fem første bortekampene og Cardiff har kun scoret to mål på de bortekampene. Cardiff-kaptein Sean Morrison måtte ut med brukket nese i seierskampen mot Brighton for 14 dager siden, men er klarert fit for fight til lørdagens kamp. Harry Arter er tilbake etter endt karantene.

Everton blir blant lørdagens største favoritter på tippekupongen og må ha en veldig god vinnersjanse her. H.

5. West Ham - Manchester City

Etter å ha åpnet sesongen med fire strake tap, har West Ham kommet seg. Avsluttet med tre kamper uten tap før landslagspausen, men motstanden var slett ikke den skarpeste. 1-1 borte mot Huddersfield for 14 dager siden. 12 poeng hittil, men uansett har det vært en litt skuffende innledning av West Ham. 2-1-3 på seks spilte hjemmekamper. Kaptein Mark Noble er tilbake etter tre kampers karantene. I tillegg er både Jack Wilshere og Andy Carroll tilbake etter sine skadefravær.

Manchester City flyr videre og var klart best hjemme mot Manchester United i den siste seriekampen før landslagspausen. Vant 3-1 da og er ensom på tabelltoppen med sine 32 poeng. 1-1 borte mot Wolverhampton og 0-0 borte mot Liverpool er de to kampene laget har avgitt poeng i, og City var best også i disse to. De tre øvrige bortekampene er vunnet og City har formidable 36-5 i målforskjell på sine tolv første seriekamper. Kevin de Bruyne er som kjent ute på ubestemt tid. Venstreback Benjamin Mendy er ny på skadelisten og blir ute i opptil 12 uker med en kneskade. Også den portugisiske landslagsspilleren Bernardo Silva mister lørdagens kamp.

1-4 og 0-4 i de to siste tilsvarende. Men 2-2 og 2-1 i de to sesongene før der igjen. Likevel er det vrient å tro at West Ham kan få med seg noe her. B.

6. Brighton - Leicester

Utvisningen av Dale Stephens etter 34 minutter ble matchavgjørende for Brighton borte mot Cardiff for 14 dager siden. Men en mann mindre måtte Brighton se at Sol Bamba scoret seiersmålet for Cardiff i sluttminuttene. Det var lagets femte bortetap på sju bortekamper. Brighton presterte også svakt på bortebane forrige sesong (2-5-12), men er vesentlig bedre på hjemmebane. 7-8-4 forrige sesong og solide 3-1-1 hittil denne sesongen. Tapet kom mot Tottenham. Etter tolv uker på sidelinjen er den viktige midtbanespilleren Pascal Gross endelig klar til kamp igjen for Brighton. Også midtbanekollega Davy Propper er friskmeldt, men Dale Stephens soner den første av tre kampers karantene.

Svært variable 5-2-5 på de tolv første seriekampene for Leicester. Men det er uansett blitt bra med poeng (17). Ligger på 10. plass før denne runden og har 3-0-3 på bortebane. Seirene er kommet mot Southampton (2-1), Newcastle (2-0) og Cardiff (1-0). Leicester hadde ikke bedre enn 5-5-9 på bortebane forrige sesong og enda svakere 2-4-13 i 2016/17-sesongen. Jamie Vardy er høyst usikker og den engelske landslagsstopperen er fortsatt ute. James Maddison var også ute i forrige kamp, men han er tilbake i trening og kan være aktuell for lørdagens kamp.

Det er dog verd å merke seg at Leicester vant tilsvarende møte 2-0 forrige sesong. Leicester har kapasitet og har ikke spilt uavgjort på bortebane hittil. Vi halvgarderer. HB.

7. Fulham - Southampton

Tabelljumbo Fulham hadde neppe noe valg og etter 0-2 tapet for Liverpool for 14 dager siden, var det over og ut for manager Slavisa Jokanovic. Han er erstattet av Claudio Ranieri som er tilbake i engelsk fotball etter et opphold i franske Nantes. Ranieri må fortsatt klare seg uten Kevin McDonald og Andre-Frank Zambo Anguissa som begge fortsatt er skadet. Forsvarsspilleren Joe Bryan kan derimot være tilbake etter skadefravær.

