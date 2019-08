Bortemarerittet fortsetter for United

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram inneholder sju kamper fra Premier League. Her hjemme spilles det en kamp i Eliteserien og to kamper i OBOS-ligaen og det er naturligvis en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-serien. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two. Ellers spilles det også kamper i La Liga, Bundesliga, Ligue 1 og i Serie A møtes sist sesongs seriemester og serietoer, Juventus og Napoli til en durabelig duell i Torino.

Southampton – Manchester United U 3,30 (spillestopp kl 13.25)

et har vært en god uke for Southampton, utenom skaden på viktige Nathan Redmond, selvfølgelig. De slo Brighton i Premier League forrige helg, og de tok seg videre i ligacupen i midtuken etter å ha vunnet mot Fulham på Craven Cottage. Det er oppmuntrende resultater for en klubb som håper å unngå å havne i nedrykkskampen for tredje året på rad. Saints skal lørdag forsøke å ta sin første hjemmeseier mot Manchester United siden 2003.

Det er slett ikke usannsynlig at Ralph Hasenhuttls mannskap kan ta poeng fra Ole Gunnar Solskjær & Co.

Manchester United står uten en borteseier siden 3-1-seieren mot PSG i åttendedelsfinalen i Champions League sist sesong. I mellomtiden har de tapt fem kamper og spilt to uavgjort. Ole Gunnar Solskjær er i trøbbel. Manchester United har kun vunnet tre av de siste 15 kampene, og det er ikke godt nok.

Selv om Southampton står uten seier i de åtte siste ligakampene mot Manchester United (0-3-5), så tror jeg de har mulighet til å ta ett poeng hjemme på St. Mary's i lørdagens match.

Etter syv ligakamper på rad uten seier, vant Southampton forrige helg. Men den seieren kom på bortebane. Hjemme på St. Mary's har de kun vunnet én av de fem siste ligakampene.

Southampton har scoret i de 15 siste hjemmekampene i ligaen, mens motstanderne har scoret i 14 av disse kampene. Jeg tror også at det kommer scoringer begge veier i lørdagens match. 1-1, kanskje?

Saints har faktisk tatt ledelsen, men tapt ni Premier League-kamper mot De røde djevlene. Jeg stoler ikke på Manchester United nå. De har ikke At de i forrige serierunde tapte 1–2 hjemme på Old Trafford mot Crystal Palace viser hvilke utfordringer Ole Gunnar Solskjær har.

De vant ti av Ole Gunnars første tolv ligakamper, de øvrige to kampene endte uavgjort, men har nå kun tatt tre poeng i tre av de siste tolv kampene.

Særlig på bortebane har de slitt tungt. Den forrige borteseieren til United kom i mars. Det begynner å bli en stund siden.

Jeg tror dessverre for United-fansen at de må vente en stund til før de får tre poeng på bortebane. De har tross alt kun vunnet én av de siste åtte ligakampene sine (1-3-4), og de har kun klart å holde nullen en gang på de 14 siste ligakampene.

Southampton mangler Nathan Redmond. Han er ute i minst to uker på grunn av en ankel skade. Også Moussa Dejenpo er ute. Michael Obafemi er usikker etter å ha fått krampe i tirsdagens kamp. Den positive nyheten er at Ryan Bertrand er tilbake i trening.

Manchester United må klare seg uten Luke Shaw og Anthony Martial, som begge er skadet. Den defensive trioen Diogo Dalot, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah er også på Solskjærs skadeliste.

Jeg tror United kommer til å svinge i prestasjonene denne sesongen, men jeg tror de får det tøft på St. Mary's. Tre av de fem siste kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Jeg tror også at denne matchen kan ende med poengdeling. 3,30 i odds på U er godkjent.

