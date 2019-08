Bortedobbel til over tre ganger innsatsen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på 21 kamper fra Europa League-kvalifiseringen. Med norske øyne er det Moldes bortekamp mot Partizan Beograd som er klart mest interessant. I tillegg spiller Skeid og Start den siste kampen i den 19.-runden i OBOS-ligaen.

Skeid - Start B 1,67 (spillestopp kl 18.55)

Skeid har kun én seier på de siste 13 kampene, men de tok et sterkt poeng «hjemme» mot Sandefjord på lørdag. De spiller hjemmekampene sine på Intility Arena nå, og der klarte de 2-2 mot laget som innehar annenplassen i OBOS-ligaen.

De hadde to tap mot Tromsdalen (0-1) og Aalesund (0-1) i de to kampene før.

Tom Nordlie sine menn ligger nå på plassen over nedrykksstreken, men det er bare målforskjellen som skiller dem fra Strømmen som er på nedrykkskvalik.

Skeid står uten seier i de syv siste kampene på hjemmebane, og torsdag møter de et Start-lag som har funnet formen.

Start slo bunnlaget Tromsdalen 2-0 på hjemmebane i helgen. Dermed er sørlendingen ubeseiret i de syv siste kampene i OBOS-ligaen, og seks av dem er vunnet.



Det ser lysere ut enn på lenge i Kristiansand. Med seier i torsdagens kamp vil de klatre opp til annenplass på tabellen, og det gir nytt håp om eliteseriespill på Sørlandet igjen neste sesong.

Start slo Skeid 2-0 i Kristiansand i juni. Det var den sjette kampen på rad mot Skeid uten tap. Sørlendingene har et godt tak på Oslo-laget. De har vunnet fem av de seks siste kampene mot dem, og jeg tror de tar en ny seier i kveld. 1,67 i odds funker ikke som singeltips, men jeg bruker det i en dobbel.

Strasbourg - Eintracht Frankfurt B 1,92 B (spillestopp kl 20.25)

Strasbourg slo bulgarske Lokomotiv Plovdiv 2-0 sammenlagt i den forrige runden. Dermed er franskmennene ubeseiret i de fire siste kampene.

Etter en litt shaky kamp mot Maccabi Haifa, hvor de tapte 1-2 på bortebane, så var de tilbake i slag mot Lokomotiv Plovdiv. De tettet igjen bakover, både hjemme og borte. Det faktum at de var så solide bakover hjemme i den forrige runden gjør at Thierry Laurey sine menn er stinn av selvtillit, selv om de møter en sterk motstander.

Å møte Eintracht Frankfurt var neppe en drømmetrekning for Strasbourg.

Eintracht Frankfurt er inne i en god stim. De banket Vaduz 6-0 sammenlagt i den forrige kvalikrunden, og de fulgte opp med å vinne 1-0 mot Hoffenheim i serieåpningen i 1. Bundesliga. Tyskerne har holdt nullen i tre av de fire siste kampene.

Sist sesongen semifinalister Eintracht Frankfurt er favoritter til å skaffe seg en plass i gruppespillet. The Eagles trenes av Adi Hütter, ohg han har enda en gang klart å balansere spill i Europa og hjemme i Tyskland på en glimrende måte. Ikke bare har Frankfurt klart å ta seg til playoffen i Europa League, de har i denn perioden også tatt seg videre i den tyske cupen mot Waldhof Mannheim og de tok tre poeng mot Hoffenheim i Bundesliga.

Det er imponerende med tanke på at de har mistet Sebastian Haller og Luka Jovic som var sentrale sist sesong, og jobber med å hente inn erstattere. Den nederlandske spissen Bas Dost er på vei inn, men komplikasjoner i forhold til Sporting Lisboa gjør at det ikke er sikkert at han rekker kampen mot Strasbourg. Selv uten ham skal de være i stand til å vinne i Frankrike. Oddsen er 1,92. Den brukes i en finfin dobbel.

Torsdagens dobbelttips er Start + Eintracht Frankfurt. Denne kombinasjonen gir 3,21 i odds. Spillestopp er klokken 1855.