Fulham har uten tvil et mannskap til å holde plassen, men med 31 baklengsmål er det ingen tvil om at det må strammes inn defensivt. Fulhams eneste seier kom i tredje serierunde hjemme mot Burnley (3-1). Fulham står med seks strake tap før lørdagens hjemmekamp og ligger helt sist med sine fem poeng.

Southampton kjempet mot nedrykk stort sett gjennom hele forrige sesong og kommer trolig til å slite mot nedrykk også denne sesongen. Kun åtte poeng er det blitt på de tolv første seriekampene og i likhet med Fulham er det kun blitt en seier. Den kom borte mot Crystal Palace i fjerde serierunde (2-0). Kun to poeng er tatt på de sju siste seriekampene. Svært moderate 1-1-4 på bortebane og Soton leverte heller forrige sesong på bortebane (3-8-8). Ryan Bertrand soner karantene, mens Danny Ings er usikker med en muskelskade.

Fulham med Ranieri som ny manager har en meget gyllen sjanse lørdag og skal fikse tre poeng her. H.



8. Brann - Odd

De fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra den siste serierunden i Eliteserien og alle kampene starter kl 18.

Med kun to seire på de sju siste seriekampene (2-2-3) har Brann spilt seg ut av gullkampen og også i ferd med å glippe på sølvet. Røk 1-3 borte mot Kristiansund sist for 14 dager siden og ble dermed forbigått av Molde på 2. plass. Det blir uansett minimum 3. plass for Brann, men selv med seier mot Odd er laget av avhengig av at Molde ikke slår Sandefjord borte. Kun to hjemmetap i Bergen, og de er kommet mot gullvinner Rosenborg og nevnte Molde. Vito Wormgoor, Samuel Sahin-Radlinger, Lucinio Marengo og Amer Ordagic er alle ute for Brann.

Odd har ingenting å spille for, men kan si seg tålig fornøyd med sin sesong. Ligger på 7. plass før siste runde og kan bli forbigått av både Vålerenga og Sarpsborg 08. Samtidig kan Skiens-laget med seier passere Ranheim på 6. plass dersom ikke Ranheim vinner sin kamp. Etter en lang periode uten tap, har det kladdet for Odd i det siste og tre av de fire siste er tapt. Svært moderate 3-4-7 på sine 14 spilte bortekamper. Fredrik Semb Berge og Markus Kaasa er begge skadet for bortelaget.

Det står 4-1-1 på de seks siste tilsvarende på Brann stadion. Det er ikke helt umulig at Brann kan få hjelp av Sandefjord i kampen om sølvmedaljene og uansett så skal Brann ha meget gode vinnersjanser mot ferdigspilte Odd. H.

9. Rosenborg - Bodø/Glimt

Selv uten å være på sitt aller beste i store deler av sesongen, kunne Rosenborg feire seriegullet etter sin borteseier mot Start for 14 dager siden. Det har vært langt mellom de blendene kampene fra trønderne denne sesongen, men det er gedigen vinnerkultur i Trondheim. Totalt 9-4-1 hjemme på Lerkendal. Issam Jebali er fortsatt ute for trønderne.

Bodø/Glimt har kun tre tap på de ti siste seriekampene (2-5-3), men risikerer å havne på kvalikplassen dersom alle resultatene skulle gå mot dem i avslutningsrunden. Står med 31 poeng, men skulle Glimt ta ett poeng i Trondheim spiller det ingen rolle hva som skjer ellers. Da er Bodø/Glimt berget. Totalt 2-7-5 på bortebane. Philip Zinckernagel er ute for Glimt.

Det står 2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Lerkendal (husk at Bodø/Glimt har vært nede i Adecco/Obosligaen en god del sesonger det siste tiåret). Rosenborg må ikke vinne, mens Glimt vil være kanonfornøyde med ett poeng. HU.

