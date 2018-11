Marco Reus har vært strålende for Dortmund denne sesongen og stått for seks seriemål. Her jubler han etter å ha scoret seiersmålet borte mot Wolfsburg sist lørdag. Foto: Peter Steffen (AFP)

Borussia Dortmund gir ikke Bayern München fred

Borussia Dortmund har hatt en kanonstart i Bundesliga. Lørdag kveld kommer storheten Bayern München på besøk til Dortmund.