10. Stabæk - Strømsgodset

Nedrykksdrama de luxe på Nadderud. Stabæk misset nest sist hjemme mot Kristiansund og tapte 0-1 da. Var således pisket til å vinne borte mot Odd for 14 dager siden og som vanlig så presterte Stabæk i Skien. De vant likegodt hele 3-0. Men de ligger fortsatt på direkte nedrykk før siste runde. Det er ett poeng opp til både Start og Lillestrøm og to poeng opp til Strømsgodset. Både Lillestrøm og Start møter lag som ikke har noe å spille for, så det er kun tre poeng som gjelder for Stabæk. Med seier så er uansett kun garantert å passere Strømsgodset og ta kvalikplassen. 5-5-4 totalt på Nadderud denne sesongen for Stabæk. Håkon Skogseid, Abdul-Basit Agouda og Luc Kassi er ute for hjemmelaget, mens Marcus Sandberg er usikker.

Strømsgodset var av flere eksperter vurdert til å komme nærmest Rosenborg før sesongen. Men Godset har ikke prestert og risikerer faktisk direkte nedrykk. Det skjer dersom de taper denne og både Lillestrøm og Start vinner sine kamper. Ledet både 1-0 og 2-1 hjemme mot Lillestrøm for 14 dager siden og hadde vært berget med tre poeng i den kampen. Men Lillestrøm utlignet i sluttminuttene. Strømsgodset har prestert elendig på bortebane denne sesongen og kun vunnet to på bortebane (2-5-7). Marcus Pedersen er som kjent ute med skade for Godset.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende og verd å merke seg er at Godsets to seire har kommet de to foregående sesongene. Vi spiller H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Lillestrøm - Kristiansund

Lillestrøm har kun tapt en av sine fem siste seriekamper, men de fire øvrige har alle endt med poengdeling. Livsviktig utligning borte mot Strømsgodset i sluttminuttene på Marienlyst for 14 dager siden. Før siste runde ligger Lillestrøm på sikker plass, på bedre målforskjell enn Start. Taper Lillestrøm denne, så vil laget rykke direkte ned dersom Stabæk tar poeng hjemme mot Strømsgodset. Lillestrøm står med 4-8-2 på Åråsen denne sesongen. Lillestrøm kan stille med sitt beste mannskap.

Høytflyvende Kristiansund tok sin femte strake seier da Brann ble slått 3-1 hjemme i Kristiansund for to uker siden. Mange spådde en nedtur for Kristiansund etter den flotte debutsesongen i 2017, men laget har prestert enda bedre denne sesongen. Fire av de sju siste bortekampene er vunnet og de to siste bortekampene er vunnet mot hhv Vålerenga (2-0) og Stabæk (1-0). Aliou Coly soner karantene for bortelaget.

Det endte 0-0 på Åråsen mellom disse lagene forrige sesong. Lillestrøm kommer til få knallhard kamp her og ingen tvil om at Kristiansund kan ta sin sjette strake. HUB både på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

12. Haugesund - Start

Haugesund ga Molde skikkelig fight på Aker stadion for 14 dager siden og det som var en nøkkelkamp i medaljestriden i Eliteserien. Molde vant kampen 2-0 og dermed er løpet kjørt for Haugesund i kampen om medaljer. De blir nummer fire uansett. Meget solide 9-2-3 hjemme på Haugesund stadion. Anthony Izuchukwu er eneste spiller på skadelisten for hjemmelaget. Men førstekeeper Per Kristian Bråtveit er satt ut av laget etter brudd på Haugesunds disiplinærregiment.

Etter en meget fin periode med 13 poeng på seks kamper (4-1-1), gikk Start på sitt tredje strake tap da det ble 0-1 hjemme for Rosenborg for to uker siden. I forrige bortekamp presterte laget å tape for bortimot fortapte Sandefjord (på det tidspunktet) med 1-4. Start ligger på kvalikplassen før siste runden. De har ett poeng ned til Stabæk og er a poeng med Lillestrøm. Men Start har klart dårligst målforskjell av lagene i nedrykksstriden og må gå for tre poeng i denne kampen. Kun to borteseire er det blitt hittil og hele ni tap. Trøsten må være at de to borteseirene er kommet i løpet av de fire siste bortekampene. Damion Lowe og Erlend Segberg soner begge karantene lørdag.

5-0-1 på de seks siste tilsvarende i Haugesund, men nå er det siste serierunde og andre forutsetninger. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

